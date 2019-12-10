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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 11 гру, 2019 10:57
Гордон об итогах встречи
Додано: Сер 11 гру, 2019 11:07
одним врагом меньше.
зы. критикус, ты в Мюнхен не собирался ехать? проводить единоверца в последний путь или погостить...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 11 гру, 2019 11:11
Re: Політичні патріоти
Додано: Сер 11 гру, 2019 11:17
Re: Політичні дискусії
От останнім часом не можу зрозуміти - чому з"являється все більше чисто "говорильних" відео ? Народ не хоче щось довге читати , а слухати ще можуть - так само довго , чи реально навіть довше ( 20 хвилин слухати виступ Гордона ? Чи ще когось ? ) . Чи просто як аудіокнижки - попутно ? Так якщо попутно - в суть слабо вникається ... Писане слово зразу видно . Напевно скоро читати=писати взагалі не будуть . Аудіо та піктограми - для життя достатньо ...
Додано: Сер 11 гру, 2019 11:22
Re: Москва-Сити. 18
Додано: Сер 11 гру, 2019 11:26
это же очень хорошо.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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