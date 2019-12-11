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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4863486448654866 Додано: Сер 11 гру, 2019 23:09 freeze написав: Если резюмировать тему, то ответственность за назначение высшего персонала несет ответственность директор фирмы, который рассматривает кандидатуры, предложенные HR-отделом. Если резюмировать тему, то ответственность за назначение высшего персонала несет ответственность директор фирмы, который рассматривает кандидатуры, предложенные HR-отделом.

HR підлеглий до директора і директор цілком може ігнорувати їх подання або навіть призначити без них. Тому приклад не зовсім влучний.

Потрібний приклад де відділ незалежний від директора а також директор без погодження відділом не може нічого робити на свій розсуд.

Наприклад в бізнесі це наглядова рада за директоратом. HR підлеглий до директора і директор цілком може ігнорувати їх подання або навіть призначити без них. Тому приклад не зовсім влучний.Потрібний приклад де відділ незалежний від директора а також директор без погодження відділом не може нічого робити на свій розсуд.Наприклад в бізнесі це наглядова рада за директоратом. mephala Повідомлень: 6052 З нами з: 07.04.14 Подякував: 94 раз. Подякували: 685 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 гру, 2019 23:44 freeze написав: Навуходоносор написав: Я так понимаю, финансирование порохоботов заканчивается 31.12. даже у сильных мира сего есть эта привязанность к круглым датам) Держу пари, что через полгода нужно будет пояснять, кто такой Петр Порошенко, а нынешние боты будут с трудом отвечать на вопросы, какого же они ранее за него драли глотки)) Это нормально - манипуляция общественным сознанием - не самая современная технология, кстати)Всем доброй ночи) Я так понимаю, финансирование порохоботов заканчивается 31.12. даже у сильных мира сего есть эта привязанность к круглым датам) Держу пари, что через полгода нужно будет пояснять, кто такой Петр Порошенко, а нынешние боты будут с трудом отвечать на вопросы, какого же они ранее за него драли глотки)) Это нормально - манипуляция общественным сознанием - не самая современная технология, кстати)Всем доброй ночи)



Всегда рад читать Вас )))

Вы не представляете насколько совпадает наше мировоззрение )))

Люди тут погрязли в идеологии и не понимают, что только Санкара спасёт Украину от вечного срача.

С Петей на самом деле всё понятно, с точки зрения политтехнологии нет ни одного шанса, что он вернётся на Олимп, это настолько нереалистично, что у меня вызывает улыбку.



Но у меня вызывает чувство глубокой досады, что Зеленский набрал в команду дятлов-Гончаруков, а Вы, как я понимаю, тоже смотрите на ситуацию со стороны, без возможности влиять на принятие решений. Опять наступает, в который раз время упущенных возможностей, имхо, полная вина Зеленского, который упустил, я уже это вижу, уникальную возможность стать Ли куан Ю или Санкарой, просто чудовищная досада.



Я смотрю по Одессе, очень неправильные вещи происходят в команде Зеленского. Ничего не поменялось ((( Всегда рад читать Вас )))Вы не представляете насколько совпадает наше мировоззрение )))Люди тут погрязли в идеологии и не понимают, что только Санкара спасёт Украину от вечного срача.С Петей на самом деле всё понятно, с точки зрения политтехнологии нет ни одного шанса, что он вернётся на Олимп, это настолько нереалистично, что у меня вызывает улыбку.Но у меня вызывает чувство глубокой досады, что Зеленский набрал в команду дятлов-Гончаруков, а Вы, как я понимаю, тоже смотрите на ситуацию со стороны, без возможности влиять на принятие решений. Опять наступает, в который раз время упущенных возможностей, имхо, полная вина Зеленского, который упустил, я уже это вижу, уникальную возможность стать Ли куан Ю или Санкарой, просто чудовищная досада.Я смотрю по Одессе, очень неправильные вещи происходят в команде Зеленского. Ничего не поменялось (((

Да. Возможно, гороскоп, а быстрее всего - мой прежний негативный опыт. Я четко осознаю, что это был поезд, который ушел.С другой стороны...

ХЕЗ насчет упущенных возможностей. По финансам как раз, забрезжила надежда на поддержку мировых элит. И у Маркаровой, возможно, есть шанс пройти между капельками. опять же - я на ее месте, на такую авантюру бы не подписался. Но я - не Беня Коломойский. Сдается, он бы у меня в шахматы выиграл бы. Если учетная ставка будет понижена в течение года до 8,5, если пойдет полномасштабное кредитование...это будет совсем другая страна. Ну а мне что? Если снизится процент 15-летних украинцев, не справившихся с заданиями по математике, если пенсионеры перестанут работать рекламными бутербродами за копейки...это в сумме будет означать +1,5 - 2 млн украинцев, живых.

Спасибо за Ваш интеллект и добрые слова, всегда.

Напишите, что по Одессе не так.

ЗЫ Нужно будет проехаться на маршрутке, а лучше - на нескольких. Постараюсь на следующей неделе) Да. Возможно, гороскоп, а быстрее всего - мой прежний негативный опыт. Я четко осознаю, что это был поезд, который ушел.С другой стороны...ХЕЗ насчет упущенных возможностей. По финансам как раз, забрезжила надежда на поддержку мировых элит. И у Маркаровой, возможно, есть шанс пройти между капельками. опять же - я на ее месте, на такую авантюру бы не подписался. Но я - не Беня Коломойский. Сдается, он бы у меня в шахматы выиграл бы. Если учетная ставка будет понижена в течение года до 8,5, если пойдет полномасштабное кредитование...это будет совсем другая страна. Ну а мне что? Если снизится процент 15-летних украинцев, не справившихся с заданиями по математике, если пенсионеры перестанут работать рекламными бутербродами за копейки...это в сумме будет означать +1,5 - 2 млн украинцев, живых.Спасибо за Ваш интеллект и добрые слова, всегда.Напишите, что по Одессе не так.ЗЫ Нужно будет проехаться на маршрутке, а лучше - на нескольких. Постараюсь на следующей неделе) Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.

Томаса Санкару - в каждую страну Навуходоносор

Повідомлень: 2438 З нами з: 21.09.13 Подякував: 788 раз. Подякували: 931 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4863486448654866 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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