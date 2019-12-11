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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 гру, 2019 12:18
detroytred написав:
Мне важнее другое. Результат.
Что кратко звучит -- хоть чушкой, хоть чучелом в ЕС.
То есть хоть всю землю, хоть всю ГТС и т.д., но результат.
С Вашим же подходом очень вероятно получится -- и землю *продадут*, и ГТС *сгниет* и т.д., но результата не будет.
То есть важен сам процесс))
Только он нызенько-нызенько и похоже бесконечен будет.
Как поход к коммунизму.
Только вот коммунизм был утопией, а европейское сообщество вполне реально и по силам.
Саме тому, що ЄС реальність, а не утопія, до нього можна дійти, як це зробили наші західні сусіди. Інша справа, що треба 40 років, поки не помруть ті, хто сформувався при радянському рабстві. Ну то таке - значне ураження нації совкофілією і лікувати треба довше.
Землю продадуть, тут ніяки протести не допоможуть. ГТС теж не вічна, як і все інше. Реформи йдуть і при зелених. Так що, хоч і низенько, але в правильному напрямку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 12:23
detroytred написав:
С нашего постсовка можно было лепить что угодно.
Тільки получиться все одно олігархічний кримінал. Бо він такий і був, коли партія, а не суди, вирішувала, що правильно, а що ні, і все вирішувалось по блату (хабарями). Партію замінили олігархи (бувші комсомольці), а хабарі і блат став основою держави.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 12:29
lapay написав:
кого б не вибрали, буде маленький, чи трохи більшій, Янукович.
В модернизированном виде звучит так:
Кого ни поставь руководителем - все равно получается Коболев.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 12:32
lapay
Совкофильные сформированные в рабстве пенсы, как тинейджеры, за комика проголосовали.
Совкофильные сформированные в рабстве персы, как гiднi, за Порошенко проголосовали.
А Вы всё в них (как кое-кто в папередныках)) причину негараздiв видите.
Дело не в них.
Они уже давно практически определяющей роли для общества не играют.
Как не играли в совке, так и сейчас тем более.
А свiдомi вiльнi их дети и внуки ... кто за бугор, кто в полицию-армию, кто на рынок, кто под казино.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 12:41
detroytred написав:
А Вы всё в них (как кое-кто в папередныках)) причину негараздiв видите.
Дело не в них.
Они уже давно практически определяющей роли для общества не играют.
Как не играли в совке, так и сейчас тем более.
Так чого хочуть пересічні? Низьких тарифів. Звідки це бажання? З часів Совка, коли були бросові ціни на енергоносії. І ці спогади, які бул пролонговані в дев'яності, і навіть в часи Януковича, за рахунок дотацій, є основною рушійною силою.
Хто основний антигерой - Яценюк, який підняв ціну на газ, і Коболев, який і досі керує процесом. Так само і дешевий проїзд, квартплата і т.д.
Те, що було при Совку дешевим, за рахунок варварського знищення природніх ресурсів. Так що впливає на нас совкофілія, і впливає сильно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Чет 12 гру, 2019 12:46
lapay написав: detroytred написав:
С нашего постсовка можно было лепить что угодно.
Тільки получиться все одно олігархічний кримінал. Бо він такий і був, коли партія, а не суди, вирішувала, що правильно, а що ні, і все вирішувалось по блату (хабарями). Партію замінили олігархи (бувші комсомольці), а хабарі і блат став основою держави.
Комсомол отнюдь не колыбель олигархии.
Она появляется и расцветает даже там, где оного не было.
О том и речь кто слепил-лепит.
Повторю своё мнение: народ вирiшуэ и т.д. -- это коммунистическая утопия.
Решает Порох, Фирташ во время венского кофе.
Решают во время 150 часов переговоры с кремлём во время захвата Крыма.
Решает Беня.
Решает Ринат по тарифам, монополии.
Решают власть имущие.
Потому что имеют власть, деньги, СМИ.
Медведчук вон проговорился, что все предметы нормандской встречи были согласованы окончательно11 сентября.
Всё крапка.
После согласования никто ничего нового рассматривать не может и не будет.
