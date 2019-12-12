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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4868486948704871
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:56

Ітогі подвєдьом. 2019-12-12

Ітогі подвєдьом. 2019-12-12

1) МВД проводит брифинг по задержанию подозреваемых в убийстве Шеремета: онлайн-трансляция
Тот Аваков, который был при Порошенко, так и не смог организовать расследование.
Этот Аваков, который при Зеленский, смог организовать расследование и задержаны подозреваемые.
Надеюсь, что задержаны причастные, а не стрелочники

2) Нацбанк о сотрудничестве с МВФ: в этом году решения о новой программе не будет

Нацбанк снизил учетную ставку до двухлетнего минимума

НБУ вдвое повышает лимит инвестиций физлиц за рубеж - до 100 тысяч евро в год

3) Дело МН17: в России рассказали, почему не хотят отдавать Нидерландам Цемаха
В МИД России утверждают, что приказ об аресте фигуранта о сбитом малайзийском самолете рейса МН17 Владимира Цемаха Нидерланды выдали «задним числом».

"И корову не дали и перед хлопцами невдобно получилось"

4) Пограничники объяснили, почему пустили в Украину российских пропагандистов "Звезды"

5) Нардеп прокомментировала интимную переписку во время заседания Рады (фото)
«Іван Опанасович Харченко замість дисертацію про Шевченка писать зробив в общєжитії гнєздо разврата»

Пороблено в сесійній залі чи що. У багатьох лібідо грає

6) Снятие с эфира и цензура сериала "Слуга народа" в РФ: Кремль заявляет о своей непричастности
Зато сколько ажиотажа или, по-модному, хайпа

7) Число пострадавших в пожаре на российском крейсере "Адмирал Кузнецов" выросло до 12 человек
Краденное успеха не приносит. Просто epic fail с Кузей
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:01

Впечатляет объем работы, проведенной ведомством Авакова, по поводу убийства Павла Шеремета.
Опять какие-то сумасшедшие "волонтёры", накупившие себе за время волонтёрства квартиры, машины, какой-то ветеран АТО с шестью судимостями за грабёж, вымогательство и тд. Больные люди на голову, имхо. Настолько радикальные, что рассматривали даже хлопнуть радикальную Марусю Зверобой в качестве сакральной жертвы, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Феерические записи разговоров. Респект полиции.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:16

  pesikot написав:Тот Аваков, который был при Порошенко

Так тогда Аваков не знал, что он Аваков. :D
Вернее, знал, но сомневался.
Не то Авас, не то не Авас... :D
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:16

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским тележурналистам. Об этом сообщает РИА Новости.

Его обещают показать в это воскресенье, 15 декабря, на канале «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин». Корреспондент также записал реакцию окружения украинского лидера на его разговор с Зеленским.

«Главное, что мы все начали общаться», — заявил Зеленский корреспонденту.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:19

Re: Політичні дискусії

Украинские военные готовы к реинтеграции с российскими военными и боевиками террористических «ЛДНР», но ветераны не готовы к такому


... Немного позже
Пост в мордокниге Ноздрачев Алексей
Проведення «круглих столів» на різні, особливо, чутливі теми є дуже важливим форматом спілкування. Сьогодні, (перебуваючи у відпустці) я був запрошений, у якості експерта «круглий стіл» щодо національної стійкості та нових підходів у вирішенні старих проблем.

Ага, отпусник, но в военной форме. Что-то повеяло таким знакомым :)
Нажаль, ідеї національної згуртованості за ради перемоги не набули поширення, а вирвані з контексту слова були «перекручені»

Опять вырвано из контекста. Да что же такое, вырывают этот контекст постоянно :)

PS. Как я и писал ранее. Результаты встречи в Нормандском формате следует смотреть уже после самой встречи.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:19

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Впечатляет объем работы, проведенной ведомством Авакова, по поводу убийства Павла Шеремета.
Опять какие-то сумасшедшие "волонтёры", накупившие себе за время волонтёрства квартиры, машины, какой-то ветеран АТО с шестью судимостями за грабёж, вымогательство и тд. Больные люди на голову, имхо. Настолько радикальные, что рассматривали даже хлопнуть радикальную Марусю Зверобой в качестве сакральной жертвы, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Феерические записи разговоров. Респект полиции.

Арсен Борисович хорошо себя зарекомендовал,может остаться))
Можно вызывать виночерпия
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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