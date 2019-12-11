То шо, невже порохобот Аваков дійсно, в польоті, перед виборами, перевзувся, і залетів на міліцейській мітлі в нову команду? А Ви ж таких хитродупих, колись, так клеймили, так клеймили...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:05
Re: Політичні дискусії
То шо, невже порохобот Аваков дійсно, в польоті, перед виборами, перевзувся, і залетів на міліцейській мітлі в нову команду? А Ви ж таких хитродупих, колись, так клеймили, так клеймили...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:08
Re: Політичні дискусії
Аваков отродясь не был порохоботом, с чего вы это взяли ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:14
Re: Політичні дискусії
Ну як же, коаліційний міністр, п'ять років плечем до плеча. Невже теж шпійон, як і Райнін?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:15
Re: Політичні дискусії
аваковське розслідування виглядає достовірним тільки з ватної дзвіниці.
Це намагання міністра на випробувальному терміні та піаніста підправити рейтинг?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:19
Re: Політичні дискусії
Порохобот должен топить и восхвалять Порошенко, отсюда и взялось название порохобот.
А Аваков часто топил против Порошенко, пользуясь тем, что Порошенко не мог его убрать из за большой фракции Народного фронта в Раде.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:22
Re: Політичні дискусії
Какие то глупые вопросы про заказчика, как будто у действий психбольного может быть заказчик.
Вы записи разговоров этих психов прослушали? А псих, который ухитряется намостырить за 15 минут взрывное устройство и чем хвастается критически опасен для окружающих.
Тем более двух из них и поймали на закладке бомбы под машину в другой попытке убийства.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:41
Re: Політичні дискусії
Навіть Савченко до такого не додумалась, а тут прям група з божевільних, та ще й тиждень підготовки. Без замовника слабо віриться, якщо чесно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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