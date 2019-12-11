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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:23
lapay написав: detroytred написав:
Проще: народ всегда и везде желал и желает хлеба и зрелищ.
Італійський народ теж хоче завтра жити, як німці, і уряди міняє кожен рік. А от не виходить, бо італійці не німці.
Як ще пояснити, що верхи не можуть зробити з гімна (низів) цукерку?
Скільки в Середній Азії не будували комунізм, все одно залишився феодалізм. Скільки ми не будуємо демократичний капіталізм, все одно залишається олігархічний постсовок.
Нет!!!
Итальянцы не могут .... потому что место уже занято немцами.
Немцы выигрывают у всех конкурентную борьбу.
Ограниченность пастбищ, ресурсов.
Пирамида.
Без итальянцев не было бы такой Германии...
Откуда Вы взяли, что наши власть имущие реально желали построить демократический капитализм?!
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 12 гру, 2019 14:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:30
innamax2008 написав:
В Україні на заході, де совок був 40 років, крадуть українці не меньше ніж на сході. Це питання поганого генофонду нації.
Недавній випадок з життя родича заробітчанина, який працює на судоверфі у Франції. Колега українець взяв на роботі рулон туалетного паперу, бо забув купити - штраф 6000 євро. Хоч до того вони крали на роботі мідь, але не піймали, а на рулоні спалився.
Правда, потім таки пожаліли зі штрафом, але мідь вже не крадуть.
Не крадуть там, де ловлять і добре штрафують. Це залежить не від генів, а від системи керування. Крадуть всі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:34
detroytred написав:
Итальянцы не могут .... потому что место уже занято немцами.
Немцы выигрывают у всех конкурентную борьбу.
Ограниченность пастбищ, ресурсов.
Пирамида.
Откуда Вы взяли, что наши власть имущие реально желали построить демократический капитализм?!
Китайці пробились, незважаючи на конкуренцію, бо працювали по 12 годин за копійки і в жахливих умовах.
Ми найдемократичніший постсовок, не рахуючи Прибалтику, де ватанів ізолювали. Так що бажання і результати є.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:34
detroytred
Раз Ви вже згадали зміну формації ... Тоді з того ж джерела згадайте про революційні ситуації ...
Але у нас це не так - бо формація де-факто існує . Просто сучасний пролетаріат - не зовсім пролетаріат - і не розуміє , що все в житті треба вибивати ( а Європа тренувалася все 20 століття ) . А влада і капітал добровільно нічого не віддасть - з якого це раптом дива ? Всі ж і так більш-менш задоволені ... Середній клас як такий у нас дуже вже малочисельний - і просто не відокремлює себе від вищого - намагається сам туди потрапити ...
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:39
lapay написав: detroytred написав:
Итальянцы не могут .... потому что место уже занято немцами.
Немцы выигрывают у всех конкурентную борьбу.
Ограниченность пастбищ, ресурсов.
Пирамида.
Откуда Вы взяли, что наши власть имущие реально желали построить демократический капитализм?!
Китайці пробились, незважаючи на конкуренцію, бо працювали по 12 годин за копійки і в жахливих умовах.
Ми найдемократичніший постсовок, не рахуючи Прибалтику, де ватанів ізолювали. Так що бажання і результати є.
А с кем китайцы конкурировали-то? И куда пробились?
Китайцы упали в ноги, предложили себя, их взяли.
Так я Вам о том и толкую, что наши власть имущие не желают упасть в ноги Европе, предложить себя!
Реально не желают.
Пересичные желают - см. заробитчан. И, слава Богу, им дали возможность реализации желания. Пусть и частично.
А вот власть имущие не желают.
О них и речь.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:40
lapay написав:
Китайці пробились, незважаючи на конкуренцію, бо працювали по 12 годин за копійки і в жахливих умовах.
Ми найдемократичніший постсовок, не рахуючи Прибалтику, де ватанів ізолювали. Так що бажання і результати є.
Китайці то тут при чому ? У них Гонконг , Тайвань - де є демократія ...
Та й демократія при чому взагалі - найкращий приклад - ціла Латинська Америка . Ніби і демократії є , ніби і різне - а толку ? Бразилія чи Чилі як приклад ? Ха - не смішно зовсім ... Аргентина ? Взагалі провали в економіці . Про інших немає що говорити ... Хоч найщасливіші люди ( в першій десятці ) - Коста-Ріка , Гватемала ...
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:43
Puente написав:detroytred
Раз Ви вже згадали зміну формації ... Тоді з того ж джерела згадайте про революційні ситуації ...
Але у нас це не так - бо формація де-факто існує . Просто сучасний пролетаріат - не зовсім пролетаріат - і не розуміє , що все в житті треба вибивати ( а Європа тренувалася все 20 століття ) . А влада і капітал добровільно нічого не віддасть - з якого це раптом дива ? Всі ж і так більш-менш задоволені ... Середній клас як такий у нас дуже вже малочисельний - і просто не відокремлює себе від вищого - намагається сам туди потрапити ...
Я смену формаций взял для примера роли власть имущих и пересичных в предельной ситуации. Для яркости.
А так - да. Речь сейчас у нас не о революции, а о корректировке интересов-желаний можновладцив.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:50
Украина вышла на 16 место в мире по количеству просмотров на сайте Pornhub по итогам 2019 года. Страна обогнала Тайланди и Россию. Об этом говорится в отчете блога Pornhub Insights.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:51
lapay
Китайцы и до этого вкалывали...
Упали в ноги и .... продолжали вкалывать.
Только выхлоп вкалывания получился иной.
Я это будивельнику не раз пытался показать.
Что украинцы могут работать, как и раньше.
Только в новых условиях (если изменить условия, в которых они работают) выхлоп будет иной.
И у него лично, и у его менее предприимчивого соседа.
Условия нужно менять.
Условия меняют-определяют власть имущие.
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