Ясно, спасибо! Тем более стыдно порохоботам вой поднимать. Или в сие респектабельное сообщество набирают уже без этого "недостатка"?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 11 гру, 2019 19:06
Ясно, спасибо! Тем более стыдно порохоботам вой поднимать. Или в сие респектабельное сообщество набирают уже без этого "недостатка"?
Додано: Сер 11 гру, 2019 19:15
Пытаются хоть как то унизить Украину и вазвеличить многоходовочки окурка.
Додано: Сер 11 гру, 2019 19:27
Re: Політичні дискусії
Обьективно говоря хотели бы запретить показ сериала в России, то запретили бы, ссылки на то, что шведские партнеры квартала продали слабенькие, наверняка в договоре есть пункт о согласовании разрешения.
Ну а то что пару копеек капнет за права трансляции помощнику Зеленского Шиферу, которому президент временно передал свою долю, никто и не оспаривает.
Ну а вообще говорят особенно первая часть сериала достаточно добрая, я думаю неплохо, что россияне увидят сериал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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