Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:От останнім часом не можу зрозуміти - чому з"являється все більше чисто "говорильних" відео ? Народ не хоче щось довге читати , а слухати ще можуть - так само довго , чи реально навіть довше ( 20 хвилин слухати виступ Гордона ? Чи ще когось ? ) . Чи просто як аудіокнижки - попутно ? Так якщо попутно - в суть слабо вникається ... Писане слово зразу видно . Напевно скоро читати=писати взагалі не будуть . Аудіо та піктограми - для життя достатньо ...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
https://replyua.net/news/182906-u-poros ... tinym.html Юрий Луценко заявил в интервью «Радио НВ», что Владимир Зеленский сейчас идет по пути своего предшественника, надеясь договориться с Владимиром Путиным. По словам бывшего генерального прокурора, у Петра Порошенко поначалу тоже была такая иллюзия. Петр Алексеевич думал, что он сможет договориться с президентом РФ.
Луценко считает, что такую ошибку допускали практически все украинские президенты. Поначалу они действительно верили, что смогут договориться с Путиным, полагая, будто он просто не любил их предшественников. Тот же Порошенко считал, что Путин просто не любил Ющенко, а они смогут договориться.
Луценко убежден - в Париже Зеленский наконец-то понял, что ошибается. Владимир Александрович осознал в ходе встречи в нормандском формате, что Путин даже не рассматривает Украину как независимую, самостоятельную страну. При этом личность украинского президента в данном случае не имеет никакого значения. Вместе с тем, Зеленского подготовили в психологическом плане к встрече с Путиным, объяснив ему, почему нельзя пересекать «красные линии».
Договариваться пробовали ВСЕ. Кроме единственного решения - Армии Именно по этой причине и Крым и Донбасс были оккупированы - только по причине того, что "договаривались". Но и во внутренней политике не произошло восстановление Права. При чём "молодая команда" наоборот ввергает Украину в пучину, из которой не видно выхода. "Приватизации организованным криминалом объектов дающих Право на создание дополнительной прибыли в результате честного труда". Что раньше называлось "Украиной" и украинскими.... - тотальные три "Дэ"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
https://replyua.net/news/182906-u-poros ... tinym.html Юрий Луценко заявил в интервью «Радио НВ», что Владимир Зеленский сейчас идет по пути своего предшественника, надеясь договориться с Владимиром Путиным. По словам бывшего генерального прокурора, у Петра Порошенко поначалу тоже была такая иллюзия. Петр Алексеевич думал, что он сможет договориться с президентом РФ. Луценко считает, что такую ошибку допускали практически все украинские президенты. Поначалу они действительно верили, что смогут договориться с Путиным, полагая, будто он просто не любил их предшественников. Тот же Порошенко считал, что Путин просто не любил Ющенко, а они смогут договориться. Луценко убежден - в Париже Зеленский наконец-то понял, что ошибается. Владимир Александрович осознал в ходе встречи в нормандском формате, что Путин даже не рассматривает Украину как независимую, самостоятельную страну. При этом личность украинского президента в данном случае не имеет никакого значения. Вместе с тем, Зеленского подготовили в психологическом плане к встрече с Путиным, объяснив ему, почему нельзя пересекать «красные линии».
Договариваться пробовали ВСЕ.
Гордон говорит примерно то же самое: саммит показал, что по основному вопросу компромисс в настоящее время невозможен. Любопытно, как на этот уже состоявшийся факт отреагируют "уставшие".
Фрау явно выдохлась, на нее давит и местный бизнес с бюргерами, и Трамп с его санкциями против СП2. На ее место "политического лидера Европы" явно метит Макрон.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество