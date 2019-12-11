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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 11 гру, 2019 23:09
freeze написав:
Если резюмировать тему, то ответственность за назначение высшего персонала несет ответственность директор фирмы, который рассматривает кандидатуры, предложенные HR-отделом.
HR підлеглий до директора і директор цілком може ігнорувати їх подання або навіть призначити без них. Тому приклад не зовсім влучний.
Потрібний приклад де відділ незалежний від директора а також директор без погодження відділом не може нічого робити на свій розсуд.
Наприклад в бізнесі це наглядова рада за директоратом.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 23:44
freeze написав: Навуходоносор написав:
Я так понимаю, финансирование порохоботов заканчивается 31.12. даже у сильных мира сего есть эта привязанность к круглым датам) Держу пари, что через полгода нужно будет пояснять, кто такой Петр Порошенко, а нынешние боты будут с трудом отвечать на вопросы, какого же они ранее за него драли глотки)) Это нормально - манипуляция общественным сознанием - не самая современная технология, кстати)Всем доброй ночи)
Всегда рад читать Вас )))
Вы не представляете насколько совпадает наше мировоззрение )))
Люди тут погрязли в идеологии и не понимают, что только Санкара спасёт Украину от вечного срача.
С Петей на самом деле всё понятно, с точки зрения политтехнологии нет ни одного шанса, что он вернётся на Олимп, это настолько нереалистично, что у меня вызывает улыбку.
Но у меня вызывает чувство глубокой досады, что Зеленский набрал в команду дятлов-Гончаруков, а Вы, как я понимаю, тоже смотрите на ситуацию со стороны, без возможности влиять на принятие решений. Опять наступает, в который раз время упущенных возможностей, имхо, полная вина Зеленского, который упустил, я уже это вижу, уникальную возможность стать Ли куан Ю или Санкарой, просто чудовищная досада.
Я смотрю по Одессе, очень неправильные вещи происходят в команде Зеленского. Ничего не поменялось (((
Да. Возможно, гороскоп, а быстрее всего - мой прежний негативный опыт. Я четко осознаю, что это был поезд, который ушел.С другой стороны...
ХЕЗ насчет упущенных возможностей. По финансам как раз, забрезжила надежда на поддержку мировых элит. И у Маркаровой, возможно, есть шанс пройти между капельками. опять же - я на ее месте, на такую авантюру бы не подписался. Но я - не Беня Коломойский. Сдается, он бы у меня в шахматы выиграл бы. Если учетная ставка будет понижена в течение года до 8,5, если пойдет полномасштабное кредитование...это будет совсем другая страна. Ну а мне что? Если снизится процент 15-летних украинцев, не справившихся с заданиями по математике, если пенсионеры перестанут работать рекламными бутербродами за копейки...это в сумме будет означать +1,5 - 2 млн украинцев, живых.
Спасибо за Ваш интеллект и добрые слова, всегда.
Напишите, что по Одессе не так.
ЗЫ Нужно будет проехаться на маршрутке, а лучше - на нескольких. Постараюсь на следующей неделе)
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Навуходоносор
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Додано: Чет 12 гру, 2019 02:21
freeze написав:
......
упустил, я уже это вижу, уникальную возможность стать Ли куан Ю или Санкарой, просто чудовищная досада.
......
К сожалению, Санкара плохо кончил. И к ещё большему сожалению, все его начинания были похерены. Хотя всё же некоторые результаты его правление принесло.
P.s. Для наших "антикоммунистов" стоит напомнить, что Санкара был марксистом-ленинцем. Но в отличие от тов. Сталина не устраивал массовый террор.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 09:40
ЛАД написав: freeze написав:
......
упустил, я уже это вижу, уникальную возможность стать Ли куан Ю или Санкарой, просто чудовищная досада.
......
К сожалению, Санкара плохо кончил. И к ещё большему сожалению, все его начинания были похерены. Хотя всё же некоторые результаты его правление принесло.
P.s. Для наших "антикоммунистов" стоит напомнить, что Санкара был марксистом-ленинцем. Но в отличие от тов. Сталина не устраивал массовый террор.
Тут имеется в виду скорее во-первых личная скромность руководителя страны, причем внутренняя от души, а не для пиара и СМИ. Можно более близкий пример руководителя привести - фрау Меркель.
А во вторых Украину вытащит не олигархический капитализм и не капитализм крупных корпораций и крупного бизнеса, который прямо навязывается нам сейчас, а социал-демократическая модель развития финского или шведского типа.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 09:42
ЛАД написав: freeze написав:
упустил, я уже это вижу, уникальную возможность стать Ли куан Ю или Санкарой, просто чудовищная досада.
......
К сожалению, Санкара плохо кончил. И к ещё большему сожалению, все его начинания были похерены. Хотя всё же некоторые результаты его правление принесло.
Г-да любители Санкары, а вы готовы урезать свои доходы до $400, раздать нахомяченное бедным и ездить на велосипеде?
P.s. Для наших "антикоммунистов" стоит напомнить, что Санкара был марксистом-ленинцем. Но в отличие от тов. Сталина не устраивал массовый террор.
Поскольку большинство здесь - бизнесмены, они по определению "антикоммунисты" (и вы в том числе
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Додано: Чет 12 гру, 2019 09:48
freeze написав:
А во вторых Украину вытащит не олигархический капитализм и не капитализм крупных корпораций и крупного бизнеса, который прямо навязывается нам сейчас, а социал-демократическая модель развития финского или шведского типа.
А Ви бачите когось , хто хоча б якісь натяки про таке генерує в інформаційному просторі ?
Щось я такого не уявляю поки . Не кажучи вже про реальну політичну силу ...
У нас будь-які натяки на слово навіть "соціалістичне" зразу стає негативом ...
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Додано: Чет 12 гру, 2019 09:48
Навуходоносор написав:
Я так понимаю, финансирование порохоботов заканчивается 31.12. ..
та тут такие сабжи, что на лету переобуваются.
Вспоминается встреча одноклассников, на которой у кореша, что занимает высокий пост в ТПП Украины, спрашивали: "в депутаты пойдешь?" - "да"- "от кого?" - "от кого пригласят".
Такие все в большинстве - от уборщицы до премьер-министра.
Какие там "соображения совести"
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Додано: Чет 12 гру, 2019 10:03
Под Киевом бывший атошник демонтировал и выбросил памятник «героям АТО», так как тот ему мешал.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 10:08
Puente написав: freeze написав:
А во вторых Украину вытащит не олигархический капитализм и не капитализм крупных корпораций и крупного бизнеса, который прямо навязывается нам сейчас, а социал-демократическая модель развития финского или шведского типа.
А Ви бачите когось , хто хоча б якісь натяки про таке генерує в інформаційному просторі ?
Щось я такого не уявляю поки . Не кажучи вже про реальну політичну силу ...
У нас будь-які натяки на слово навіть "соціалістичне" зразу стає негативом ...
Околоподобное генерирует Тимошенко, но тут объективные сомнения в личной порядочности, имхо до Санкары и даже до фрау Меркель далеко Юле как до Луны
Остальные четыре парламентские фракции явно и беззастенчиво лоббируют крупный бизнес.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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