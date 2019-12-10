Юрий Луценко заявил в интервью «Радио НВ», что Владимир Зеленский сейчас идет по пути своего предшественника, надеясь договориться с Владимиром Путиным. По словам бывшего генерального прокурора, у Петра Порошенко поначалу тоже была такая иллюзия. Петр Алексеевич думал, что он сможет договориться с президентом РФ.Луценко считает, что такую ошибку допускали практически все украинские президенты. Поначалу они действительно верили, что смогут договориться с Путиным, полагая, будто он просто не любил их предшественников. Тот же Порошенко считал, что Путин просто не любил Ющенко, а они смогут договориться.Луценко убежден - в Париже Зеленский наконец-то понял, что ошибается. Владимир Александрович осознал в ходе встречи в нормандском формате, что Путин даже не рассматривает Украину как независимую, самостоятельную страну. При этом личность украинского президента в данном случае не имеет никакого значения. Вместе с тем, Зеленского подготовили в психологическом плане к встрече с Путиным, объяснив ему, почему нельзя пересекать «красные линии».