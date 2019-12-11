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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:13
detroytred написав: lapay написав:
Італійський народ теж хоче завтра жити, як німці, і уряди міняє кожен рік. А от не виходить, бо італійці не німці.
Як ще пояснити, що верхи не можуть зробити з гімна (низів) цукерку?
Скільки в Середній Азії не будували комунізм, все одно залишився феодалізм. Скільки ми не будуємо демократичний капіталізм, все одно залишається олігархічний постсовок.
Нет!!!
Итальянцы не могут .... потому что место уже занято немцами.
Немцы выигрывают у всех конкурентную борьбу.
Ограниченность пастбищ, ресурсов.
Пирамида.
Без итальянцев не было бы такой Германии...
Отсюда вывод: никаких перспектив стать "новой Францией" (с) или даже Польшей у нас нет по вполне объективным причинам, а не потому, что у нас наверху не меркели или санкары (кстати, упаси Бог нас от Санкары).
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Starikan
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Додано: Чет 12 гру, 2019 15:30
Старикан
Экономически - да.
И то -- шансы Польшей есть.
Германией (Францией) нет.
Но уровень полиции, судов и пр. до европейских стандартов (или около того) поднять-то можно и нужно.
Что могут сделать только украинские меркели.
Суть одна, что обогащаться власть имущие должны вместе с государством, обществом, а не за счёт их.
Кстати, если бы раньше на нашей трубе и пр. наживались не украинские олигархи, а немецкие пенсы, то и войны бы не было и Украине, пересичным больше крох перепадало.
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detroytred
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Додано: Чет 12 гру, 2019 15:43
detroytred написав:
Моё мнение и материализма --- рабовладельческий строй и прочий другой *свергли* новые средства производства. И те, кто ими ВЛАДЕЕТ.
Прежде всего новые средства производства и их владельцы.
Люди же пересичные (та же борьба рабов, бунты холопов, стачки рабочих) -- лишь возможно (именно лишь возможно, но отнюдь не обязательно) ускоряют в какой-то мере процесс *свержения*.
То есть проще: не рабы боролись, боролись и выбороли себе свободу.
Как это представляется совучением.
Глупа логіка, точніше її відсутність.Якщо б раби(робочі, пересічні) не боролись і сумлінно працювати, навіщо властьімущим міняти строй?
До сьогодні було б рабство в цьому випадку.
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andrijk777
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Додано: Чет 12 гру, 2019 16:05
Какой молодец!
Решил не митингами, а юридически бороться с принудиловкой)
В ответ на тотальную украинизацию и предполагаемые штрафы бизнесмен решил открыть студию для детей на русском языке, после чего, в случае штрафа, он обратится в международный суд.
"Я открою детскую студию на русском языке . Пусть придут и оштрафуют , а я не заплачу. Пусть получат через суд . Я пройду все инстанции , а потом подам иск в международный суд.", - написал бизнесмен.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 16:17
andrijk777 написав:
Якщо б раби(робочі, пересічні) не боролись і сумлінно працювати, навіщо властьімущим міняти строй? До сьогодні було б рабство в цьому випадку.
Властьимущие рабовладельцы экономически проиграли конкуренцию феодалам, и были свергнуты ими с властного Олимпа, в т.ч. благодаря восстаниям рабов и нападениям варваров.
Властьимущие феодалы экономически проиграли конкуренцию капиталистам, и были свергнуты ими с властного Олимпа, в т.ч. благодаря Английским, Французским и иным буржуазным революциям, т.е. выступлениям тогдашних пересичных.
andrijk777 написав:
Глупа логіка, точніше її відсутність.
Глупо делать подобные скороспелые заявления без всяких оснований.
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AlexxK
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