Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
а потім відповісти чим же відрізняється призначення військового товариша від сценаристів кварталу 95 та пояснити чому у пороха це було погано а у зелі ви з піною на роті виправдовуєте як добре. це по перше.
На эту тему анекдот:
Хто ми? - Українці! Що ми хочемо? - жити як у ЄВРОПІ! Сімки за паспортом? - Дубль 1. Геть в Ростов, бандит, диктатор 16 січня! Дубль 2. Ну це ж так в ЄС, так Президент прав! Канхфети смачні, але то не він робить! Дубль 3. Зебіли! Зрадники! Хотят в Московію нас затягти! УУУУУУ кляяяяятііі!!!..
mephala написав:а тепер напряжіть свої звивини та скажіть якого ж кума як каже ваш солнцеликий призначив порох на посаду? Луценка? так він пороху не кум. Він кум його дружині. Значить солнцеликий під терміном "кум" мав не пряме його значення а загальне його вживання? то зеля може взагалі казати а я повинен казати тільки в прямому розумінні терміну? і ви ще будете мене в чомусь "гостромозгі" звинувачувати? розберіться спочатку зі своїм солнцеликим. ТАК КОГО З СВОЇХ КУМІВ В ПРЯМОМУ РОЗУМІННІ ЦЬОГО ТЕРМІНУ ПОРОШЕНКО ПРИЗНАЧИВ НА ПОСАДУ???
А реально дочитать меня слабо ? Циркач прямо, в доказательство моей неправоты приведена моя же ссылка ))) Или тоже бухгалтер ?
циркач та маніпулятор це ти як раз. написати що Президент призначає суддів і забути сказати про те що йому на призначення списки подає верховний суд правосуддя. маніпуляторам звісно ж не потрібно щоб читачі знали всю інформацію. маніпулятори озвучують тільки ту частинку яка їм вигідна.
freeze написав:То что он подпустил свой рейтинг вниз, разрешив показ в РФ, это факт, но то, что для россиян крайне полезно посмотреть этот сериал в широком прокате на ТВ это тоже факт. Это ошибка Газпрома и Путина, имхо.
Та нема тут помилки. Серіал для ватанів, і дивитись його будуть ватани, а Зеле копійка капне, натомість Раша електроенергію почала експортувати, потім газ почне. Все логічно.
А недавно писал:
lapay написав:
M-A-X написав:Потому что в Украине минимум 73% ватников.
У зажоп'я було 13%, так що не треба тут ватних побрехеньок.