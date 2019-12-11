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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 гру, 2019 19:35
freeze написав: ЛАД написав: freeze написав:
......
упустил, я уже это вижу, уникальную возможность стать Ли куан Ю или Санкарой, просто чудовищная досада.
......
К сожалению, Санкара плохо кончил. И к ещё большему сожалению, все его начинания были похерены. Хотя всё же некоторые результаты его правление принесло.
P.s. Для наших "антикоммунистов" стоит напомнить, что Санкара был марксистом-ленинцем. Но в отличие от тов. Сталина не устраивал массовый террор.
Тут имеется в виду скорее во-первых личная скромность руководителя страны, причем внутренняя от души, а не для пиара и СМИ. Можно более близкий пример руководителя привести - фрау Меркель.
А во вторых Украину вытащит не олигархический капитализм и не капитализм крупных корпораций и крупного бизнеса, который прямо навязывается нам сейчас, а социал-демократическая модель развития финского или шведского типа.
Личная скромность - прекрасное качество, но она не поможет улучшить жизнь народа. Важнее всё же дела и реформы Санкары.
Насчёт модели спорить не буду, стоит только заметить, что шведский социализм возник и развивался не на пустом месте.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 19:41
Starikan написав: ЛАД написав: freeze написав:
упустил, я уже это вижу, уникальную возможность стать Ли куан Ю или Санкарой, просто чудовищная досада.
......
К сожалению, Санкара плохо кончил. И к ещё большему сожалению, все его начинания были похерены. Хотя всё же некоторые результаты его правление принесло.
Г-да любители Санкары, а вы готовы урезать свои доходы до $400, раздать нахомяченное бедным и ездить на велосипеде?
Вообще-то, идея коммунизма не во всеобщей бедности, а в приличном благосостоянии всех.
P.s. Для наших "антикоммунистов" стоит напомнить, что Санкара был марксистом-ленинцем. Но в отличие от тов. Сталина не устраивал массовый террор.
Поскольку большинство здесь - бизнесмены, они по определению "антикоммунисты" (и вы в том числе
).
Ваши определения абсолютно ошибочны.
Ни Маркс-Энгельс, ни Плеханов, ни Ленин не были нищими или даже особенно бедными.
P.s. Наш запрет компартии и "декоммунизация" в исполнении Вятровича - позор Украины.
Хотя партия Симоненко с коммунизмом ничего общего не имеет и запрета заслуживает.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 12 гру, 2019 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 19:46
lapay написав:
......
Тай не важливо це, аби йшли курсом в ЄС, робили реформи для Асоціації і НАТО.
Этого тоже недостаточно для роста экономики и, соответственно, благосостояния народа.
Хотя само по себе нужно.
Из другого Вашего поста:
Реформи йдуть і при зелених. Так що, хоч і низенько, але в правильному напрямку.
Напрямок важен, но и скорость движения важна не меньше.
Пока что, двигаясь "в правильному напрямку", мы всё больше отстаём.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 12 гру, 2019 20:03, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 19:53
lapay написав:
Ми найдемократичніший постсовок, не рахуючи Прибалтику, де ватанів ізолювали. Так що бажання і результати є.
Сколько же в Украине ватанов, что они мешают вам жить?
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Додано: Чет 12 гру, 2019 19:59
M-A-X написав: lapay написав:
Ми найдемократичніший постсовок, не рахуючи Прибалтику, де ватанів ізолювали. Так що бажання і результати є.
Сколько же в Украине ватанов, что они мешают вам жить?
Прежде всего они мешают жить себе.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 19:59
По соцопросам, добровольцы АТО - на первых местах в рейтингах доверия украинцев. Интересно, сколько таких "дел Шеремета" должно быть расследовано и предано огласке, прежде чем что-то поменяется в головах этих людей...
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Додано: Чет 12 гру, 2019 20:06
Tegularius написав:
По соцопросам, добровольцы АТО - на первых местах в рейтингах доверия украинцев. Интересно, сколько таких "дел Шеремета" должно быть расследовано и предано огласке, прежде чем что-то поменяется в головах этих людей.
Крім атовців є Топази, Гіві з Моторолами. Радянські війська теж багато чого робили, але ж в РФ ветеранів і досі шанують. У кожного свої герої.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 20:16
freeze написав:
Мизантрóп написав:Арсен Борисович хорошо себя зарекомендовал,может остаться))
Можно вызывать виночерпия
Пишут, что Борисович может не только остаться, но и пойти на повышение в кабмине, вплоть до
Мовой не владеет. Вот когда выучит...
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Додано: Чет 12 гру, 2019 20:41
AlexxK написав: freeze написав:
Мизантрóп написав:Арсен Борисович хорошо себя зарекомендовал,может остаться))
Можно вызывать виночерпия
Пишут, что Борисович может не только остаться, но и пойти на повышение в кабмине, вплоть до
Мовой не владеет. Вот когда выучит...
Владеет. Он прекрасно говорит на слобожанском диалекте украинского языка.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 20:43
AlexxK написав:Мовой не владеет. Вот когда выучит...
Что значит не владеет ? Сегодня прессуху давал на украинском языке, правда с азаровским диалектом, но у языка может быть много диалектов, язык он живой.
Тем более должность министра внутренних дел никак не отличается по уровню владения языком от уровня должности премьера.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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