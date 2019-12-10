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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 11 гру, 2019 17:07
Faceless +
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 11 гру, 2019 18:06
Ітогі подвєдьом. 2019-12-11
Ітогі подвєдьом. 2019-12-11
1)
2)
Трубе уже пора проводить психиатрическую экспертизу
3)
И отменить влияние прожиточного минимума на заработную плату
4)
Неплохая инициатива, хотя и может повлиять на снижение количества общих балов
Да, количество студентов падает последние 10 лет. Но сейчас пошел рост количества студентов и тенденция роста будет продолжатся.
ИМХО, бюджетное финансирование будет, но далеко не для всех. В процентном отношении меньше, чем сейчас.
5)
"Расследование" уровня бабок под подъездом. Информационное мочило.
Продажной шмаре настучали по кумполу.
6)
Ничё так прошли переговоры в Нормандском формате
Личная мини-липецкая фабрика Зеленского
7)
На очереди признания, что вода - мокрая, трава - зелёная, солнце светит - днём
Такое ощущение, что наше ГБР берёт пример со Следственного комитета РФ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 11 гру, 2019 18:08
и ишо
Итоги встречи Нормандской четверки. Дмитрий Джангиров
Додано: Сер 11 гру, 2019 18:12
В Кремле прокомментировали признание СМИ РФ ошибки в сюжете
Представитель Кремля добавил, что “вокруг столь резонансных тем и вокруг такой трагедии, как та, которая произошла с Boeing-777, важно давать всю палитру версий, а не одну, как предпочитают делать многие западные каналы”.
“В этом плане, да, какие-то версии, которые выходят вперед на определенном этапе, потом оказываются несостоятельными или сомнительными. Поэтому на определенном этапе это вполне может быть”, — сказал Песков.
Стоит добавить, что “Первый канал” допустил ошибку в 2014 году, показав в эфире спутниковый снимок, который якобы доказывал, что малазийский “боинг” над Донбассом был сбит украинским истребителем.
Додано: Сер 11 гру, 2019 18:32
Забыл дописать "на замену действующему Закону об особом статусе Донбасса редакции АП Порошенко"
Никогда такого не было, и вот опять (с) Но 30-го ноября 2013-го ты выл другое...
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 11 гру, 2019 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 гру, 2019 18:34
Зачем тут мнение этого тупого ватного задрота?
Додано: Сер 11 гру, 2019 18:47
Re: Політичні дискусії
ТНТ со спутника показывает СЛУГУ НАРОДА.
Весь вечер , "бандеровець" отжигает.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 11 гру, 2019 18:52
Мне кажется, что вы оба не правы
Никаких замен и новых законов, во всем действующем законе будут изменены ВСЕГО две цифры 19 на 20.
Вот и все изменения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 11 гру, 2019 18:57
)) ну технически ведь будет новый закон взамен действующего?
Додано: Сер 11 гру, 2019 19:02
Re: Політичні дискусії
А вот и нет
На сайте Рады будет висеть закон, принятый в 2015 году, об этом будет написано сразу под заголовком.
Только в последнем абзаце текста курсивом будет написано о дате правки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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