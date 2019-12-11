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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4868486948704871> Додано: Чет 12 гру, 2019 15:13 detroytred написав: lapay написав: Італійський народ теж хоче завтра жити, як німці, і уряди міняє кожен рік. А от не виходить, бо італійці не німці.

Як ще пояснити, що верхи не можуть зробити з гімна (низів) цукерку?

Скільки в Середній Азії не будували комунізм, все одно залишився феодалізм. Скільки ми не будуємо демократичний капіталізм, все одно залишається олігархічний постсовок. Італійський народ теж хоче завтра жити, як німці, і уряди міняє кожен рік. А от не виходить, бо італійці не німці.Як ще пояснити, що верхи не можуть зробити з гімна (низів) цукерку?Скільки в Середній Азії не будували комунізм, все одно залишився феодалізм. Скільки ми не будуємо демократичний капіталізм, все одно залишається олігархічний постсовок.

Нет!!!

Итальянцы не могут .... потому что место уже занято немцами.

Немцы выигрывают у всех конкурентную борьбу.

Ограниченность пастбищ, ресурсов.

Пирамида.

Без итальянцев не было бы такой Германии... Нет!!!Итальянцы не могут .... потому что место уже занято немцами.Немцы выигрывают у всех конкурентную борьбу.Ограниченность пастбищ, ресурсов.Пирамида.Без итальянцев не было бы такой Германии...

Отсюда вывод: никаких перспектив стать "новой Францией" (с) или даже Польшей у нас нет по вполне объективным причинам, а не потому, что у нас наверху не меркели или санкары (кстати, упаси Бог нас от Санкары). Отсюда вывод: никаких перспектив стать "новой Францией" (с) или даже Польшей у нас нет по вполне объективным причинам, а не потому, что у нас наверху не меркели или санкары (кстати, упаси Бог нас от Санкары). Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16497 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1604 раз. Подякували: 2547 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2019 15:30 Старикан

Экономически - да.

И то -- шансы Польшей есть.

Германией (Францией) нет.



Но уровень полиции, судов и пр. до европейских стандартов (или около того) поднять-то можно и нужно.

Что могут сделать только украинские меркели.



Суть одна, что обогащаться власть имущие должны вместе с государством, обществом, а не за счёт их.



Кстати, если бы раньше на нашей трубе и пр. наживались не украинские олигархи, а немецкие пенсы, то и войны бы не было и Украине, пересичным больше крох перепадало. detroytred

Повідомлень: 22666 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2019 15:43 detroytred написав: Моё мнение и материализма --- рабовладельческий строй и прочий другой *свергли* новые средства производства. И те, кто ими ВЛАДЕЕТ.

Прежде всего новые средства производства и их владельцы.

Люди же пересичные (та же борьба рабов, бунты холопов, стачки рабочих) -- лишь возможно (именно лишь возможно, но отнюдь не обязательно) ускоряют в какой-то мере процесс *свержения*.



То есть проще: не рабы боролись, боролись и выбороли себе свободу.

Как это представляется совучением.

Моё мнение и материализма --- рабовладельческий строй и прочий другой *свергли* новые средства производства. И те, кто ими ВЛАДЕЕТ.Прежде всего новые средства производства и их владельцы.Люди же пересичные (та же борьба рабов, бунты холопов, стачки рабочих) -- лишь возможно (именно лишь возможно, но отнюдь не обязательно) ускоряют в какой-то мере процесс *свержения*.То есть проще: не рабы боролись, боролись и выбороли себе свободу.Как это представляется совучением.

Глупа логіка, точніше її відсутність.

Якщо б раби(робочі, пересічні) не боролись і сумлінно працювати, навіщо властьімущим міняти строй? До сьогодні було б рабство в цьому випадку. Глупа логіка, точніше її відсутність.До сьогодні було б рабство в цьому випадку. andrijk777

Повідомлень: 1860 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2019 16:05 Какой молодец!

Решил не митингами, а юридически бороться с принудиловкой)



В ответ на тотальную украинизацию и предполагаемые штрафы бизнесмен решил открыть студию для детей на русском языке, после чего, в случае штрафа, он обратится в международный суд.



