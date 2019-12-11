То шо, невже порохобот Аваков дійсно, в польоті, перед виборами, перевзувся, і залетів на міліцейській мітлі в нову команду? А Ви ж таких хитродупих, колись, так клеймили, так клеймили...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:05
Re: Політичні дискусії
То шо, невже порохобот Аваков дійсно, в польоті, перед виборами, перевзувся, і залетів на міліцейській мітлі в нову команду? А Ви ж таких хитродупих, колись, так клеймили, так клеймили...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:08
Re: Політичні дискусії
Аваков отродясь не был порохоботом, с чего вы это взяли ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:14
Re: Політичні дискусії
Ну як же, коаліційний міністр, п'ять років плечем до плеча. Невже теж шпійон, як і Райнін?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:15
Re: Політичні дискусії
аваковське розслідування виглядає достовірним тільки з ватної дзвіниці.
Це намагання міністра на випробувальному терміні та піаніста підправити рейтинг?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:19
Re: Політичні дискусії
Порохобот должен топить и восхвалять Порошенко, отсюда и взялось название порохобот.
А Аваков часто топил против Порошенко, пользуясь тем, что Порошенко не мог его убрать из за большой фракции Народного фронта в Раде.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:22
Re: Політичні дискусії
Какие то глупые вопросы про заказчика, как будто у действий психбольного может быть заказчик.
Вы записи разговоров этих психов прослушали? А псих, который ухитряется намостырить за 15 минут взрывное устройство и чем хвастается критически опасен для окружающих.
Тем более двух из них и поймали на закладке бомбы под машину в другой попытке убийства.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:41
Re: Політичні дискусії
Навіть Савченко до такого не додумалась, а тут прям група з божевільних, та ще й тиждень підготовки. Без замовника слабо віриться, якщо чесно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:52
Зачем активным людям заказчик ? Да еще психически нездоровым. Если Савченко хоть Раду заявляла гранатомётами накроет, то эти заявляют - просто Киев было не плохо накрыть.
Послушайте их разговоры.
Судя по тому как они ненавидят Путина и расеюшку, то если я ошибаюсь, а я всегда допускаю, что могу ошибаться, то может еще общество еще не созрело до объявления заказчика. Тут бы переваривать было пропавшее видео с допроса генпрокуратуры о том, как Бублик и батя Парасюка отстреливали полицейских на майдане.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:56
Может, хватит во всем обвинять "совок"?
А пересiчнi, как уже писал sequence, хотят не низких тарифов, а тарифов, соответствующих доходам (или доходов, соответствующих тарифам).
Ещё одна ошибка. Природные ресурсы тогда точно так же уничтожались везде, а дешевизна в Союзе обеспечивалась низкими зарплатами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 12 гру, 2019 22:00
Re: Політичні дискусії
Так триндіти можна про що завгодно. Про дестабілізацію дебільненька версія, якщо чесно. Шеремет не та фігура, і, коли не досягнутий результат, за звичай робиться друга спроба.
Я розумію мотиви, коли вбили Бузину, чи неданій замах на сепара Соболєва, там де не було замовника. Але тут не клеїться воно зовсім...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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