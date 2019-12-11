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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 11 гру, 2019 23:09
freeze написав:
Если резюмировать тему, то ответственность за назначение высшего персонала несет ответственность директор фирмы, который рассматривает кандидатуры, предложенные HR-отделом.
HR підлеглий до директора і директор цілком може ігнорувати їх подання або навіть призначити без них. Тому приклад не зовсім влучний.
Потрібний приклад де відділ незалежний від директора а також директор без погодження відділом не може нічого робити на свій розсуд.
Наприклад в бізнесі це наглядова рада за директоратом.
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mephala
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Додано: Сер 11 гру, 2019 23:44
freeze написав: Навуходоносор написав:
Я так понимаю, финансирование порохоботов заканчивается 31.12. даже у сильных мира сего есть эта привязанность к круглым датам) Держу пари, что через полгода нужно будет пояснять, кто такой Петр Порошенко, а нынешние боты будут с трудом отвечать на вопросы, какого же они ранее за него драли глотки)) Это нормально - манипуляция общественным сознанием - не самая современная технология, кстати)Всем доброй ночи)
Всегда рад читать Вас )))
Вы не представляете насколько совпадает наше мировоззрение )))
Люди тут погрязли в идеологии и не понимают, что только Санкара спасёт Украину от вечного срача.
С Петей на самом деле всё понятно, с точки зрения политтехнологии нет ни одного шанса, что он вернётся на Олимп, это настолько нереалистично, что у меня вызывает улыбку.
Но у меня вызывает чувство глубокой досады, что Зеленский набрал в команду дятлов-Гончаруков, а Вы, как я понимаю, тоже смотрите на ситуацию со стороны, без возможности влиять на принятие решений. Опять наступает, в который раз время упущенных возможностей, имхо, полная вина Зеленского, который упустил, я уже это вижу, уникальную возможность стать Ли куан Ю или Санкарой, просто чудовищная досада.
Я смотрю по Одессе, очень неправильные вещи происходят в команде Зеленского. Ничего не поменялось (((
Да. Возможно, гороскоп, а быстрее всего - мой прежний негативный опыт. Я четко осознаю, что это был поезд, который ушел.С другой стороны...
ХЕЗ насчет упущенных возможностей. По финансам как раз, забрезжила надежда на поддержку мировых элит. И у Маркаровой, возможно, есть шанс пройти между капельками. опять же - я на ее месте, на такую авантюру бы не подписался. Но я - не Беня Коломойский. Сдается, он бы у меня в шахматы выиграл бы. Если учетная ставка будет понижена в течение года до 8,5, если пойдет полномасштабное кредитование...это будет совсем другая страна. Ну а мне что? Если снизится процент 15-летних украинцев, не справившихся с заданиями по математике, если пенсионеры перестанут работать рекламными бутербродами за копейки...это в сумме будет означать +1,5 - 2 млн украинцев, живых.
Спасибо за Ваш интеллект и добрые слова, всегда.
Напишите, что по Одессе не так.
ЗЫ Нужно будет проехаться на маршрутке, а лучше - на нескольких. Постараюсь на следующей неделе)
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Навуходоносор
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