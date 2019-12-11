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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4866486748684869>
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 13:02

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Проблема не в желаниях обывателя!!!
А в том, как с этим обывателем работают власть имущие.

Як раз в бажаннях пересічних основа, бо вони голосують за тих, хто обіцяє ці бажання виконати. А так їх виконати неможливо, то і виходить низенько, щоб пересічні встигали, хоч трохи, адаптуватись, і то, в нас більше одного строку, не живуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 13:21

ещё про встречу
https://www.youtube.com/watch?v=g1akPwf9qLs
с 4мин
с новыми нюансами
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Чет 12 гру, 2019 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 13:22

Re: Політичні дискусії

  Навуходоносор написав:Це ж треба так ненавидіти власний народ.

Мені скилення ватанів до одного місця, хай навіть в них є українські паспорти. Євреї, які блукали в пустелі, теж хотіли повернутись в Єгипет, і проклинали Мойшу. Так що нехай скиглять, поки не вимруть. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 13:27

  lapay написав:
  detroytred написав:Проблема не в желаниях обывателя!!!
А в том, как с этим обывателем работают власть имущие.

Як раз в бажаннях пересічних основа, бо вони голосують за тих, хто обіцяє ці бажання виконати. А так їх виконати неможливо, то і виходить низенько, щоб пересічні встигали, хоч трохи, адаптуватись, і то, в нас більше одного строку, не живуть.

У меня с Вами примерно так почти все дискуссии.
Вы отвечаете очевидностью.
Но не по предмету.

Ключевым у меня было, что такие обывательские желания у пересичных практически всех обществ.
Это нормально. Естественно.

Проблема во власть имущих, работающих с этими желаниями.
Хотят -- учитывают (прикрываются ими).
Не хотят -- забивают.


Проще: народ всегда и везде желал и желает хлеба и зрелищ.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 13:32

detroytred
Таке враження , що Ви в радянський час не вчилися - не вчили історичний матеріалізм , наприклад . Там про все це говорилося . Економіка - основа всього , а нород може боротися за свої інтереси , а може не боротися . Європейці до цього йшли століттями - он страйки у Франції зі сташною силою йдуть . А у нас провели пенсійну реформу набагато серйознішу - і хтось сильно заперечував ?
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 13:34

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Проще: народ всегда и везде желал и желает хлеба и зрелищ.

Італійський народ теж хоче завтра жити, як німці, і уряди міняє кожен рік. А от не виходить, бо італійці не німці.
Як ще пояснити, що верхи не можуть зробити з гімна (низів) цукерку?
Скільки в Середній Азії не будували комунізм, все одно залишився феодалізм. Скільки ми не будуємо демократичний капіталізм, все одно залишається олігархічний постсовок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 13:42

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:ещё про встречу
https://www.youtube.com/watch?v=g1akPwf9qLs
с 4мин
с новыми нюансами

Не буде військового загострення. Тему троянського коня закриють, а відкриють тему зняття санкцій, через не виконання угод Україною.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 13:46

  detroytred написав:Проблема во власть имущих, работающих с этими желаниями.
Хотят -- учитывают (прикрываются ими).
Не хотят -- забивают.

Проще: народ всегда и везде желал и желает хлеба и зрелищ.

не согласен.
здесь принцип один: хочу, чтобы у всех по-закону, но кум для меня всё порешал.
так что еще топать и топать.
чтобы из этой биомассы, в которую недавно влилось донецко-луганское "пополнение" (обнулившее процесс перековки), лет через 200 получился нормальный продукт. от которого и появятся власть имущие, представляющие вменяемое гражданское общество.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:13

  Puente написав:detroytred
Таке враження , що Ви в радянський час не вчилися - не вчили історичний матеріалізм , наприклад . Там про все це говорилося . Економіка - основа всього , а нород може боротися за свої інтереси , а може не боротися . Європейці до цього йшли століттями - он страйки у Франції зі сташною силою йдуть . А у нас провели пенсійну реформу набагато серйознішу - і хтось сильно заперечував ?

Та отож.
Только нюанс: советское представление процессов противоречит этому самому гегелевскому материализму.

Моё мнение и материализма --- рабовладельческий строй и прочий другой *свергли* новые средства производства. И те, кто ими ВЛАДЕЕТ.
Прежде всего новые средства производства и их владельцы.
Люди же пересичные (та же борьба рабов, бунты холопов, стачки рабочих) -- лишь возможно (именно лишь возможно, но отнюдь не обязательно) ускоряют в какой-то мере процесс *свержения*.

То есть проще: не рабы боролись, боролись и выбороли себе свободу.
Как это представляется совучением.

Маркс пристегнул производительные силы. Но вынужден!!! был сделать перекос на пересичных (пролетариат. Холопов, рабов).

А на деле --- власть имущие морозовы. Большевики отнюдь не из пересичных пролетариев))
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 12 гру, 2019 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:20

  Yuri_T написав:
  detroytred написав:Проблема во власть имущих, работающих с этими желаниями.
Хотят -- учитывают (прикрываются ими).
Не хотят -- забивают.

Проще: народ всегда и везде желал и желает хлеба и зрелищ.

не согласен.
здесь принцип один: хочу, чтобы у всех по-закону, но кум для меня всё порешал.
так что еще топать и топать.
чтобы из этой биомассы, в которую недавно влилось донецко-луганское "пополнение" (обнулившее процесс перековки), лет через 200 получился нормальный продукт. от которого и появятся власть имущие, представляющие вменяемое гражданское общество.

Я о том, что ключевая роль в формировании этого самого гражданского общества отводится .... власть имущим.

Именно они, имея данную цель сформировать гражданское общество, будут его формировать: делясь реально властью с общественными организациями.
Способствуя их созданию и развитию.


Ведь грубо: вся суть гражданского общества -- в передаче части власти новым организациям (лицам).
То есть расширение конкуренции во власти.
На выхлопе - двигатель прогресса.
detroytred
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