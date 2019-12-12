Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Впечатляет объем работы, проведенной ведомством Авакова, по поводу убийства Павла Шеремета. Опять какие-то сумасшедшие "волонтёры", накупившие себе за время волонтёрства квартиры, машины, какой-то ветеран АТО с шестью судимостями за грабёж, вымогательство и тд. Больные люди на голову, имхо. Настолько радикальные, что рассматривали даже хлопнуть радикальную Марусю Зверобой в качестве сакральной жертвы, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Феерические записи разговоров. Респект полиции.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским тележурналистам. Об этом сообщает РИА Новости.
Его обещают показать в это воскресенье, 15 декабря, на канале «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин». Корреспондент также записал реакцию окружения украинского лидера на его разговор с Зеленским.
«Главное, что мы все начали общаться», — заявил Зеленский корреспонденту.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Проведення «круглих столів» на різні, особливо, чутливі теми є дуже важливим форматом спілкування. Сьогодні, (перебуваючи у відпустці) я був запрошений, у якості експерта «круглий стіл» щодо національної стійкості та нових підходів у вирішенні старих проблем.
Ага, отпусник, но в военной форме. Что-то повеяло таким знакомым
Нажаль, ідеї національної згуртованості за ради перемоги не набули поширення, а вирвані з контексту слова були «перекручені»
Опять вырвано из контекста. Да что же такое, вырывают этот контекст постоянно
PS. Как я и писал ранее. Результаты встречи в Нормандском формате следует смотреть уже после самой встречи.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:Впечатляет объем работы, проведенной ведомством Авакова, по поводу убийства Павла Шеремета. Опять какие-то сумасшедшие "волонтёры", накупившие себе за время волонтёрства квартиры, машины, какой-то ветеран АТО с шестью судимостями за грабёж, вымогательство и тд. Больные люди на голову, имхо. Настолько радикальные, что рассматривали даже хлопнуть радикальную Марусю Зверобой в качестве сакральной жертвы, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Феерические записи разговоров. Респект полиции.
Арсен Борисович хорошо себя зарекомендовал,может остаться)) Можно вызывать виночерпия
Витька,извинись,я всё прощу http://memesmix.net/meme/wvsdd6