(Можно разве что приехать и отказаться от этого согласованного))))))) вот и весь спектр движений.
Так кому эти власть имущие по ушам-то ездят?
О своих планах а,б, в, ... пропозициях.
Для кого эти шоу?
Технически бы приехали и поставили или не поставили подписи.
Крапка.
А то и вовсе -- документы только пересылали и в прямом эфире публично ставили подписи.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 12:55
lapay написав: detroytred написав:
А Вы всё в них (как кое-кто в папередныках)) причину негараздiв видите.
Дело не в них.
Они уже давно практически определяющей роли для общества не играют.
Как не играли в совке, так и сейчас тем более.
Так чого хочуть пересічні? Низьких тарифів. Звідки це бажання? З часів Совка, коли були бросові ціни на енергоносії. І ці спогади, які бул пролонговані в дев'яності, і навіть в часи Януковича, за рахунок дотацій, є основною рушійною силою.
Хто основний антигерой - Яценюк, який підняв ціну на газ, і Коболев, який і досі керує процесом. Так само і дешевий проїзд, квартплата і т.д.
Те, що було при Совку дешевим, за рахунок варварського знищення природніх ресурсів. Так що впливає на нас совкофілія, і впливає сильно.
Лишней хромосомы или отсутствия у украинского народа нет)))
Низких тарифов, налогов и т.д. хотят во всех практически обществах.
Исключения лишь подтверждают правила.
Проблема не в желаниях обывателя!!!
А в том, как с этим обывателем работают власть имущие.
Ведь очевидно: что желаниями обывателя власть прикрывается, пеняя, дескать, так народ хочет. Когда это власти выгодно.
Не выгодно -- на обывателя с его нормальнымт обывательскими желаниями кладётся большой и толстый.
З.Ы. уничтожают ресурсы сейчас (янтарь, лес, очистные и т.д.) отнюдь не пенсы-то.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 12:58
detroytred написав:
Комсомол отнюдь не колыбель олигархии.
Она появляется и расцветает даже там, где оного не было.
О том и речь кто слепил-лепит.
Кримінал, з якого, частково, виросли олігархи, формувався ще за Горбачова. Як тільки дали свободу підприємництву, з'явились багаті і рекет, який потім (на початку дев'яностих) перебрав на себе податки, і вся ця блатна радянська система управління і судових рішень перейшла на хабарництво. Чим більше було комунізму, тим гірше зараз, як в Албанії, Болгарії, Україні. Тільки Румунії, частково, вдалось подолати постсовок. Білорусь і РФ ще тримаються за рахунок Сибіру.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 13:00
lapay написав:
..
Так чого хочуть пересічні? Низьких тарифів. Звідки це бажання? ..
Пэрэсични жаждут не низких, а доступных тарифов. Мол, если не получается снизить номинал расходов, то повысьте хоть доходы, бо коньки откинем
и усё
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Додано: Чет 12 гру, 2019 13:01
lapay написав: detroytred написав:
Мне важнее другое. Результат.
Что кратко звучит -- хоть чушкой, хоть чучелом в ЕС.
То есть хоть всю землю, хоть всю ГТС и т.д., но результат.
С Вашим же подходом очень вероятно получится -- и землю *продадут*, и ГТС *сгниет* и т.д., но результата не будет.
То есть важен сам процесс))
Только он нызенько-нызенько и похоже бесконечен будет.
Как поход к коммунизму.
Только вот коммунизм был утопией, а европейское сообщество вполне реально и по силам.
Саме тому, що ЄС реальність, а не утопія, до нього можна дійти, як це зробили наші західні сусіди. Інша справа, що треба 40 років, поки не помруть ті, хто сформувався при радянському рабстві. Ну то таке - значне ураження нації совкофілією і лікувати треба довше
Це ж треба так ненавидіти власний народ. Прямо якісь Протоколы сионских мудрецов
А Ви точно націоналіст? Не українофоб? І детройт правий - ця парадигма якраз дуже нагадує совкову маячню про світле майбутнє. Може почати вам із себе, lapay?;-)
Востаннє редагувалось Навуходоносор
в Чет 12 гру, 2019 13:05, всього редагувалось 3 разів.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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