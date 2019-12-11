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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4862486348644865>
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:58

  mephala написав:Зеленский спрашивает, кого делать премьером, главами ГПУ и СБУ

а потім відповісти чим же відрізняється призначення військового товариша від сценаристів кварталу 95 та пояснити чому у пороха це було погано а у зелі ви з піною на роті виправдовуєте як добре. це по перше.

На эту тему анекдот:
Хто ми? - Українці!
Що ми хочемо? - жити як у ЄВРОПІ!
Сімки за паспортом? -
Дубль 1. Геть в Ростов, бандит, диктатор 16 січня!
Дубль 2. Ну це ж так в ЄС, так Президент прав! Канхфети смачні, але то не він робить!
Дубль 3. Зебіли! Зрадники! Хотят в Московію нас затягти! УУУУУУ кляяяяятііі!!!..
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:59

  mephala написав:а тепер напряжіть свої звивини та скажіть якого ж кума як каже ваш солнцеликий призначив порох на посаду? Луценка? так він пороху не кум. Він кум його дружині.
Значить солнцеликий під терміном "кум" мав не пряме його значення а загальне його вживання? то зеля може взагалі казати а я повинен казати тільки в прямому розумінні терміну? і ви ще будете мене в чомусь "гостромозгі" звинувачувати? розберіться спочатку зі своїм солнцеликим.
ТАК КОГО З СВОЇХ КУМІВ В ПРЯМОМУ РОЗУМІННІ ЦЬОГО ТЕРМІНУ ПОРОШЕНКО ПРИЗНАЧИВ НА ПОСАДУ???

Ты как уж на сковороде. Еще и капсом пишешь.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:59

  mephala написав:подивимося як спитає на прем’єра та ГПУ. а то до обрання красиво співав.

Команда черезчур состоит из сторонников майдана.
Доволен?
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:02

Re: Політичні дискусії

ну так можу без капсу повторити питання.
так кого з своїх кумів порох призначив на посаду? причому в прямому розумінні терміну.

ЗІ
відразу видно що людині зайнятися нічим :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:08

  mephala написав:
  freeze написав:
  mephala написав:чогось мені здається це ви гугл сдабо освоїли
судьи назначаются Президентом Украины по представлению Высшего совета правосудия
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
чи виривати з контексту ваша друга спеціальність?


А реально дочитать меня слабо ?
Циркач прямо, в доказательство моей неправоты приведена моя же ссылка )))
Или тоже бухгалтер ?

циркач та маніпулятор це ти як раз. написати що Президент призначає суддів і забути сказати про те що йому на призначення списки подає верховний суд правосуддя. маніпуляторам звісно ж не потрібно щоб читачі знали всю інформацію. маніпулятори озвучують тільки ту частинку яка їм вигідна.

Это ты манипулятор.
Вот указ о назначении:
https://www.president.gov.ua/documents/1952019-26714

Или это Путин призначил, или Путин предоставил список?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:10

  mephala написав:ну так можу без капсу повторити питання.
так кого з своїх кумів порох призначив на посаду? причому в прямому розумінні терміну.

ЗІ
відразу видно що людині зайнятися нічим :mrgreen:

Вам уже все ответили.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:12

M-A-X
а по прізвищам перерахувати духу не вистачило?
вирішили відео відмазатися? :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:15

  lapay написав:
  freeze написав:То что он подпустил свой рейтинг вниз, разрешив показ в РФ, это факт, но то, что для россиян крайне полезно посмотреть этот сериал в широком прокате на ТВ это тоже факт.
Это ошибка Газпрома и Путина, имхо.

Та нема тут помилки. Серіал для ватанів, і дивитись його будуть ватани, а Зеле копійка капне, натомість Раша електроенергію почала експортувати, потім газ почне. Все логічно.

А недавно писал:
  lapay написав:
  M-A-X написав:Потому что в Украине минимум 73% ватников.

У зажоп'я було 13%, так що не треба тут ватних побрехеньок.

А тут уже намеки, что у Зели ватный электорат.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:15

  M-A-X написав:Это ты манипулятор.
Вот указ о назначении:
https://www.president.gov.ua/documents/1952019-26714

Или это Путин призначил, или Путин предоставил список?


Читайте в голос та шевелячи губами. Може дійде.

судьи назначаются Президентом Украины по представлению Высшего совета правосудия
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:16

  mephala написав:M-A-X
а по прізвищам перерахувати духу не вистачило?
вирішили відео відмазатися? :mrgreen:

Кого по фимилиям тебе перечислить?
M-A-X
 
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