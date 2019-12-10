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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4859486048614862>
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 17:07

Faceless +
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:06

Ітогі подвєдьом. 2019-12-11

Ітогі подвєдьом. 2019-12-11

1) В Раде зарегистрирован законопроект об особом статусе Донбасса

Законопроект об особом статусе Донбасса планируется принять завтра в целом - нардеп

2) ГБР открыло дело из-за возможной госизмены Порошенко при подписании Минских соглашений
Трубе уже пора проводить психиатрическую экспертизу

3) Кабмин предложил увеличить прожиточный минимум вдвое
Принятие этого законопроекта позволит наконец начать настоящую борьбу с бедностью в Украине, считает премьер Алексей Гончарук.

И отменить влияние прожиточного минимума на заработную плату

4) В Украине ВНО по математике станет обязательным
Неплохая инициатива, хотя и может повлиять на снижение количества общих балов

Минобразования хочет сократить количество вузов в Украине
Но контингент студентов маленький и к тому же стремительно падает последние десять лет, заявила Новосад.

Да, количество студентов падает последние 10 лет. Но сейчас пошел рост количества студентов и тенденция роста будет продолжатся.
ИМХО, бюджетное финансирование будет, но далеко не для всех. В процентном отношении меньше, чем сейчас.

5) Заместитель Смолия Рожкова причастна к выводу денег из "проблемных" банков - расследование

Особняки и миллионы в банках: журналисты рассказали о роскошной жизни замглавы НБУ Рожковой
"Расследование" уровня бабок под подъездом. Информационное мочило.

Во время митингов возле НБУ служба безопасности банка разбила голову одному из протестующих (видео)
Продажной шмаре настучали по кумполу.

6) Сериал "Слуга народа" с Зеленским впервые покажут на росТВ (фото)
Ничё так прошли переговоры в Нормандском формате :)
Личная мини-липецкая фабрика Зеленского

7) "Мы ошиблись": Эрнст признал ложным сюжет росТВ об "истребителе ВСУ" в деле MH17
На очереди признания, что вода - мокрая, трава - зелёная, солнце светит - днём

"Призывал к терроризму": в РФ решили заочно судить Гриценко
Такое ощущение, что наше ГБР берёт пример со Следственного комитета РФ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:08

и ишо :oops:
Итоги встречи Нормандской четверки. Дмитрий Джангиров

https://www.youtube.com/watch?v=RLItmRcNJXE
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:12

В Кремле прокомментировали признание СМИ РФ ошибки в сюжете

Представитель Кремля добавил, что “вокруг столь резонансных тем и вокруг такой трагедии, как та, которая произошла с Boeing-777, важно давать всю палитру версий, а не одну, как предпочитают делать многие западные каналы”.

“В этом плане, да, какие-то версии, которые выходят вперед на определенном этапе, потом оказываются несостоятельными или сомнительными. Поэтому на определенном этапе это вполне может быть”, — сказал Песков.

Стоит добавить, что “Первый канал” допустил ошибку в 2014 году, показав в эфире спутниковый снимок, который якобы доказывал, что малазийский “боинг” над Донбассом был сбит украинским истребителем.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1840715- ... i-pro-mh17
https://www.newyorker.com/magazine/2019 ... e-director
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:32

  pesikot написав:В Раде зарегистрирован законопроект об особом статусе Донбасса


Забыл дописать "на замену действующему Закону об особом статусе Донбасса редакции АП Порошенко"

  pesikot написав:Во время митингов возле НБУ служба безопасности банка разбила голову одному из протестующих (видео)[/url]
Продажной шмаре настучали по кумполу.


Никогда такого не было, и вот опять (с) Но 30-го ноября 2013-го ты выл другое...
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 11 гру, 2019 18:58, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:34

  19yuriy91 написав:и ишо :oops:
Итоги встречи Нормандской четверки. Дмитрий Джангиров

https://www.youtube.com/watch?v=RLItmRcNJXE


Зачем тут мнение этого тупого ватного задрота? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:47

Re: Політичні дискусії

  Vadim V написав:Представитель Кремля добавил, что “вокруг столь резонансных тем и вокруг такой трагедии, как та, которая произошла с Boeing-777, важно давать всю палитру версий, а не одну, как предпочитают делать многие западные каналы”.


ТНТ со спутника показывает СЛУГУ НАРОДА.
Весь вечер , "бандеровець" отжигает.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:52

  zРадио написав:
  pesikot написав:В Раде зарегистрирован законопроект об особом статусе Донбасса


Забыл дописать "на замену действующему Закону об особом статусе Донбасса редакции АП Порошенко"


Мне кажется, что вы оба не правы :roll:
Никаких замен и новых законов, во всем действующем законе будут изменены ВСЕГО две цифры 19 на 20.
Вот и все изменения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:57

  freeze написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:В Раде зарегистрирован законопроект об особом статусе Донбасса


Забыл дописать "на замену действующему Закону об особом статусе Донбасса редакции АП Порошенко"


Мне кажется, что вы оба не правы :roll:
Никаких замен и новых законов, во всем действующем законе будут изменены ВСЕГО две цифры 19 на 20.
Вот и все изменения.


)) ну технически ведь будет новый закон взамен действующего?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:02

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:
  freeze написав:
  zРадио написав:Забыл дописать "на замену действующему Закону об особом статусе Донбасса редакции АП Порошенко"


Мне кажется, что вы оба не правы :roll:
Никаких замен и новых законов, во всем действующем законе будут изменены ВСЕГО две цифры 19 на 20.
Вот и все изменения.


)) ну технически ведь будет новый закон взамен действующего?


А вот и нет
На сайте Рады будет висеть закон, принятый в 2015 году, об этом будет написано сразу под заголовком.
Только в последнем абзаце текста курсивом будет написано о дате правки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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