Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
M-A-X написав:А какое Ваше мнение относительно Рошена и сериала? Или такие неудобные вопросы не принято спрашивать?
я не виказував своєї думки по жодному з питань раніше. то з якого дива я буду це вам робити тепер? а от горлопанів читаю і просто веселить як вони міняють свою точку зору в залежності від місця сидіння.
Навуходоносор написав:Я так понимаю, финансирование порохоботов заканчивается 31.12. даже у сильных мира сего есть эта привязанность к круглым датам) Держу пари, что через полгода нужно будет пояснять, кто такой Петр Порошенко, а нынешние боты будут с трудом отвечать на вопросы, какого же они ранее за него драли глотки)) Это нормально - манипуляция общественным сознанием - не самая современная технология, кстати)Всем доброй ночи)
Всегда рад читать Вас ))) Вы не представляете насколько совпадает наше мировоззрение ))) Люди тут погрязли в идеологии и не понимают, что только Санкара спасёт Украину от вечного срача. С Петей на самом деле всё понятно, с точки зрения политтехнологии нет ни одного шанса, что он вернётся на Олимп, это настолько нереалистично, что у меня вызывает улыбку.
Но у меня вызывает чувство глубокой досады, что Зеленский набрал в команду дятлов-Гончаруков, а Вы, как я понимаю, тоже смотрите на ситуацию со стороны, без возможности влиять на принятие решений. Опять наступает, в который раз время упущенных возможностей, имхо, полная вина Зеленского, который упустил, я уже это вижу, уникальную возможность стать Ли куан Ю или Санкарой, просто чудовищная досада.
Я смотрю по Одессе, очень неправильные вещи происходят в команде Зеленского. Ничего не поменялось (((
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Vadim V написав:Представитель Кремля добавил, что “вокруг столь резонансных тем и вокруг такой трагедии, как та, которая произошла с Boeing-777, важно давать всю палитру версий, а не одну, как предпочитают делать многие западные каналы”.
“В этом плане, да, какие-то версии, которые выходят вперед на определенном этапе, потом оказываются несостоятельными или сомнительными. Поэтому на определенном этапе это вполне может быть”, — сказал Песков.
По поводу оккупации Крыма тоже должен быть целый веер версий?))) 1) Крым захватили зеленые человечки во главе с Робином Гудом 2) Крымчане угрозами и шантажом заставили вторгнуться российские войска 3) Попросила Меркель 4) Это был запоздалый подарок Деда Мороза
mephala написав:кумедно читати як виправдовують трансляцію серіалу в московії. коли ще недавно волали про рошен зовсім інше
Фишка в том, что купили сериал для внутреннего пользования. На международной версии ТНТ сериал не транслируют. Таки да, многоходовочка - нужно зелень выстависть ду...ком и шутом.
Неужели все серьезно считают, что в лучшем творении Зеленского он выставляет сам себя ду...ком и щутом ? Понятно, что это не Сага о Форсайтах или Унесенные ветром, но это дело многих лет жизни Зеленского, лучше он пока ничего не сделал.
То что он подпустил свой рейтинг вниз, разрешив показ в РФ, это факт, но то, что для россиян крайне полезно посмотреть этот сериал в широком прокате на ТВ это тоже факт. Это ошибка Газпрома и Путина, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
mephala написав:взагалі то я не захищаю пороха. я кажу про те чому тоді всі волали що активістів та добробатів чіпати ніззя бо порох прагне узурпувати владу а зараз відразу хвиля що зе абідєлі та потрібне право на силу у держави?
Потому что уже все увидели истинное лицо этих активистов. Жаль, не сразу.
freeze написав:То что он подпустил свой рейтинг вниз, разрешив показ в РФ, это факт, но то, что для россиян крайне полезно посмотреть этот сериал в широком прокате на ТВ это тоже факт. Это ошибка Газпрома и Путина, имхо.
Та нема тут помилки. Серіал для ватанів, і дивитись його будуть ватани, а Зеле копійка капне, натомість Раша електроенергію почала експортувати, потім газ почне. Все логічно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.