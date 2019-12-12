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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 48694870487148724873>
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:56

Ітогі подвєдьом. 2019-12-12

Ітогі подвєдьом. 2019-12-12

1) МВД проводит брифинг по задержанию подозреваемых в убийстве Шеремета: онлайн-трансляция
Тот Аваков, который был при Порошенко, так и не смог организовать расследование.
Этот Аваков, который при Зеленский, смог организовать расследование и задержаны подозреваемые.
Надеюсь, что задержаны причастные, а не стрелочники

2) Нацбанк о сотрудничестве с МВФ: в этом году решения о новой программе не будет

Нацбанк снизил учетную ставку до двухлетнего минимума

НБУ вдвое повышает лимит инвестиций физлиц за рубеж - до 100 тысяч евро в год

3) Дело МН17: в России рассказали, почему не хотят отдавать Нидерландам Цемаха
В МИД России утверждают, что приказ об аресте фигуранта о сбитом малайзийском самолете рейса МН17 Владимира Цемаха Нидерланды выдали «задним числом».

"И корову не дали и перед хлопцами невдобно получилось"

4) Пограничники объяснили, почему пустили в Украину российских пропагандистов "Звезды"

5) Нардеп прокомментировала интимную переписку во время заседания Рады (фото)
«Іван Опанасович Харченко замість дисертацію про Шевченка писать зробив в общєжитії гнєздо разврата»

Пороблено в сесійній залі чи що. У багатьох лібідо грає

6) Снятие с эфира и цензура сериала "Слуга народа" в РФ: Кремль заявляет о своей непричастности
Зато сколько ажиотажа или, по-модному, хайпа

7) Число пострадавших в пожаре на российском крейсере "Адмирал Кузнецов" выросло до 12 человек
Краденное успеха не приносит. Просто epic fail с Кузей
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:01

Впечатляет объем работы, проведенной ведомством Авакова, по поводу убийства Павла Шеремета.
Опять какие-то сумасшедшие "волонтёры", накупившие себе за время волонтёрства квартиры, машины, какой-то ветеран АТО с шестью судимостями за грабёж, вымогательство и тд. Больные люди на голову, имхо. Настолько радикальные, что рассматривали даже хлопнуть радикальную Марусю Зверобой в качестве сакральной жертвы, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Феерические записи разговоров. Респект полиции.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:16

  pesikot написав:Тот Аваков, который был при Порошенко

Так тогда Аваков не знал, что он Аваков. :D
Вернее, знал, но сомневался.
Не то Авас, не то не Авас... :D
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:16

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским тележурналистам. Об этом сообщает РИА Новости.

Его обещают показать в это воскресенье, 15 декабря, на канале «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин». Корреспондент также записал реакцию окружения украинского лидера на его разговор с Зеленским.

«Главное, что мы все начали общаться», — заявил Зеленский корреспонденту.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:19

Re: Політичні дискусії

Украинские военные готовы к реинтеграции с российскими военными и боевиками террористических «ЛДНР», но ветераны не готовы к такому


... Немного позже
Пост в мордокниге Ноздрачев Алексей
Проведення «круглих столів» на різні, особливо, чутливі теми є дуже важливим форматом спілкування. Сьогодні, (перебуваючи у відпустці) я був запрошений, у якості експерта «круглий стіл» щодо національної стійкості та нових підходів у вирішенні старих проблем.

Ага, отпусник, но в военной форме. Что-то повеяло таким знакомым :)
Нажаль, ідеї національної згуртованості за ради перемоги не набули поширення, а вирвані з контексту слова були «перекручені»

Опять вырвано из контекста. Да что же такое, вырывают этот контекст постоянно :)

PS. Как я и писал ранее. Результаты встречи в Нормандском формате следует смотреть уже после самой встречи.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:19

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Впечатляет объем работы, проведенной ведомством Авакова, по поводу убийства Павла Шеремета.
Опять какие-то сумасшедшие "волонтёры", накупившие себе за время волонтёрства квартиры, машины, какой-то ветеран АТО с шестью судимостями за грабёж, вымогательство и тд. Больные люди на голову, имхо. Настолько радикальные, что рассматривали даже хлопнуть радикальную Марусю Зверобой в качестве сакральной жертвы, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Феерические записи разговоров. Респект полиции.

Арсен Борисович хорошо себя зарекомендовал,может остаться))
Можно вызывать виночерпия
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:26

  Мизантрóп написав:
  freeze написав:Впечатляет объем работы, проведенной ведомством Авакова, по поводу убийства Павла Шеремета.
Опять какие-то сумасшедшие "волонтёры", накупившие себе за время волонтёрства квартиры, машины, какой-то ветеран АТО с шестью судимостями за грабёж, вымогательство и тд. Больные люди на голову, имхо. Настолько радикальные, что рассматривали даже хлопнуть радикальную Марусю Зверобой в качестве сакральной жертвы, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Феерические записи разговоров. Респект полиции.

Арсен Борисович хорошо себя зарекомендовал,может остаться))
Можно вызывать виночерпия


Арсен Борисович уже не в первый раз зарекомендовывает себя хорошо. Не первый плюс в карму.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:34

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Арсен Борисович уже не в первый раз зарекомендовывает себя хорошо. Не первый плюс в карму.

І в Арсена Борисовича є газовий бізнес, в Харківській області, з якого не платяться податки https://nv.ua/ukr/publications/jak-rozv ... 91824.html
Поки плюсики ставлять, про це не згадують, але якщо підуть мінуси...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:34

freeze :cry: помню в тот день полчаса после взрыва проезжал мимо (в 5 метрах) уже потушенной машины в детскую поликлинику.Вёз хабар врачихе :mrgreen:
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:39

  lapay написав:
  detroytred написав:Итальянцы не могут .... потому что место уже занято немцами.
Немцы выигрывают у всех конкурентную борьбу.
Ограниченность пастбищ, ресурсов.
Пирамида.


Откуда Вы взяли, что наши власть имущие реально желали построить демократический капитализм?!

Китайці пробились, незважаючи на конкуренцію, бо працювали по 12 годин за копійки і в жахливих умовах.
Ми найдемократичніший постсовок, не рахуючи Прибалтику, де ватанів ізолювали. Так що бажання і результати є.

За чаcів СССР нащі діди та бабусі так не працювали?
Постоянно смотрю ФениксTV и СCTV4 .Это как при совке радио Свобода и программа Время.
Не завидуйте рядовым китайцам , партработники пи,дят не меньше наших , да судят и расстреливают, судят и расстреливают а они пиз,ят и пи,дят....
Vadim V
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