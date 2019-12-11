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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 48614862486348644865>
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:56

  lapay написав:
  zРадио написав:Ты был бы прав, если бы сам себя не закопал, называя электорат Зе ватой.

Не бреши. В мене навіть у підпису є чіткий поділ на ватанів і зебілів. :)

Ты как уж на сковороде.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:13

  mephala написав:кумедно читати як виправдовують трансляцію серіалу в московії.
коли ще недавно волали про рошен зовсім інше :lol:

А какое Ваше мнение относительно Рошена и сериала?
Или такие неудобные вопросы не принято спрашивать?
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:19

  M-A-X написав:А какое Ваше мнение относительно Рошена и сериала?
Или такие неудобные вопросы не принято спрашивать?

я не виказував своєї думки по жодному з питань раніше. то з якого дива я буду це вам робити тепер?
а от горлопанів читаю і просто веселить як вони міняють свою точку зору в залежності від місця сидіння.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:26

  Навуходоносор написав:Я так понимаю, финансирование порохоботов заканчивается 31.12. даже у сильных мира сего есть эта привязанность к круглым датам) Держу пари, что через полгода нужно будет пояснять, кто такой Петр Порошенко, а нынешние боты будут с трудом отвечать на вопросы, какого же они ранее за него драли глотки)) Это нормально - манипуляция общественным сознанием - не самая современная технология, кстати)Всем доброй ночи)


Всегда рад читать Вас )))
Вы не представляете насколько совпадает наше мировоззрение )))
Люди тут погрязли в идеологии и не понимают, что только Санкара спасёт Украину от вечного срача.
С Петей на самом деле всё понятно, с точки зрения политтехнологии нет ни одного шанса, что он вернётся на Олимп, это настолько нереалистично, что у меня вызывает улыбку.

Но у меня вызывает чувство глубокой досады, что Зеленский набрал в команду дятлов-Гончаруков, а Вы, как я понимаю, тоже смотрите на ситуацию со стороны, без возможности влиять на принятие решений. Опять наступает, в который раз время упущенных возможностей, имхо, полная вина Зеленского, который упустил, я уже это вижу, уникальную возможность стать Ли куан Ю или Санкарой, просто чудовищная досада.

Я смотрю по Одессе, очень неправильные вещи происходят в команде Зеленского. Ничего не поменялось (((
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:26

Re: Політичні дискусії

  mephala написав:кумедно читати як виправдовують трансляцію серіалу в московії.
коли ще недавно волали про рошен зовсім інше


Фишка в том, что купили сериал для внутреннего пользования. На международной версии ТНТ сериал не транслируют. Таки да, многоходовочка - нужно зелень выстависть ду...ком и шутом.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:30

  Vadim V написав:Представитель Кремля добавил, что “вокруг столь резонансных тем и вокруг такой трагедии, как та, которая произошла с Boeing-777, важно давать всю палитру версий, а не одну, как предпочитают делать многие западные каналы”.

“В этом плане, да, какие-то версии, которые выходят вперед на определенном этапе, потом оказываются несостоятельными или сомнительными. Поэтому на определенном этапе это вполне может быть”, — сказал Песков.

Стоит добавить, что “Первый канал” допустил ошибку в 2014 году, показав в эфире спутниковый снимок, который якобы доказывал, что малазийский “боинг” над Донбассом был сбит украинским истребителем.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1840715- ... i-pro-mh17
https://www.newyorker.com/magazine/2019 ... e-director

По поводу оккупации Крыма тоже должен быть целый веер версий?)))
1) Крым захватили зеленые человечки во главе с Робином Гудом
2) Крымчане угрозами и шантажом заставили вторгнуться российские войска
3) Попросила Меркель
4) Это был запоздалый подарок Деда Мороза
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:32

  Goodman написав:
  mephala написав:кумедно читати як виправдовують трансляцію серіалу в московії.
коли ще недавно волали про рошен зовсім інше


Фишка в том, что купили сериал для внутреннего пользования. На международной версии ТНТ сериал не транслируют. Таки да, многоходовочка - нужно зелень выстависть ду...ком и шутом.


Неужели все серьезно считают, что в лучшем творении Зеленского он выставляет сам себя ду...ком и щутом ? Понятно, что это не Сага о Форсайтах или Унесенные ветром, но это дело многих лет жизни Зеленского, лучше он пока ничего не сделал.

То что он подпустил свой рейтинг вниз, разрешив показ в РФ, это факт, но то, что для россиян крайне полезно посмотреть этот сериал в широком прокате на ТВ это тоже факт.
Это ошибка Газпрома и Путина, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:38

  mephala написав:взагалі то я не захищаю пороха. я кажу про те чому тоді всі волали що активістів та добробатів чіпати ніззя бо порох прагне узурпувати владу а зараз відразу хвиля що зе абідєлі та потрібне право на силу у держави?

Потому что уже все увидели истинное лицо этих активистов.
Жаль, не сразу.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:43

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:То что он подпустил свой рейтинг вниз, разрешив показ в РФ, это факт, но то, что для россиян крайне полезно посмотреть этот сериал в широком прокате на ТВ это тоже факт.
Это ошибка Газпрома и Путина, имхо.

Та нема тут помилки. Серіал для ватанів, і дивитись його будуть ватани, а Зеле копійка капне, натомість Раша електроенергію почала експортувати, потім газ почне. Все логічно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:44

  mephala написав:а він полюбляє навішувати ярлики. а от іншим робить зауваження наліво і направо.

Нюанс в том, что на форуме нельзя критиковать майдан.
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