Додано: Чет 12 гру, 2019 19:02

Коболеву осталось работать три месяца, его место займет Витренко.

Впрочем те, кто внимательно смотрел встречу в Норманди, и так все поняли.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.