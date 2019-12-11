Так в Китаї влада тільки заважає бізнесу. В Китаї традиційно був розвинутий мілкий сімейний бізнес ремісників, який, після смерті Мао, почав, через хабарі чиновникам, швидко розвиватись. Азіати добре працюють при любій владі, головне їм не заважати.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 гру, 2019 18:50
Re: Політичні дискусії
Так в Китаї влада тільки заважає бізнесу. В Китаї традиційно був розвинутий мілкий сімейний бізнес ремісників, який, після смерті Мао, почав, через хабарі чиновникам, швидко розвиватись. Азіати добре працюють при любій владі, головне їм не заважати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 12 гру, 2019 19:02
Re: Політичні дискусії
Коболеву осталось работать три месяца, его место займет Витренко.
Впрочем те, кто внимательно смотрел встречу в Норманди, и так все поняли.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 12 гру, 2019 19:08
Re: Політичні дискусії
Думаю дуже прозорі натяки Зе на...
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 12 гру, 2019 19:11
лапай , вы платите взносы в фонд партии ?
Додано: Чет 12 гру, 2019 19:12
А Ден Сяо Пин вообще ни при чем
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 12 гру, 2019 19:14
Додано: Чет 12 гру, 2019 19:16
Снова сплошное вранье! По налогу на прибыль мы на 54-м месте. По налогу на доходы физлиц - на 44-м. По администрированию и легкости уплаты налогов - на 65-м.
Уже обсуждалось - если на рынок продажи/залогов массово выйдут желающие открыть бизнес, недвижимость обвалится в цене даже с тех смешных величин, которые мы имеем на сегодня. Для ликвидности необходим стабильный инвестиционный спрос. Жильцы сами по себе не создают капитализацию - это рынок, лишенный покупателя.
Додано: Чет 12 гру, 2019 19:19
Додано: Чет 12 гру, 2019 19:26
Смотрю запись , Зе так убедительно говорит , но почему-то читая с бамажки..., хатя валодька также читает, изредка зыря в зал
Додано: Чет 12 гру, 2019 19:29
Re: Політичні дискусії
Пишут, что Борисович может не только остаться, но и пойти на повышение в кабмине, вплоть до
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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