"Я открою детскую студию на русском языке . Пусть придут и оштрафуют , а я не заплачу. Пусть получат через суд . Я пройду все инстанции , а потом подам иск в международный суд.", - написал бизнесмен. l66

Повідомлень: 2935 З нами з: 05.01.14 Подякував: 365 раз. Подякували: 562 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2019 16:17 andrijk777 написав: Якщо б раби(робочі, пересічні) не боролись і сумлінно працювати, навіщо властьімущим міняти строй? До сьогодні було б рабство в цьому випадку. Якщо б раби(робочі, пересічні) не боролись і сумлінно працювати, навіщо властьімущим міняти строй? До сьогодні було б рабство в цьому випадку.

Властьимущие рабовладельцы экономически проиграли конкуренцию феодалам, и были свергнуты ими с властного Олимпа, в т.ч. благодаря восстаниям рабов и нападениям варваров.

Властьимущие феодалы экономически проиграли конкуренцию капиталистам, и были свергнуты ими с властного Олимпа, в т.ч. благодаря Английским, Французским и иным буржуазным революциям, т.е. выступлениям тогдашних пересичных.

andrijk777 написав: Глупа логіка, точніше її відсутність. Глупа логіка, точніше її відсутність.

Глупо делать подобные скороспелые заявления без всяких оснований. Властьимущие рабовладельцы экономически проиграли конкуренцию феодалам, и были свергнуты ими с властного Олимпа, в т.ч. благодаря восстаниям рабов и нападениям варваров.Властьимущие феодалы экономически проиграли конкуренцию капиталистам, и были свергнуты ими с властного Олимпа, в т.ч. благодаря Английским, Французским и иным буржуазным революциям, т.е. выступлениям тогдашних пересичных.Глупо делать подобные скороспелые заявления без всяких оснований. AlexxK Повідомлень: 121 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2019 16:46 AlexxK написав: andrijk777 написав: detroytred написав: Моё мнение и материализма --- рабовладельческий строй и прочий другой *свергли* новые средства производства. И те, кто ими ВЛАДЕЕТ.

Прежде всего новые средства производства и их владельцы.

Люди же пересичные (та же борьба рабов, бунты холопов, стачки рабочих) -- лишь возможно (именно лишь возможно, но отнюдь не обязательно) ускоряют в какой-то мере процесс *свержения*.



То есть проще: не рабы боролись, боролись и выбороли себе свободу.

Как это представляется совучением.

Моё мнение и материализма --- рабовладельческий строй и прочий другой *свергли* новые средства производства. И те, кто ими ВЛАДЕЕТ.Прежде всего новые средства производства и их владельцы.Люди же пересичные (та же борьба рабов, бунты холопов, стачки рабочих) -- лишь возможно (именно лишь возможно, но отнюдь не обязательно) ускоряют в какой-то мере процесс *свержения*.То есть проще: не рабы боролись, боролись и выбороли себе свободу.Как это представляется совучением.

Глупа логіка, точніше її відсутність.

Якщо б раби(робочі, пересічні) не боролись і сумлінно працювати, навіщо властьімущим міняти строй? До сьогодні було б рабство в цьому випадку. Глупа логіка, точніше її відсутність.До сьогодні було б рабство в цьому випадку.

Властьимущие рабовладельцы экономически проиграли конкуренцию феодалам, и были свергнуты ими с властного Олимпа, в т.ч. благодаря восстаниям рабов и нападениям варваров.

Властьимущие феодалы экономически проиграли конкуренцию капиталистам, и были свергнуты ими с властного Олимпа, в т.ч. благодаря Английским, Французским и иным буржуазным революциям, т.е. выступлениям тогдашних пересичных.

Властьимущие рабовладельцы экономически проиграли конкуренцию феодалам, и были свергнуты ими с властного Олимпа, в т.ч.Властьимущие феодалы экономически проиграли конкуренцию капиталистам, и были свергнуты ими с властного Олимпа, в т.ч. благодаря Английским, Французским и иным буржуазным революциям, т.е.

Дякую за підтвердження моєї позиції. Дякую за підтвердження моєї позиції. andrijk777

Повідомлень: 1860 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2019 17:19 detroytred написав: Я это будивельнику не раз пытался показать.

Что украинцы могут работать, как и раньше.

Только в новых условиях (если изменить условия, в которых они работают) выхлоп будет иной.

И у него лично, и у его менее предприимчивого соседа.



Условия нужно менять. Я это будивельнику не раз пытался показать.Что украинцы могут работать, как и раньше.Только в новых условиях (если изменить условия, в которых они работают) выхлоп будет иной.И у него лично, и у его менее предприимчивого соседа.Условия нужно менять. 1 Що ви хочете міняти?



У нас для старту- найкращі умови в світі в розрізі оподаткування

У нас для старту - найбільша кількість людей володіє власним житлом яке можна перетворити в стартовий капітал

І при цьому - ц нас всього 600 000 осіб стартануло - тобто стало приватними підприємцями...

Чи нам треба було для кожного спочатку Рошен(чи Нафтогаз) побудувати і безкоштовно передати щоб бавився?

2 На що ви хочете міняти? 1 Що ви хочете міняти?У нас для старту- найкращі умови в світі в розрізі оподаткуванняУ нас для старту - найбільша кількість людей володіє власним житлом яке можна перетворити в стартовий капіталІ при цьому - ц нас всього 600 000 осіб стартануло - тобто стало приватними підприємцями...Чи нам треба було для кожного спочатку Рошен(чи Нафтогаз) побудувати і безкоштовно передати щоб бавився?2 На що ви хочете міняти? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21678 З нами з: 15.01.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 2187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2019 17:29 budivelnik написав: detroytred написав: Я это будивельнику не раз пытался показать.

Что украинцы могут работать, как и раньше.

Только в новых условиях (если изменить условия, в которых они работают) выхлоп будет иной.

И у него лично, и у его менее предприимчивого соседа.



Условия нужно менять. Я это будивельнику не раз пытался показать.Что украинцы могут работать, как и раньше.Только в новых условиях (если изменить условия, в которых они работают) выхлоп будет иной.И у него лично, и у его менее предприимчивого соседа.Условия нужно менять. 1 Що ви хочете міняти?



У нас для старту- найкращі умови в світі в розрізі оподаткування

У нас для старту - найбільша кількість людей володіє власним житлом яке можна перетворити в стартовий капітал

І при цьому - ц нас всього 600 000 осіб стартануло - тобто стало приватними підприємцями...

Чи нам треба було для кожного спочатку Рошен(чи Нафтогаз) побудувати і безкоштовно передати щоб бавився?

2 На що ви хочете міняти? 1 Що ви хочете міняти?У нас для старту- найкращі умови в світі в розрізі оподаткуванняУ нас для старту - найбільша кількість людей володіє власним житлом яке можна перетворити в стартовий капіталІ при цьому - ц нас всього 600 000 осіб стартануло - тобто стало приватними підприємцями...Чи нам треба було для кожного спочатку Рошен(чи Нафтогаз) побудувати і безкоштовно передати щоб бавився?2 На що ви хочете міняти?

Так він не про підприємців говорить - про звичайних найманих .

Мозолять же весь час про продуктивність праці ( до речі і Вас там бачив ) - але для найманого працівника продуктивність визначається виключно засобами виробництва - тобто власником бізнесу ... Для них треба міняти - а люди підтягнуться без проблем - що і показує масова міграція українців у всі часи ... Так він не про підприємців говорить - про звичайних найманих .Мозолять же весь час про продуктивність праці ( до речі і Вас там бачив ) - але для найманого працівника продуктивність визначається виключно засобами виробництва - тобто власником бізнесу ... Для них треба міняти - а люди підтягнуться без проблем - що і показує масова міграція українців у всі часи ... Puente Повідомлень: 2230 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 280 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2019 17:36 l66 написав: Какой молодец!

Решил не митингами, а юридически бороться с принудиловкой)



В ответ на тотальную украинизацию и предполагаемые штрафы бизнесмен решил открыть студию для детей на русском языке, после чего, в случае штрафа, он обратится в международный суд.



"Я открою детскую студию на русском языке . Пусть придут и оштрафуют , а я не заплачу. Пусть получат через суд . Я пройду все инстанции , а потом подам иск в международный суд.", - написал бизнесмен. Какой молодец!Решил не митингами, а юридически бороться с принудиловкой)В ответ на тотальную украинизацию и предполагаемые штрафы бизнесмен решил открыть студию для детей на русском языке, после чего, в случае штрафа, он обратится в международный суд."Я открою детскую студию на русском языке . Пусть придут и оштрафуют , а я не заплачу. Пусть получат через суд . Я пройду все инстанции , а потом подам иск в международный суд.", - написал бизнесмен.

