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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4860486148624863>
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:15

  Goodman написав:
  Vadim V написав:Представитель Кремля добавил, что “вокруг столь резонансных тем и вокруг такой трагедии, как та, которая произошла с Boeing-777, важно давать всю палитру версий, а не одну, как предпочитают делать многие западные каналы”.


ТНТ со спутника показывает СЛУГУ НАРОДА.
Весь вечер , "бандеровець" отжигает.

Пытаются хоть как то унизить Украину и вазвеличить многоходовочки окурка.
https://twitter.com/dimsmirnov175/statu ... 1051679744
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:27

Re: Політичні дискусії

Vadim V написав:
  Goodman написав:
  Vadim V написав:Представитель Кремля добавил, что “вокруг столь резонансных тем и вокруг такой трагедии, как та, которая произошла с Boeing-777, важно давать всю палитру версий, а не одну, как предпочитают делать многие западные каналы”.


ТНТ со спутника показывает СЛУГУ НАРОДА.
Весь вечер , "бандеровець" отжигает.

Пытаются хоть как то унизить Украину и вазвеличить многоходовочки окурка.


Обьективно говоря хотели бы запретить показ сериала в России, то запретили бы, ссылки на то, что шведские партнеры квартала продали слабенькие, наверняка в договоре есть пункт о согласовании разрешения.

Ну а то что пару копеек капнет за права трансляции помощнику Зеленского Шиферу, которому президент временно передал свою долю, никто и не оспаривает.

Ну а вообще говорят особенно первая часть сериала достаточно добрая, я думаю неплохо, что россияне увидят сериал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:39

  zРадио написав:Никогда такого не было, и вот опять (с) Но 30-го ноября 2013-го ты выл другое...

Воешь здесь ты
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:39

  freeze написав:
Обьективно говоря хотели бы запретить показ сериала в России, то запретили бы, ссылки на то, что шведские партнеры квартала продали слабенькие, наверняка в договоре есть пункт о согласовании разрешения.

Ну а то что пару копеек капнет за права трансляции помощнику Зеленского Шиферу, которому президент временно передал свою долю, никто и не оспаривает.

Ну а вообще говорят особенно первая часть сериала достаточно добрая, я думаю неплохо, что россияне увидят сериал.

В этом кто то сомневаеться , вы? Без согласования с окурком, и именно сразу, после Парижа?.
Типичная москальская пропаганда - многоходовочка.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:42

  zРадио написав:
Ясно, спасибо! Тем более стыдно порохоботам вой поднимать. Или в сие респектабельное сообщество набирают уже без этого "недостатка"? :mrgreen:

Повторюсь, воешь здесь ты. Не прочитав новость, не понимая сути вопроса. "Не читал, но осуждаю"
Я лишь привёл новость о том, что закон об особом статусе будет продлён.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:55

  pesikot написав:Повторюсь, воешь здесь ты.


Сколько глупость не повторяй, умной мыслью она не станет - такой зрадофилии, как у тебя сегодня, не было во время президентства Порошенко ни у одного его антагониста
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:12

Re: Політичні дискусії

  M-A-X написав:Потому что в Украине минимум 73% ватников.

У зажоп'я було 13%, так що не треба тут ватних побрехеньок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:21

  freeze написав:
Vadim V написав:
  Vadim V написав:Представитель Кремля добавил, что “вокруг столь резонансных тем и вокруг такой трагедии, как та, которая произошла с Boeing-777, важно давать всю палитру версий, а не одну, как предпочитают делать многие западные каналы”.
Пытаются хоть как то унизить Украину и вазвеличить многоходовочки окурка.


Обьективно говоря хотели бы запретить показ сериала в России, то запретили бы, ссылки на то, что шведские партнеры квартала продали слабенькие, наверняка в договоре есть пункт о согласовании разрешения.

Ну а то что пару копеек капнет за права трансляции помощнику Зеленского Шиферу, которому президент временно передал свою долю, никто и не оспаривает.

Ну а вообще говорят особенно первая часть сериала достаточно добрая, я думаю неплохо, что россияне увидят сериал.

Уважаемый Фрис, я не хочу, чтоб за деревьями вы не увидели леса.
Показ этого сериала означает, что кто-то умножил Петю на 0.

Что в Москве услышали ИВК, либо - наоборот - ИВК раньше времени озвучил Москву.

И, допускаю - здесь, в Украине, меняются правила игры. Впервые за 30 лет
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:38

Re: Політичні дискусії

кумедно читати як виправдовують трансляцію серіалу в московії.
коли ще недавно волали про рошен зовсім інше :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:51

Re: Політичні дискусії

Я так понимаю, финансирование порохоботов заканчивается 31.12. даже у сильных мира сего есть эта привязанность к круглым датам) Держу пари, что через полгода нужно будет пояснять, кто такой Петр Порошенко, а нынешние боты будут с трудом отвечать на вопросы, какого же они ранее за него драли глотки)) Это нормально - манипуляция общественным сознанием - не самая современная технология, кстати)Всем доброй ночи)
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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