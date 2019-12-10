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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4857485848594860 Додано: Сер 11 гру, 2019 11:46 Starikan написав: Puente написав: От останнім часом не можу зрозуміти - чому з"являється все більше чисто "говорильних" відео ? Народ не хоче щось довге читати , а слухати ще можуть - так само довго , чи реально навіть довше ( 20 хвилин слухати виступ Гордона ? Чи ще когось ? ) . Чи просто як аудіокнижки - попутно ? Так якщо попутно - в суть слабо вникається ... Писане слово зразу видно . Напевно скоро читати=писати взагалі не будуть . Аудіо та піктограми - для життя достатньо ... От останнім часом не можу зрозуміти - чому з"являється все більше чисто "говорильних" відео ? Народ не хоче щось довге читати , а слухати ще можуть - так само довго , чи реально навіть довше ( 20 хвилин слухати виступ Гордона ? Чи ще когось ? ) . Чи просто як аудіокнижки - попутно ? Так якщо попутно - в суть слабо вникається ... Писане слово зразу видно . Напевно скоро читати=писати взагалі не будуть . Аудіо та піктограми - для життя достатньо ...

Телевизор приучил. Телевизор приучил.

Увы, Вы правы.

Большинство не понимает, что за "телевизором" стоит "режисёр" и "продюсер".

- Кто платит тот и заказывает музыку.

Извинения по типу :

https://www.capital.ua/ru/news/135818-v ... kiy-boeing

Уже никто не замечает - "Дело сделано" Увы, Вы правы.Большинство не понимает, что за "телевизором" стоит "режисёр" и "продюсер".- Кто платит тот и заказывает музыку.Извинения по типу :Уже никто не замечает - "Дело сделано" Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7376 З нами з: 20.09.12 Подякував: 656 раз. Подякували: 847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 гру, 2019 12:12

https://replyua.net/news/182906-u-poros ... tinym.html

Юрий Луценко заявил в интервью «Радио НВ», что Владимир Зеленский сейчас идет по пути своего предшественника, надеясь договориться с Владимиром Путиным. По словам бывшего генерального прокурора, у Петра Порошенко поначалу тоже была такая иллюзия. Петр Алексеевич думал, что он сможет договориться с президентом РФ.



Луценко считает, что такую ошибку допускали практически все украинские президенты. Поначалу они действительно верили, что смогут договориться с Путиным, полагая, будто он просто не любил их предшественников. Тот же Порошенко считал, что Путин просто не любил Ющенко, а они смогут договориться.



Луценко убежден - в Париже Зеленский наконец-то понял, что ошибается. Владимир Александрович осознал в ходе встречи в нормандском формате, что Путин даже не рассматривает Украину как независимую, самостоятельную страну. При этом личность украинского президента в данном случае не имеет никакого значения. Вместе с тем, Зеленского подготовили в психологическом плане к встрече с Путиным, объяснив ему, почему нельзя пересекать «красные линии». Юрий Луценко заявил в интервью «Радио НВ», что Владимир Зеленский сейчас идет по пути своего предшественника, надеясь договориться с Владимиром Путиным. По словам бывшего генерального прокурора, у Петра Порошенко поначалу тоже была такая иллюзия. Петр Алексеевич думал, что он сможет договориться с президентом РФ.Луценко считает, что такую ошибку допускали практически все украинские президенты. Поначалу они действительно верили, что смогут договориться с Путиным, полагая, будто он просто не любил их предшественников. Тот же Порошенко считал, что Путин просто не любил Ющенко, а они смогут договориться.Луценко убежден - в Париже Зеленский наконец-то понял, что ошибается. Владимир Александрович осознал в ходе встречи в нормандском формате, что Путин даже не рассматривает Украину как независимую, самостоятельную страну. При этом личность украинского президента в данном случае не имеет никакого значения. Вместе с тем, Зеленского подготовили в психологическом плане к встрече с Путиным, объяснив ему, почему нельзя пересекать «красные линии».

Договариваться пробовали ВСЕ.

