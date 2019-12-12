Додано: Чет 12 гру, 2019 18:01

Впечатляет объем работы, проведенной ведомством Авакова, по поводу убийства Павла Шеремета.

Опять какие-то сумасшедшие "волонтёры", накупившие себе за время волонтёрства квартиры, машины, какой-то ветеран АТО с шестью судимостями за грабёж, вымогательство и тд. Больные люди на голову, имхо. Настолько радикальные, что рассматривали даже хлопнуть радикальную Марусю Зверобой в качестве сакральной жертвы, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Феерические записи разговоров. Респект полиции.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.