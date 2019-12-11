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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 11 гру, 2019 22:17
mephala написав:
Читайте в голос та шевелячи губами. Може дійде.
судьи назначаются Президентом Украины по представлению Высшего совета правосудия
Так и запишем.
Судей призначает не Президент, а сотона мохнатая.
Главное выделил то, что ему выгодно. А других обвиняет в манипуляциях.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 22:18
M-A-X написав: mephala написав:M-A-X
а по прізвищам перерахувати духу не вистачило?
вирішили відео відмазатися?
Кого по фимилиям тебе перечислить?
питання у вас в тому самому дописі де ви вставили відео замість того щоб відповісти.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 22:19
mephala написав: M-A-X написав: mephala написав:M-A-X
а по прізвищам перерахувати духу не вистачило?
вирішили відео відмазатися? :mrgreen:
Кого по фимилиям тебе перечислить?
питання у вас в тому самому дописі де ви вставили відео замість того щоб відповісти.
Видео было к Вашему ПСу.
А по фамилиям вам ответили раньше.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 22:21
M-A-X написав: mephala написав:
Читайте в голос та шевелячи губами. Може дійде.
судьи назначаются Президентом Украины по представлению Высшего совета правосудия
Так и запишем.
Судей призначает не Президент, а сотона мохнатая.
Главное выделил то, что ему выгодно. А других обвиняет в манипуляциях.
в першому дописі який ви витягли з архівів було все виділено. чи пам’ять така коротка що вже не пам’ятаєте що 10 хвилин тому назад витягли з архівів?
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Додано: Сер 11 гру, 2019 22:22
M-A-X написав:
Видео было к Вашему ПСу.
А по фамилиям вам ответили раньше.
хто такий ПСу це відомо лише вашій фантазії а відповіді по прізвищам не було ні тоді ні зараз. ви просто зприснули з теми.
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mephala
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Додано: Сер 11 гру, 2019 22:25
mephala написав: M-A-X написав:
Видео было к Вашему ПСу.
А по фамилиям вам ответили раньше.
хто такий ПСу це відомо лише вашій фантазії а відповіді по прізвищам не було ні тоді ні зараз. ви просто зприснули з теми.
А Вы не ответили на это сообщение:
M-A-X написав: mephala написав:
подивимося як спитає на прем’єра та ГПУ. а то до обрання красиво співав.
Команда черезчур состоит из сторонников майдана.
Доволен?
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Додано: Сер 11 гру, 2019 22:32
мій допис був про механізми призначення а не про персоналії.
якщо тобі це не зрозуміло то я тут при чому?
і це ти витяг з архіву (оце муляло що чекав як би повитягувати) так що тобі і відповідати на мої питання.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 22:39
mephala
судьи назначаются Президентом Украины по представлению Высшего совета правосудия
А вы в курсе, что Президент Украины может не назначить по представлению, а вернуть представление в зад Высшему совету правосудия. Или вы думаете, что Президент Украины писарем устроился подписывать всё, что ему подносят )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 22:48
freeze написав:mephala
судьи назначаются Президентом Украины по представлению Высшего совета правосудия
А вы в курсе, что Президент Украины может не назначить по представлению, а вернуть представление в зад Высшему совету правосудия. Или вы думаете, что Президент Украины писарем устроился подписывать всё, что ему подносят )))
вкурсі що може і не призначити.
це так само як і прем’єр - президент подає до парламенту а він може і не призначити.
але ж чомусь всі розуміють що поки обидві сторони прем’єр не влаштує то його і не буде. так і з суддями - те що їх призначає президент не означає що це його одноосібне бажання. але чомусь інформацію про суддів подають так щоб у читача склалося враження що це одноосібне рішення президента.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 23:01
mephala написав: freeze написав:mephala
судьи назначаются Президентом Украины по представлению Высшего совета правосудия
А вы в курсе, что Президент Украины может не назначить по представлению, а вернуть представление в зад Высшему совету правосудия. Или вы думаете, что Президент Украины писарем устроился подписывать всё, что ему подносят )))
вкурсі що може і не призначити.
це так само як і прем’єр - президент подає до парламенту а він може і не призначити.
але ж чомусь всі розуміють що поки обидві сторони прем’єр не влаштує то його і не буде. так і з суддями - те що їх призначає президент не означає що це його одноосібне бажання. але чомусь інформацію про суддів подають так щоб у читача склалося враження що це одноосібне рішення президента.
Если резюмировать тему, то ответственность за назначение высшего персонала несет ответственность директор фирмы, который рассматривает кандидатуры, предложенные HR-отделом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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