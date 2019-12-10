Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
От останнім часом не можу зрозуміти - чому з"являється все більше чисто "говорильних" відео ? Народ не хоче щось довге читати , а слухати ще можуть - так само довго , чи реально навіть довше ( 20 хвилин слухати виступ Гордона ? Чи ще когось ? ) . Чи просто як аудіокнижки - попутно ? Так якщо попутно - в суть слабо вникається ... Писане слово зразу видно . Напевно скоро читати=писати взагалі не будуть . Аудіо та піктограми - для життя достатньо ...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 11 гру, 2019 11:42, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Puente написав:От останнім часом не можу зрозуміти - чому з"являється все більше чисто "говорильних" відео ? Народ не хоче щось довге читати , а слухати ще можуть - так само довго , чи реально навіть довше ( 20 хвилин слухати виступ Гордона ? Чи ще когось ? ) . Чи просто як аудіокнижки - попутно ? Так якщо попутно - в суть слабо вникається ... Писане слово зразу видно . Напевно скоро читати=писати взагалі не будуть . Аудіо та піктограми - для життя достатньо ...
Телевизор приучил.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество