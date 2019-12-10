Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
https://replyua.net/news/182906-u-poros ... tinym.html Юрий Луценко заявил в интервью «Радио НВ», что Владимир Зеленский сейчас идет по пути своего предшественника, надеясь договориться с Владимиром Путиным. По словам бывшего генерального прокурора, у Петра Порошенко поначалу тоже была такая иллюзия. Петр Алексеевич думал, что он сможет договориться с президентом РФ. Луценко считает, что такую ошибку допускали практически все украинские президенты. Поначалу они действительно верили, что смогут договориться с Путиным, полагая, будто он просто не любил их предшественников. Тот же Порошенко считал, что Путин просто не любил Ющенко, а они смогут договориться. Луценко убежден - в Париже Зеленский наконец-то понял, что ошибается. Владимир Александрович осознал в ходе встречи в нормандском формате, что Путин даже не рассматривает Украину как независимую, самостоятельную страну. При этом личность украинского президента в данном случае не имеет никакого значения. Вместе с тем, Зеленского подготовили в психологическом плане к встрече с Путиным, объяснив ему, почему нельзя пересекать «красные линии».
Договариваться пробовали ВСЕ.
Гордон говорит примерно то же самое: саммит показал, что по основному вопросу компромисс в настоящее время невозможен. Любопытно, как на этот уже состоявшийся факт отреагируют "уставшие".
Фрау явно выдохлась, на нее давит и местный бизнес с бюргерами, и Трамп с его санкциями против СП2. На ее место "политического лидера Европы" явно метит Макрон.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan написав:Фрау явно выдохлась, на нее давит и местный бизнес с бюргерами, и Трамп с его санкциями против СП2. На ее место "политического лидера Европы" явно метит Макрон.
Макрон явно светился от счастья на итоговой пресс-конференции. А фрау была уставшей и грустной. Судя по словам некоторых участников фактически втроем - Путин, Макрон и Меркель - требовали у Зеленского исполнения минских соглашений, и когда он отказался это сделать, фрау выходя из зала заседаний произнесла, обращаясь к Путину, несколько саркастически и грустно-недовольно загадочную фразу - Сегодня ты победитель. Что она хотела этим сказать, ведь явных победителей точно по итогом встречи не было, возможно у нее какой-то разговор был с Путиным до этого или это что-то личное.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Kudrjavuy Що Ви так хвилюєтеся , що ми будемо відсталою занедбаною країною ? Ми завжди були такі . СРСР незважаючи на всі свої претензії з точки зору життя людини - був на околиці цивілізаційного процесу . Хизуватися польотами в космос можна - але і тільки ... Російська імперія - теж ще та глушина ... То про що Ви взагалі говорите ? Про мрії ? Чому з таким надривом ?
Puente написав:СРСР незважаючи на всі свої претензії з точки зору життя людини - був на околиці цивілізаційного процесу
Опять вранье!
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 1985-1990 (UN), лет: УССР - 70,72 БССР - 71,35 РСФСР - 69,13 США - 74,9 Австрия - 75 Великобритания - 75,14 Турция - 63,04 Китай - 68,92 Бразилия - 64,4 Алжир - 65,85
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 2005-2010 (UN), лет: Украина - 67,89 Беларусь - 69,25 РФ - 67,13 США - 78,17 Австрия - 80,14 Великобритания - 79,69 Турция - 73,37 Китай - 74,68 Бразилия - 72,91 Алжир - 73,88
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 2015 (UN), лет: Украина - 70,76 Беларусь - 71,08 РФ - 69,83 США - 78,88 Австрия - 81,09 Великобритания - 80,45 Турция - 74,84 Китай - 75,43 Бразилия - 74,05 Алжир - 74,42
Как хорошо видно, в 80-х отставание СССР по продолжительности жизни от самых передовых стран мира составляло 5 лет, а на сегодня уже - 11!
При этом СССР в 80-х уверенно опережал страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки на 7-5 лет, а сегодня Украина, РБ и РФ уже отстают от них на 3 года!!!
На околицах цивилизации находятся сегодняшние пост-советсткие страны, а СССР уступал лишь США, Японии, Западной Европе и странам Британского содружества (т.н. золотому миллиарду).
Были во 2-м миллиарде из 4-х, скатились до 4-го миллиарда из 7-и (хуже только в Индии, Центральной Азии, Центральной Африке, на островах и в несостоявшихся государствах)!