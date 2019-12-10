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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 11 гру, 2019 20:56
lapay написав: zРадио написав:
Ты был бы прав, если бы сам себя не закопал, называя электорат Зе ватой.
Не бреши. В мене навіть у підпису є чіткий поділ на ватанів і зебілів. :)
Ты как уж на сковороде.
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