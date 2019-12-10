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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4857485848594860
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:29

  Kudrjavuy написав:Хороший взгляд на ситуацию:
https://replyua.net/news/182906-u-poros ... tinym.html
Юрий Луценко заявил в интервью «Радио НВ», что Владимир Зеленский сейчас идет по пути своего предшественника, надеясь договориться с Владимиром Путиным. По словам бывшего генерального прокурора, у Петра Порошенко поначалу тоже была такая иллюзия. Петр Алексеевич думал, что он сможет договориться с президентом РФ.
Луценко считает, что такую ошибку допускали практически все украинские президенты. Поначалу они действительно верили, что смогут договориться с Путиным, полагая, будто он просто не любил их предшественников. Тот же Порошенко считал, что Путин просто не любил Ющенко, а они смогут договориться.
Луценко убежден - в Париже Зеленский наконец-то понял, что ошибается. Владимир Александрович осознал в ходе встречи в нормандском формате, что Путин даже не рассматривает Украину как независимую, самостоятельную страну. При этом личность украинского президента в данном случае не имеет никакого значения. Вместе с тем, Зеленского подготовили в психологическом плане к встрече с Путиным, объяснив ему, почему нельзя пересекать «красные линии».
Договариваться пробовали ВСЕ. :?

Гордон говорит примерно то же самое: саммит показал, что по основному вопросу компромисс в настоящее время невозможен.
Любопытно, как на этот уже состоявшийся факт отреагируют "уставшие".

Фрау явно выдохлась, на нее давит и местный бизнес с бюргерами, и Трамп с его санкциями против СП2. На ее место "политического лидера Европы" явно метит Макрон.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:03

  Starikan написав:Фрау явно выдохлась, на нее давит и местный бизнес с бюргерами, и Трамп с его санкциями против СП2. На ее место "политического лидера Европы" явно метит Макрон.


Макрон явно светился от счастья на итоговой пресс-конференции.
А фрау была уставшей и грустной.
Судя по словам некоторых участников фактически втроем - Путин, Макрон и Меркель - требовали у Зеленского исполнения минских соглашений, и когда он отказался это сделать, фрау выходя из зала заседаний произнесла, обращаясь к Путину, несколько саркастически и грустно-недовольно загадочную фразу - Сегодня ты победитель.
Что она хотела этим сказать, ведь явных победителей точно по итогом встречи не было, возможно у нее какой-то разговор был с Путиным до этого или это что-то личное.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:21

  19yuriy91 написав:такой вот взгляд на результат встречи
https://www.youtube.com/watch?v=Jd4XTWtVvHg
с 7мин50сек

Людина явно не в темі. Це не ми хочемо відвоювати Лугандон, а Путін не хоче відчепитись від України.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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