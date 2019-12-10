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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4856485748584859
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:57

Гордон об итогах встречи

https://www.youtube.com/watch?v=2zEs5FzdIBw
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:07

Умер Лужков. Умер в Мюнхене, как и положено патриоту.

одним врагом меньше.

зы. критикус, ты в Мюнхен не собирался ехать? проводить единоверца в последний путь или погостить...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:11

Re: Політичні патріоти

  Yuri_T написав:в Мюнхен не собирался ехать? проводить единоверца в последний путь или погостить..

Во вторник, 10 декабря, в ДТП погиб ветеран АТО, бывший боец батальона ... военный кинолог Юрий Яцен.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:17

Re: Політичні дискусії

От останнім часом не можу зрозуміти - чому з"являється все більше чисто "говорильних" відео ? Народ не хоче щось довге читати , а слухати ще можуть - так само довго , чи реально навіть довше ( 20 хвилин слухати виступ Гордона ? Чи ще когось ? ) . Чи просто як аудіокнижки - попутно ? Так якщо попутно - в суть слабо вникається ... Писане слово зразу видно . Напевно скоро читати=писати взагалі не будуть . Аудіо та піктограми - для життя достатньо ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:22

Re: Москва-Сити. 18

  Yuri_T написав:одним врагом меньше

Лужков имел огромную поддержку среди москвичей, что позволило ему несколько раз переизбираться на пост мэра.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:26

  sal написав:
  Yuri_T написав:одним врагом меньше

Лужков имел огромную поддержку среди москвичей, что позволило ему несколько раз переизбираться на пост мэра.

это же очень хорошо.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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