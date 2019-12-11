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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4862486348644865
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:17

  mephala написав:
  M-A-X написав:Это ты манипулятор.
Вот указ о назначении:
https://www.president.gov.ua/documents/1952019-26714

Или это Путин призначил, или Путин предоставил список?


Читайте в голос та шевелячи губами. Може дійде.

судьи назначаются Президентом Украины по представлению Высшего совета правосудия

Так и запишем.
Судей призначает не Президент, а сотона мохнатая.
Главное выделил то, что ему выгодно. А других обвиняет в манипуляциях.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:18

  M-A-X написав:
  mephala написав:M-A-X
а по прізвищам перерахувати духу не вистачило?
вирішили відео відмазатися? :mrgreen:

Кого по фимилиям тебе перечислить?

питання у вас в тому самому дописі де ви вставили відео замість того щоб відповісти.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:19

  mephala написав:
  M-A-X написав:
  mephala написав:M-A-X
а по прізвищам перерахувати духу не вистачило?
вирішили відео відмазатися? :mrgreen:

Кого по фимилиям тебе перечислить?

питання у вас в тому самому дописі де ви вставили відео замість того щоб відповісти.

Видео было к Вашему ПСу.
А по фамилиям вам ответили раньше.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:21

  M-A-X написав:
  mephala написав:
  M-A-X написав:Это ты манипулятор.
Вот указ о назначении:
https://www.president.gov.ua/documents/1952019-26714

Или это Путин призначил, или Путин предоставил список?


Читайте в голос та шевелячи губами. Може дійде.

судьи назначаются Президентом Украины по представлению Высшего совета правосудия

Так и запишем.
Судей призначает не Президент, а сотона мохнатая.
Главное выделил то, что ему выгодно. А других обвиняет в манипуляциях.


в першому дописі який ви витягли з архівів було все виділено. чи пам’ять така коротка що вже не пам’ятаєте що 10 хвилин тому назад витягли з архівів?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:22

  M-A-X написав:Видео было к Вашему ПСу.
А по фамилиям вам ответили раньше.

хто такий ПСу це відомо лише вашій фантазії а відповіді по прізвищам не було ні тоді ні зараз. ви просто зприснули з теми.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:25

  mephala написав:
  M-A-X написав:Видео было к Вашему ПСу.
А по фамилиям вам ответили раньше.

хто такий ПСу це відомо лише вашій фантазії а відповіді по прізвищам не було ні тоді ні зараз. ви просто зприснули з теми.

А Вы не ответили на это сообщение:
  M-A-X написав:
  mephala написав:подивимося як спитає на прем’єра та ГПУ. а то до обрання красиво співав.

Команда черезчур состоит из сторонников майдана.
Доволен?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:32

Re: Політичні дискусії

мій допис був про механізми призначення а не про персоналії.
якщо тобі це не зрозуміло то я тут при чому?

і це ти витяг з архіву (оце муляло що чекав як би повитягувати) так що тобі і відповідати на мої питання.
mephala
 
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  #<1 ... 4862486348644865
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