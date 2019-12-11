RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4870487148724873>
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:50

Re: Політичні дискусії

  Vadim V написав:За чаcів СССР нащі діди та бабусі так не працювали?
Постоянно смотрю ФениксTV и СCTV4 .Это как при совке радио Свобода и программа Время.
Не завидуйте рядовым китайцам , партработники пи,дят не меньше наших , да судят и расстреливают, судят и расстреливают а они пиз,ят и пи,дят....

Так в Китаї влада тільки заважає бізнесу. В Китаї традиційно був розвинутий мілкий сімейний бізнес ремісників, який, після смерті Мао, почав, через хабарі чиновникам, швидко розвиватись. Азіати добре працюють при любій владі, головне їм не заважати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9163
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 1183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:02

Re: Політичні дискусії

Коболеву осталось работать три месяца, его место займет Витренко.
Впрочем те, кто внимательно смотрел встречу в Норманди, и так все поняли.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14027
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3805 раз.
Подякували: 5657 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:08

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Впечатляет объем работы, проведенной ведомством Авакова, по поводу убийства Павла Шеремета.


Зеленський заявив:
"Але є ще одне питання. Хто замовник? Я впевнений, що на це питання обов'язково знайдеться відповідь наступного разу" https://gazeta.ua/articles/politics/_po ... ika/942844


Думаю дуже прозорі натяки Зе на...
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3030
З нами з: 19.04.12
Подякував: 38 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:11

  lapay написав:
  Vadim V написав:За чаcів СССР нащі діди та бабусі так не працювали?
Постоянно смотрю ФениксTV и СCTV4 .Это как при совке радио Свобода и программа Время.
Не завидуйте рядовым китайцам , партработники пи,дят не меньше наших , да судят и расстреливают, судят и расстреливают а они пиз,ят и пи,дят....

Так в Китаї влада тільки заважає бізнесу. В Китаї традиційно був розвинутий мілкий сімейний бізнес ремісників, який, після смерті Мао, почав, через хабарі чиновникам, швидко розвиватись. Азіати добре працюють при любій владі, головне їм не заважати.

лапай , вы платите взносы в фонд партии ?
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2132
З нами з: 23.05.14
Подякував: 488 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:12

  lapay написав: В Китаї традиційно був розвинутий мілкий сімейний бізнес ремісників, який, після смерті Мао, почав, через хабарі чиновникам, швидко розвиватись. Азіати добре працюють при любій владі, головне їм не заважати.


А Ден Сяо Пин вообще ни при чем
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2412
З нами з: 29.05.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:14

  lapay написав:Тай не важливо це, аби йшли курсом в ЄС, робили реформи для Асоціації і НАТО.


Так и манит, так и манит Европа красными кружевными труселями. :)
andrein
 
Повідомлень: 525
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:16

  budivelnik написав:У нас для старту- найкращі умови в світі в розрізі оподаткування

Снова сплошное вранье! По налогу на прибыль мы на 54-м месте. По налогу на доходы физлиц - на 44-м. По администрированию и легкости уплаты налогов - на 65-м.

https://files.taxfoundation.org/2019121 ... -2019.xlsx
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... _tax_rates
https://www.doingbusiness.org/en/rankings

  budivelnik написав:У нас для старту - найбільша кількість людей володіє власним житлом яке можна перетворити в стартовий капітал


Уже обсуждалось - если на рынок продажи/залогов массово выйдут желающие открыть бизнес, недвижимость обвалится в цене даже с тех смешных величин, которые мы имеем на сегодня. Для ликвидности необходим стабильный инвестиционный спрос. Жильцы сами по себе не создают капитализацию - это рынок, лишенный покупателя.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4345
З нами з: 02.05.18
Подякував: 845 раз.
Подякували: 1973 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:19

  shapo написав:
  lapay написав: В Китаї традиційно був розвинутий мілкий сімейний бізнес ремісників, який, після смерті Мао, почав, через хабарі чиновникам, швидко розвиватись. Азіати добре працюють при любій владі, головне їм не заважати.


А Ден Сяо Пин вообще ни при чем

Как и Цзян Цзэми́нь.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2132
З нами з: 23.05.14
Подякував: 488 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:26

Смотрю запись , Зе так убедительно говорит , но почему-то читая с бамажки..., хатя валодька также читает, изредка зыря в зал :mrgreen:
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2132
З нами з: 23.05.14
Подякував: 488 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:29

Re: Політичні дискусії

Мизантрóп написав:Арсен Борисович хорошо себя зарекомендовал,может остаться))
Можно вызывать виночерпия


Пишут, что Борисович может не только остаться, но и пойти на повышение в кабмине, вплоть до
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14027
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3805 раз.
Подякували: 5657 раз.
 
Профіль
20
3
5
  #<1 ... 4870487148724873>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: komp, Tegularius, Vadim V, ЛАД і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7773)
12.12.2019 20:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.