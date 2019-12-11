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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 гру, 2019 10:08
Puente написав: freeze написав:
А во вторых Украину вытащит не олигархический капитализм и не капитализм крупных корпораций и крупного бизнеса, который прямо навязывается нам сейчас, а социал-демократическая модель развития финского или шведского типа.
А Ви бачите когось , хто хоча б якісь натяки про таке генерує в інформаційному просторі ?
Щось я такого не уявляю поки . Не кажучи вже про реальну політичну силу ...
У нас будь-які натяки на слово навіть "соціалістичне" зразу стає негативом ...
Околоподобное генерирует Тимошенко, но тут объективные сомнения в личной порядочности, имхо до Санкары и даже до фрау Меркель далеко Юле как до Луны
Остальные четыре парламентские фракции явно и беззастенчиво лоббируют крупный бизнес.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Чет 12 гру, 2019 10:15
sal написав:
Под Киевом бывший атошник демонтировал и выбросил памятник «героям АТО», так как тот ему мешал.
Объективно - памятник - это памятник, зарегистрированный, оформленный официально на специально отведённом месте. А то что демонтировал АТОшник со своего личного земельного участка, это не памятник. В конце концов, что важнее бездомный АТОшник, который хочет построить на законном собственном земельном участке себе жильё или некое сооружение из металла на которое никто не давал разрешение.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 10:21
freeze написав:
Околоподобное генерирует Тимошенко, но тут объективные сомнения в личной порядочности, имхо до Санкары и даже до фрау Меркель далеко Юле как до Луны
Остальные четыре парламентские фракции явно и беззастенчиво лоббируют крупный бизнес.
Для шведського соціалізму потрібні шведські податки, а Ви навіть за касовий апарат не хочете платити.
В нас весь запит на "соціалізм" зводиться до запиту на халяву, за рахунок зростання боргів. Тут, звісно, Юля на першому місці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Чет 12 гру, 2019 10:24
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Додано: Чет 12 гру, 2019 10:33
lapay написав: freeze написав:
Околоподобное генерирует Тимошенко, но тут объективные сомнения в личной порядочности, имхо до Санкары и даже до фрау Меркель далеко Юле как до Луны
Остальные четыре парламентские фракции явно и беззастенчиво лоббируют крупный бизнес.
Для шведського соціалізму потрібні шведські податки, а Ви навіть за касовий апарат не хочете платити.
В нас весь запит на "соціалізм" зводиться до запиту на халяву, за рахунок зростання боргів. Тут, звісно, Юля на першому місці.
Вы не в курсе проблемы кассовых аппаратов, малый бизнес не хочет платить штрафов, которые зеленая команда повысила многркратно по этой теме, не хочет платить взяток и не может нанять себе отдельного бухгалтера, чтобы он вел ему бухучет и налоговый учет в его контейнере. А настучать чеков в этом для большинства малого бизнеса проблемы нет.
А про шведскую модель тут мы не случайно начали разговор с Санкары, который в Африке запретил ставить у себя кондиционер в кабинете, поскольку подавляющее большинство страны тогда не могло себе этого позволить.
Согласитесь разительное отличие от Межгорья Януковича или мельтешения по оформлению на оффшоры во время илловайской трагедии у Порошенко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 10:44
Милованов уверен, что украинцы уже готовы к реформе земли.
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sal
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Додано: Чет 12 гру, 2019 10:46
freeze написав:
А про шведскую модель тут мы не случайно начали разговор с Санкары, который в Африке запретил ставить у себя кондиционер в кабинете, поскольку подавляющее большинство страны тогда не могло себе этого позволить.
Согласитесь разительное отличие от Межгорья Януковича или мельтешения по оформлению на оффшоры во время илловайской трагедии у Порошенко.
Санкара будув у себе тоталітарну лівійську джамахірію, не встиг тільки стати повноцінним Полковником, як Каддафі. Були і інші приклади, наприклад Ахмадінежад в Ірані. Тільки все це піар, і не більше. В нашому постсовку, кого б не вибрали, буде маленький, чи трохи більшій, Янукович, ще довго.
Тай не важливо це, аби йшли курсом в ЄС, робили реформи для Асоціації і НАТО.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Чет 12 гру, 2019 12:03
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Додано: Чет 12 гру, 2019 12:07
lapay написав: freeze написав:
А про шведскую модель тут мы не случайно начали разговор с Санкары, который в Африке запретил ставить у себя кондиционер в кабинете, поскольку подавляющее большинство страны тогда не могло себе этого позволить.
Согласитесь разительное отличие от Межгорья Януковича или мельтешения по оформлению на оффшоры во время илловайской трагедии у Порошенко.
Санкара будув у себе тоталітарну лівійську джамахірію, не встиг тільки стати повноцінним Полковником, як Каддафі. Були і інші приклади, наприклад Ахмаeдінежад в Ірані. Тільки все це піар, і не більше. В нашому постсовку, кого б не вибрали, буде маленький, чи трохи більшій, Янукович, ще довго.
Тай не важливо це, аби йшли курсом в ЄС, робили реформи для Асоціації і НАТО.
Мне важнее другое. Результат.
Что кратко звучит -- хоть чушкой, хоть чучелом в ЕС.
То есть хоть всю землю, хоть всю ГТС и т.д., но результат.
С Вашим же подходом очень вероятно получится -- и землю *продадут*, и ГТС *сгниет* и т.д., но результата не будет.
То есть важен сам процесс))
Только он нызенько-нызенько и похоже бесконечен будет.
Как поход к коммунизму.
Только вот коммунизм был утопией, а европейское сообщество вполне реально и по силам.
Естественно, в дороге кормить не будут))
Это общее в этих процессах (хождения к цели).
Поэтому пока далеко не окончательно, но уже немного начинаю склоняться к истинной самостийности Украины.
Хотя почти не сомневаюсь, что будем по-прежнему идти, идти, идти в Европу...
Шанс на самостийнисть был потерян Кучмой.
Также, как шанс на ЕС ПАПом.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 12:18
lapay написав:
Тільки все це піар, і не більше. В нашому постсовку, кого б не вибрали, буде маленький, чи трохи більшій, Янукович, ще довго.
С нашего постсовка можно было лепить что угодно.
*кого б не вибрали* -- из предложенных!
А хороших не предлагают.
Поэтому такой результат.
Вон чудик в посёлке за свои кровные 3+ тыс. долл. пожарную машину соорудил и на пожары выезжает.
Думаете, подобных выберут?
Смысл выборов -- выбор лучших или нужных, а не типичных.
У нас выбирают нужных.
Только нужных кому-чему?))
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