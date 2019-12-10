Goodman написав:
ТНТ со спутника показывает СЛУГУ НАРОДА.
Весь вечер , "бандеровець" отжигает.
Пытаются хоть как то унизить Украину и вазвеличить многоходовочки окурка.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 11 гру, 2019 19:15
Пытаются хоть как то унизить Украину и вазвеличить многоходовочки окурка.
Додано: Сер 11 гру, 2019 19:27
Re: Політичні дискусії
Обьективно говоря хотели бы запретить показ сериала в России, то запретили бы, ссылки на то, что шведские партнеры квартала продали слабенькие, наверняка в договоре есть пункт о согласовании разрешения.
Ну а то что пару копеек капнет за права трансляции помощнику Зеленского Шиферу, которому президент временно передал свою долю, никто и не оспаривает.
Ну а вообще говорят особенно первая часть сериала достаточно добрая, я думаю неплохо, что россияне увидят сериал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 11 гру, 2019 19:39
Воешь здесь ты
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 11 гру, 2019 19:39
В этом кто то сомневаеться , вы? Без согласования с окурком, и именно сразу, после Парижа?.
Типичная москальская пропаганда - многоходовочка.
Додано: Сер 11 гру, 2019 19:42
Повторюсь, воешь здесь ты. Не прочитав новость, не понимая сути вопроса. "Не читал, но осуждаю"
Я лишь привёл новость о том, что закон об особом статусе будет продлён.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 11 гру, 2019 19:55
Додано: Сер 11 гру, 2019 20:12
Re: Політичні дискусії
У зажоп'я було 13%, так що не треба тут ватних побрехеньок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 11 гру, 2019 20:21
Уважаемый Фрис, я не хочу, чтоб за деревьями вы не увидели леса.
Показ этого сериала означает, что кто-то умножил Петю на 0.
Что в Москве услышали ИВК, либо - наоборот - ИВК раньше времени озвучил Москву.
И, допускаю - здесь, в Украине, меняются правила игры. Впервые за 30 лет
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Сер 11 гру, 2019 20:38
Re: Політичні дискусії
кумедно читати як виправдовують трансляцію серіалу в московії.
коли ще недавно волали про рошен зовсім інше
Додано: Сер 11 гру, 2019 20:51
Re: Політичні дискусії
Я так понимаю, финансирование порохоботов заканчивается 31.12. даже у сильных мира сего есть эта привязанность к круглым датам) Держу пари, что через полгода нужно будет пояснять, кто такой Петр Порошенко, а нынешние боты будут с трудом отвечать на вопросы, какого же они ранее за него драли глотки)) Это нормально - манипуляция общественным сознанием - не самая современная технология, кстати)Всем доброй ночи)
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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