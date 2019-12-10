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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4857485848594860 Додано: Сер 11 гру, 2019 12:29 Kudrjavuy написав: Хороший взгляд на ситуацию:

https://replyua.net/news/182906-u-poros ... tinym.html

Юрий Луценко заявил в интервью «Радио НВ», что Владимир Зеленский сейчас идет по пути своего предшественника, надеясь договориться с Владимиром Путиным. По словам бывшего генерального прокурора, у Петра Порошенко поначалу тоже была такая иллюзия. Петр Алексеевич думал, что он сможет договориться с президентом РФ.

Луценко считает, что такую ошибку допускали практически все украинские президенты. Поначалу они действительно верили, что смогут договориться с Путиным, полагая, будто он просто не любил их предшественников. Тот же Порошенко считал, что Путин просто не любил Ющенко, а они смогут договориться.

Луценко убежден - в Париже Зеленский наконец-то понял, что ошибается. Владимир Александрович осознал в ходе встречи в нормандском формате, что Путин даже не рассматривает Украину как независимую, самостоятельную страну. При этом личность украинского президента в данном случае не имеет никакого значения. Вместе с тем, Зеленского подготовили в психологическом плане к встрече с Путиным, объяснив ему, почему нельзя пересекать «красные линии». Юрий Луценко заявил в интервью «Радио НВ», что Владимир Зеленский сейчас идет по пути своего предшественника, надеясь договориться с Владимиром Путиным. По словам бывшего генерального прокурора, у Петра Порошенко поначалу тоже была такая иллюзия. Петр Алексеевич думал, что он сможет договориться с президентом РФ.Луценко считает, что такую ошибку допускали практически все украинские президенты. Поначалу они действительно верили, что смогут договориться с Путиным, полагая, будто он просто не любил их предшественников. Тот же Порошенко считал, что Путин просто не любил Ющенко, а они смогут договориться.Луценко убежден - в Париже Зеленский наконец-то понял, что ошибается. Владимир Александрович осознал в ходе встречи в нормандском формате, что Путин даже не рассматривает Украину как независимую, самостоятельную страну. При этом личность украинского президента в данном случае не имеет никакого значения. Вместе с тем, Зеленского подготовили в психологическом плане к встрече с Путиным, объяснив ему, почему нельзя пересекать «красные линии». Договариваться пробовали ВСЕ. Хороший взгляд на ситуацию:Договариваться пробовали ВСЕ.

Гордон говорит примерно то же самое: саммит показал, что по основному вопросу компромисс в настоящее время невозможен.

Любопытно, как на этот уже состоявшийся факт отреагируют "уставшие".



Фрау явно выдохлась, на нее давит и местный бизнес с бюргерами, и Трамп с его санкциями против СП2. На ее место "политического лидера Европы" явно метит Макрон. Гордон говорит примерно то же самое: саммит показал, что по основному вопросу компромисс в настоящее время невозможен.Любопытно, как на этот уже состоявшийся факт отреагируют "уставшие".Фрау явно выдохлась, на нее давит и местный бизнес с бюргерами, и Трамп с его санкциями против СП2. На ее место "политического лидера Европы" явно метит Макрон. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16493 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2547 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 гру, 2019 14:03 Starikan написав: Фрау явно выдохлась, на нее давит и местный бизнес с бюргерами, и Трамп с его санкциями против СП2. На ее место "политического лидера Европы" явно метит Макрон. Фрау явно выдохлась, на нее давит и местный бизнес с бюргерами, и Трамп с его санкциями против СП2. На ее место "политического лидера Европы" явно метит Макрон.



Макрон явно светился от счастья на итоговой пресс-конференции.

А фрау была уставшей и грустной.

Судя по словам некоторых участников фактически втроем - Путин, Макрон и Меркель - требовали у Зеленского исполнения минских соглашений, и когда он отказался это сделать, фрау выходя из зала заседаний произнесла, обращаясь к Путину, несколько саркастически и грустно-недовольно загадочную фразу - Сегодня ты победитель.

Что она хотела этим сказать, ведь явных победителей точно по итогом встречи не было, возможно у нее какой-то разговор был с Путиным до этого или это что-то личное. Макрон явно светился от счастья на итоговой пресс-конференции.А фрау была уставшей и грустной.Судя по словам некоторых участников фактически втроем - Путин, Макрон и Меркель - требовали у Зеленского исполнения минских соглашений, и когда он отказался это сделать, фрау выходя из зала заседаний произнесла, обращаясь к Путину, несколько саркастически и грустно-недовольно загадочную фразу - Сегодня ты победитель.Что она хотела этим сказать, ведь явных победителей точно по итогом встречи не было, возможно у нее какой-то разговор был с Путиным до этого или это что-то личное. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14000 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3802 раз. Подякували: 5650 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 гру, 2019 14:21 19yuriy91 написав: такой вот взгляд на результат встречи

https://www.youtube.com/watch?v=Jd4XTWtVvHg

с 7мин50сек такой вот взгляд на результат встречис 7мин50сек

Людина явно не в темі. Це не ми хочемо відвоювати Лугандон, а Путін не хоче відчепитись від України. Людина явно не в темі. Це не ми хочемо відвоювати Лугандон, а Путін не хоче відчепитись від України. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9135 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1084 раз. Подякували: 1177 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 гру, 2019 14:48

Фесенко про підсумки Нормандського саміту



https://www.youtube.com/watch?v=XCYnvt26ldQ вот ещёФесенко про підсумки Нормандського саміту 19yuriy91 Повідомлень: 2212 З нами з: 15.09.12 Подякував: 216 раз. Подякували: 342 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4857485848594860 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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