Додано: Чет 12 гру, 2019 12:07

lapay написав: freeze написав: А про шведскую модель тут мы не случайно начали разговор с Санкары, который в Африке запретил ставить у себя кондиционер в кабинете, поскольку подавляющее большинство страны тогда не могло себе этого позволить.

Согласитесь разительное отличие от Межгорья Януковича или мельтешения по оформлению на оффшоры во время илловайской трагедии у Порошенко. А про шведскую модель тут мы не случайно начали разговор с Санкары, который в Африке запретил ставить у себя кондиционер в кабинете, поскольку подавляющее большинство страны тогда не могло себе этого позволить.Согласитесь разительное отличие от Межгорья Януковича или мельтешения по оформлению на оффшоры во время илловайской трагедии у Порошенко.

Санкара будув у себе тоталітарну лівійську джамахірію, не встиг тільки стати повноцінним Полковником, як Каддафі. Були і інші приклади, наприклад Ахмаeдінежад в Ірані. Тільки все це піар, і не більше. В нашому постсовку, кого б не вибрали, буде маленький, чи трохи більшій, Янукович, ще довго.

Тай не важливо це, аби йшли курсом в ЄС, робили реформи для Асоціації і НАТО. Санкара будув у себе тоталітарну лівійську джамахірію, не встиг тільки стати повноцінним Полковником, як Каддафі. Були і інші приклади, наприклад Ахмаeдінежад в Ірані. Тільки все це піар, і не більше. В нашому постсовку, кого б не вибрали, буде маленький, чи трохи більшій, Янукович, ще довго.Тай не важливо це, аби йшли курсом в ЄС, робили реформи для Асоціації і НАТО.

Мне важнее другое. Результат.Что кратко звучит -- хоть чушкой, хоть чучелом в ЕС.То есть хоть всю землю, хоть всю ГТС и т.д., но результат.С Вашим же подходом очень вероятно получится -- и землю *продадут*, и ГТС *сгниет* и т.д., но результата не будет.То есть важен сам процесс))Только он нызенько-нызенько и похоже бесконечен будет.Как поход к коммунизму.Только вот коммунизм был утопией, а европейское сообщество вполне реально и по силам.Естественно, в дороге кормить не будут))Это общее в этих процессах (хождения к цели).Поэтому пока далеко не окончательно, но уже немного начинаю склоняться к истинной самостийности Украины.Хотя почти не сомневаюсь, что будем по-прежнему идти, идти, идти в Европу...Шанс на самостийнисть был потерян Кучмой.Также, как шанс на ЕС ПАПом.