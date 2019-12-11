Додано: Чет 12 гру, 2019 12:46

lapay написав: detroytred написав: С нашего постсовка можно было лепить что угодно. С нашего постсовка можно было лепить что угодно.

Тільки получиться все одно олігархічний кримінал. Бо він такий і був, коли партія, а не суди, вирішувала, що правильно, а що ні, і все вирішувалось по блату (хабарями). Партію замінили олігархи (бувші комсомольці), а хабарі і блат став основою держави. Тільки получиться все одно олігархічний кримінал. Бо він такий і був, коли партія, а не суди, вирішувала, що правильно, а що ні, і все вирішувалось по блату (хабарями). Партію замінили олігархи (бувші комсомольці), а хабарі і блат став основою держави.

Комсомол отнюдь не колыбель олигархии.Она появляется и расцветает даже там, где оного не было.О том и речь кто слепил-лепит.Повторю своё мнение: народ вирiшуэ и т.д. -- это коммунистическая утопия.Решает Порох, Фирташ во время венского кофе.Решают во время 150 часов переговоры с кремлём во время захвата Крыма.Решает Беня.Решает Ринат по тарифам, монополии.Решают власть имущие.Потому что имеют власть, деньги, СМИ.Медведчук вон проговорился, что все предметы нормандской встречи были согласованы окончательно11 сентября.Всё крапка.После согласования никто ничего нового рассматривать не может и не будет.(Можно разве что приехать и отказаться от этого согласованного))))))) вот и весь спектр движений.Так кому эти власть имущие по ушам-то ездят?О своих планах а,б, в, ... пропозициях.Для кого эти шоу?Технически бы приехали и поставили или не поставили подписи.Крапка.А то и вовсе -- документы только пересылали и в прямом эфире публично ставили подписи.