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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4870487148724873
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:35

  freeze написав:
ЛАД написав:
  freeze написав:......
упустил, я уже это вижу, уникальную возможность стать Ли куан Ю или Санкарой, просто чудовищная досада.
......

К сожалению, Санкара плохо кончил. И к ещё большему сожалению, все его начинания были похерены. Хотя всё же некоторые результаты его правление принесло.

P.s. Для наших "антикоммунистов" стоит напомнить, что Санкара был марксистом-ленинцем. Но в отличие от тов. Сталина не устраивал массовый террор.


Тут имеется в виду скорее во-первых личная скромность руководителя страны, причем внутренняя от души, а не для пиара и СМИ. Можно более близкий пример руководителя привести - фрау Меркель.
А во вторых Украину вытащит не олигархический капитализм и не капитализм крупных корпораций и крупного бизнеса, который прямо навязывается нам сейчас, а социал-демократическая модель развития финского или шведского типа.

Личная скромность - прекрасное качество, но она не поможет улучшить жизнь народа. Важнее всё же дела и реформы Санкары.
Насчёт модели спорить не буду, стоит только заметить, что шведский социализм возник и развивался не на пустом месте.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:41

:!:
  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  freeze написав: упустил, я уже это вижу, уникальную возможность стать Ли куан Ю или Санкарой, просто чудовищная досада.
......
К сожалению, Санкара плохо кончил. И к ещё большему сожалению, все его начинания были похерены. Хотя всё же некоторые результаты его правление принесло.

Г-да любители Санкары, а вы готовы урезать свои доходы до $400, раздать нахомяченное бедным и ездить на велосипеде?

Вообще-то, идея коммунизма не во всеобщей бедности, а в приличном благосостоянии всех.
P.s. Для наших "антикоммунистов" стоит напомнить, что Санкара был марксистом-ленинцем. Но в отличие от тов. Сталина не устраивал массовый террор.

Поскольку большинство здесь - бизнесмены, они по определению "антикоммунисты" (и вы в том числе :mrgreen: ).

Ваши определения абсолютно ошибочны.
Ни Маркс-Энгельс, ни Плеханов, ни Ленин не были нищими или даже особенно бедными.

P.s. Наш запрет компартии и "декоммунизация" в исполнении Вятровича - позор Украины.
Хотя партия Симоненко с коммунизмом ничего общего не имеет и запрета заслуживает. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 12 гру, 2019 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:46

  lapay написав:......
Тай не важливо це, аби йшли курсом в ЄС, робили реформи для Асоціації і НАТО.

Этого тоже недостаточно для роста экономики и, соответственно, благосостояния народа.
Хотя само по себе нужно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:53

  lapay написав:Ми найдемократичніший постсовок, не рахуючи Прибалтику, де ватанів ізолювали. Так що бажання і результати є.

Сколько же в Украине ватанов, что они мешают вам жить?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:59

  M-A-X написав:
  lapay написав:Ми найдемократичніший постсовок, не рахуючи Прибалтику, де ватанів ізолювали. Так що бажання і результати є.

Сколько же в Украине ватанов, что они мешают вам жить?

Прежде всего они мешают жить себе.
komp
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:59

По соцопросам, добровольцы АТО - на первых местах в рейтингах доверия украинцев. Интересно, сколько таких "дел Шеремета" должно быть расследовано и предано огласке, прежде чем что-то поменяется в головах этих людей...
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Tegularius
 
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