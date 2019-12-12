Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Впечатляет объем работы, проведенной ведомством Авакова, по поводу убийства Павла Шеремета. Опять какие-то сумасшедшие "волонтёры", накупившие себе за время волонтёрства квартиры, машины, какой-то ветеран АТО с шестью судимостями за грабёж, вымогательство и тд. Больные люди на голову, имхо. Настолько радикальные, что рассматривали даже хлопнуть радикальную Марусю Зверобой в качестве сакральной жертвы, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Феерические записи разговоров. Респект полиции.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским тележурналистам. Об этом сообщает РИА Новости.
Его обещают показать в это воскресенье, 15 декабря, на канале «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин». Корреспондент также записал реакцию окружения украинского лидера на его разговор с Зеленским.
«Главное, что мы все начали общаться», — заявил Зеленский корреспонденту.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Проведення «круглих столів» на різні, особливо, чутливі теми є дуже важливим форматом спілкування. Сьогодні, (перебуваючи у відпустці) я був запрошений, у якості експерта «круглий стіл» щодо національної стійкості та нових підходів у вирішенні старих проблем.
Ага, отпусник, но в военной форме. Что-то повеяло таким знакомым
Нажаль, ідеї національної згуртованості за ради перемоги не набули поширення, а вирвані з контексту слова були «перекручені»
Опять вырвано из контекста. Да что же такое, вырывают этот контекст постоянно
PS. Как я и писал ранее. Результаты встречи в Нормандском формате следует смотреть уже после самой встречи.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:Впечатляет объем работы, проведенной ведомством Авакова, по поводу убийства Павла Шеремета. Опять какие-то сумасшедшие "волонтёры", накупившие себе за время волонтёрства квартиры, машины, какой-то ветеран АТО с шестью судимостями за грабёж, вымогательство и тд. Больные люди на голову, имхо. Настолько радикальные, что рассматривали даже хлопнуть радикальную Марусю Зверобой в качестве сакральной жертвы, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Феерические записи разговоров. Респект полиции.
Арсен Борисович хорошо себя зарекомендовал,может остаться)) Можно вызывать виночерпия
Витька,извинись,я всё прощу http://memesmix.net/meme/wvsdd6
freeze написав:Впечатляет объем работы, проведенной ведомством Авакова, по поводу убийства Павла Шеремета. Опять какие-то сумасшедшие "волонтёры", накупившие себе за время волонтёрства квартиры, машины, какой-то ветеран АТО с шестью судимостями за грабёж, вымогательство и тд. Больные люди на голову, имхо. Настолько радикальные, что рассматривали даже хлопнуть радикальную Марусю Зверобой в качестве сакральной жертвы, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Феерические записи разговоров. Респект полиции.
Арсен Борисович хорошо себя зарекомендовал,может остаться)) Можно вызывать виночерпия
Арсен Борисович уже не в первый раз зарекомендовывает себя хорошо. Не первый плюс в карму.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
detroytred написав:Итальянцы не могут .... потому что место уже занято немцами. Немцы выигрывают у всех конкурентную борьбу. Ограниченность пастбищ, ресурсов. Пирамида.
Откуда Вы взяли, что наши власть имущие реально желали построить демократический капитализм?!
Китайці пробились, незважаючи на конкуренцію, бо працювали по 12 годин за копійки і в жахливих умовах. Ми найдемократичніший постсовок, не рахуючи Прибалтику, де ватанів ізолювали. Так що бажання і результати є.
За чаcів СССР нащі діди та бабусі так не працювали? Постоянно смотрю ФениксTV и СCTV4 .Это как при совке радио Свобода и программа Время. Не завидуйте рядовым китайцам , партработники пи,дят не меньше наших , да судят и расстреливают, судят и расстреливают а они пиз,ят и пи,дят....