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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 гру, 2019 10:15
sal написав:
Под Киевом бывший атошник демонтировал и выбросил памятник «героям АТО», так как тот ему мешал.
Объективно - памятник - это памятник, зарегистрированный, оформленный официально на специально отведённом месте. А то что демонтировал АТОшник со своего личного земельного участка, это не памятник. В конце концов, что важнее бездомный АТОшник, который хочет построить на законном собственном земельном участке себе жильё или некое сооружение из металла на которое никто не давал разрешение.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Чет 12 гру, 2019 10:18
freeze написав:
на законном собственном земельном участке себе жильё или некое сооружение из металла на которое никто не давал разрешение.
И сотрудники Ирпенского отдела полиции открыли уголовное производство по факту самоуправства.
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sal
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Додано: Чет 12 гру, 2019 10:21
freeze написав:
Околоподобное генерирует Тимошенко, но тут объективные сомнения в личной порядочности, имхо до Санкары и даже до фрау Меркель далеко Юле как до Луны
Остальные четыре парламентские фракции явно и беззастенчиво лоббируют крупный бизнес.
Для шведського соціалізму потрібні шведські податки, а Ви навіть за касовий апарат не хочете платити.
В нас весь запит на "соціалізм" зводиться до запиту на халяву, за рахунок зростання боргів. Тут, звісно, Юля на першому місці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Чет 12 гру, 2019 10:24
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AlexxK
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Додано: Чет 12 гру, 2019 10:33
lapay написав: freeze написав:
Околоподобное генерирует Тимошенко, но тут объективные сомнения в личной порядочности, имхо до Санкары и даже до фрау Меркель далеко Юле как до Луны
Остальные четыре парламентские фракции явно и беззастенчиво лоббируют крупный бизнес.
Для шведського соціалізму потрібні шведські податки, а Ви навіть за касовий апарат не хочете платити.
В нас весь запит на "соціалізм" зводиться до запиту на халяву, за рахунок зростання боргів. Тут, звісно, Юля на першому місці.
Вы не в курсе проблемы кассовых аппаратов, малый бизнес не хочет платить штрафов, которые зеленая команда повысила многркратно по этой теме, не хочет платить взяток и не может нанять себе отдельного бухгалтера, чтобы он вел ему бухучет и налоговый учет в его контейнере. А настучать чеков в этом для большинства малого бизнеса проблемы нет.
А про шведскую модель тут мы не случайно начали разговор с Санкары, который в Африке запретил ставить у себя кондиционер в кабинете, поскольку подавляющее большинство страны тогда не могло себе этого позволить.
Согласитесь разительное отличие от Межгорья Януковича или мельтешения по оформлению на оффшоры во время илловайской трагедии у Порошенко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Чет 12 гру, 2019 10:44
Милованов уверен, что украинцы уже готовы к реформе земли.
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sal
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Додано: Чет 12 гру, 2019 10:46
freeze написав:
А про шведскую модель тут мы не случайно начали разговор с Санкары, который в Африке запретил ставить у себя кондиционер в кабинете, поскольку подавляющее большинство страны тогда не могло себе этого позволить.
Согласитесь разительное отличие от Межгорья Януковича или мельтешения по оформлению на оффшоры во время илловайской трагедии у Порошенко.
Санкара будув у себе тоталітарну лівійську джамахірію, не встиг тільки стати повноцінним Полковником, як Каддафі. Були і інші приклади, наприклад Ахмадінежад в Ірані. Тільки все це піар, і не більше. В нашому постсовку, кого б не вибрали, буде маленький, чи трохи більшій, Янукович, ще довго.
Тай не важливо це, аби йшли курсом в ЄС, робили реформи для Асоціації і НАТО.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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