Кроме единственного решения - Армии

Именно по этой причине и Крым и Донбасс были оккупированы - только по причине того, что "договаривались".

Но и во внутренней политике не произошло восстановление Права.

При чём "молодая команда" наоборот ввергает Украину в пучину, из которой не видно выхода. "Приватизации организованным криминалом объектов дающих Право на создание дополнительной прибыли в результате честного труда".

Что раньше называлось "Украиной" и украинскими....

- тотальные три "Дэ" Хороший взгляд на ситуацию:Договариваться пробовали ВСЕ.Кроме единственного решения - АрмииИменно по этой причине и Крым и Донбасс были оккупированы - только по причине того, что "договаривались".Но и во внутренней политике не произошло восстановление Права.При чём "молодая команда" наоборот ввергает Украину в пучину, из которой не видно выхода.Что раньше называлось "Украиной" и украинскими....- тотальные три "Дэ" Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7376 З нами з: 20.09.12 Подякував: 656 раз. Подякували: 847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 гру, 2019 12:29 Kudrjavuy написав: Хороший взгляд на ситуацию:

https://replyua.net/news/182906-u-poros ... tinym.html

Юрий Луценко заявил в интервью «Радио НВ», что Владимир Зеленский сейчас идет по пути своего предшественника, надеясь договориться с Владимиром Путиным. По словам бывшего генерального прокурора, у Петра Порошенко поначалу тоже была такая иллюзия. Петр Алексеевич думал, что он сможет договориться с президентом РФ.

Луценко считает, что такую ошибку допускали практически все украинские президенты. Поначалу они действительно верили, что смогут договориться с Путиным, полагая, будто он просто не любил их предшественников. Тот же Порошенко считал, что Путин просто не любил Ющенко, а они смогут договориться.

Луценко убежден - в Париже Зеленский наконец-то понял, что ошибается. Владимир Александрович осознал в ходе встречи в нормандском формате, что Путин даже не рассматривает Украину как независимую, самостоятельную страну. При этом личность украинского президента в данном случае не имеет никакого значения. Вместе с тем, Зеленского подготовили в психологическом плане к встрече с Путиным, объяснив ему, почему нельзя пересекать «красные линии». Юрий Луценко заявил в интервью «Радио НВ», что Владимир Зеленский сейчас идет по пути своего предшественника, надеясь договориться с Владимиром Путиным. По словам бывшего генерального прокурора, у Петра Порошенко поначалу тоже была такая иллюзия. Петр Алексеевич думал, что он сможет договориться с президентом РФ.Луценко считает, что такую ошибку допускали практически все украинские президенты. Поначалу они действительно верили, что смогут договориться с Путиным, полагая, будто он просто не любил их предшественников. Тот же Порошенко считал, что Путин просто не любил Ющенко, а они смогут договориться.Луценко убежден - в Париже Зеленский наконец-то понял, что ошибается. Владимир Александрович осознал в ходе встречи в нормандском формате, что Путин даже не рассматривает Украину как независимую, самостоятельную страну. При этом личность украинского президента в данном случае не имеет никакого значения. Вместе с тем, Зеленского подготовили в психологическом плане к встрече с Путиным, объяснив ему, почему нельзя пересекать «красные линии». Договариваться пробовали ВСЕ. Хороший взгляд на ситуацию:Договариваться пробовали ВСЕ.

Гордон говорит примерно то же самое: саммит показал, что по основному вопросу компромисс в настоящее время невозможен.

Любопытно, как на этот уже состоявшийся факт отреагируют "уставшие".



Фрау явно выдохлась, на нее давит и местный бизнес с бюргерами, и Трамп с его санкциями против СП2. На ее место "политического лидера Европы" явно метит Макрон. Гордон говорит примерно то же самое: саммит показал, что по основному вопросу компромисс в настоящее время невозможен.Любопытно, как на этот уже состоявшийся факт отреагируют "уставшие".Фрау явно выдохлась, на нее давит и местный бизнес с бюргерами, и Трамп с его санкциями против СП2. На ее место "политического лидера Европы" явно метит Макрон. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16493 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2547 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4857485848594860 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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