Приватник ? Не за державні гроші ? Та скільки хоче ...

Типовий приклад - національні недільні школи ...

Якщо наші недолугі депутати зробили якийсь недолугий в чомусь закон - то його треба міняти - або виконувати . Приватник ? Не за державні гроші ? Та скільки хоче ...Типовий приклад - національні недільні школи ...Якщо наші недолугі депутати зробили якийсь недолугий в чомусь закон - то його треба міняти - або виконувати . Puente Повідомлень: 2230 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 280 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2019 17:53 andrijk777 написав: AlexxK написав: andrijk777 написав: Глупа логіка, точніше її відсутність.

Якщо б раби(робочі, пересічні) не боролись і сумлінно працювати, навіщо властьімущим міняти строй? До сьогодні було б рабство в цьому випадку. Глупа логіка, точніше її відсутність.До сьогодні було б рабство в цьому випадку.

Властьимущие рабовладельцы экономически проиграли конкуренцию феодалам, и были свергнуты ими с властного Олимпа, в т.ч. благодаря восстаниям рабов и нападениям варваров.

Властьимущие феодалы экономически проиграли конкуренцию капиталистам, и были свергнуты ими с властного Олимпа, в т.ч. благодаря Английским, Французским и иным буржуазным революциям, т.е. выступлениям тогдашних пересичных.

Властьимущие рабовладельцы экономически проиграли конкуренцию феодалам, и были свергнуты ими с властного Олимпа, в т.ч.Властьимущие феодалы экономически проиграли конкуренцию капиталистам, и были свергнуты ими с властного Олимпа, в т.ч. благодаря Английским, Французским и иным буржуазным революциям, т.е.

Дякую за підтвердження моєї позиції. Дякую за підтвердження моєї позиції.

Какое-то примитивное понимание исторических процессов.

Федальный строй сменил рабовладельческий не благодаря восстанию Спартака. Сколько их было! Но властимущие власть не отдавали, несмотря на восстания. Но как только изменились экономические условия (появились феоды и свободные пересичные, их обрабатывающие), властимущие рабовладельцы экономически им проиграли и канули в небытие вместе со своим строем.

Когда в Средневековой Европе появились мануфактуры, властьимущие феодалы экономически проиграли им со своим ручным трудом. И сколько бы ни было восстаний пересичных против феодалов, те власть не отдавали, ровно до тех пор, пока не изменились экономические условия. Капиталисты взяли власть у феодалов силой, опираясь, в том числе, понимаете, в том числе! – на пересичных, и пообещав им, а впоследствии и создав, лучшие условия существования.

Итого: до сих пор действительно было бы рабство, и не важно при этом, боролись бы «раби (робочі, пересічні)» или «не боролись а сумлінно працювали», ровно до тех пор, пока не изменились бы экономические условия и власть не захватили бы новые властьимущие. Экономически более успешные. Какое-то примитивное понимание исторических процессов.Федальный строй сменил рабовладельческий не благодаря восстанию Спартака. Сколько их было! Но властимущие власть не отдавали, несмотря на восстания. Но как только изменились экономические условия (появились феоды и свободные пересичные, их обрабатывающие), властимущие рабовладельцы экономически им проиграли и канули в небытие вместе со своим строем.Когда в Средневековой Европе появились мануфактуры, властьимущие феодалы экономически проиграли им со своим ручным трудом. И сколько бы ни было восстаний пересичных против феодалов, те власть не отдавали, ровно до тех пор, пока не изменились экономические условия. Капиталисты взяли власть у феодалов силой, опираясь, в том числе, понимаете, в том числе! – на пересичных, и пообещав им, а впоследствии и создав, лучшие условия существования.Итого: до сих пор действительно было бы рабство, и не важно при этом, боролись бы «раби (робочі, пересічні)» или «не боролись а сумлінно працювали», ровно до тех пор, пока не изменились бы экономические условия и власть не захватили бы новые властьимущие. Экономически более успешные. AlexxK Повідомлень: 121 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4868486948704871> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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