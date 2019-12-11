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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 48724873487448754876>
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:05

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Что значит не владеет ? Сегодня прессуху давал на украинском языке, правда с азаровским диалектом, но у языка может быть много диалектов, язык он живой.
Тем более должность министра внутренних дел никак не отличается по уровню владения языком от уровня должности премьера.

То шо, невже порохобот Аваков дійсно, в польоті, перед виборами, перевзувся, і залетів на міліцейській мітлі в нову команду? А Ви ж таких хитродупих, колись, так клеймили, так клеймили... :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:08

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  freeze написав:Что значит не владеет ? Сегодня прессуху давал на украинском языке, правда с азаровским диалектом, но у языка может быть много диалектов, язык он живой.
Тем более должность министра внутренних дел никак не отличается по уровню владения языком от уровня должности премьера.

То шо, невже порохобот Аваков дійсно, в польоті, перед виборами, перевзувся, і залетів на міліцейській мітлі в нову команду? А Ви ж таких, колись, так клеймили, так клеймили... :mrgreen:


Аваков отродясь не был порохоботом, с чего вы это взяли ?
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:14

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Аваков отродясь не был порохоботом, с чего вы это взяли ?

Ну як же, коаліційний міністр, п'ять років плечем до плеча. Невже теж шпійон, як і Райнін?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:15

Re: Політичні дискусії

аваковське розслідування виглядає достовірним тільки з ватної дзвіниці.

Чи розкрито вбивство Павла Шеремета? Чотири питання до правоохоронців
https://www.unian.ua/society/10792292-c ... onciv.html


Це намагання міністра на випробувальному терміні та піаніста підправити рейтинг?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:19

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  freeze написав:Аваков отродясь не был порохоботом, с чего вы это взяли ?

Ну як же, коаліційний міністр, п'ять років плечем до плеча. Невже теж шпійон, як і Райнін?


Порохобот должен топить и восхвалять Порошенко, отсюда и взялось название порохобот.
А Аваков часто топил против Порошенко, пользуясь тем, что Порошенко не мог его убрать из за большой фракции Народного фронта в Раде.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:22

Re: Політичні дискусії

Ой+ написав:аваковське розслідування виглядає достовірним тільки з ватної дзвіниці.

Чи розкрито вбивство Павла Шеремета? Чотири питання до правоохоронців
https://www.unian.ua/society/10792292-c ... onciv.html


Це намагання міністра на випробувальному терміні та піаніста підправити рейтинг?


Какие то глупые вопросы про заказчика, как будто у действий психбольного может быть заказчик.
Вы записи разговоров этих психов прослушали? А псих, который ухитряется намостырить за 15 минут взрывное устройство и чем хвастается критически опасен для окружающих.
Тем более двух из них и поймали на закладке бомбы под машину в другой попытке убийства.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:41

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Какие то глупые вопросы про заказчика, как будто у действий психбольного может быть заказчик.

Навіть Савченко до такого не додумалась, а тут прям група з божевільних, та ще й тиждень підготовки. Без замовника слабо віриться, якщо чесно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:52

  lapay написав:
  freeze написав:Какие то глупые вопросы про заказчика, как будто у действий психбольного может быть заказчик.

Навіть Савченко до такого не додумалась, а тут прям група з божевільних, та ще й тиждень підготовки. Без замовника слабо віриться, якщо чесно.


Зачем активным людям заказчик ? Да еще психически нездоровым. Если Савченко хоть Раду заявляла гранатомётами накроет, то эти заявляют - просто Киев было не плохо накрыть.
Послушайте их разговоры.
Судя по тому как они ненавидят Путина и расеюшку, то если я ошибаюсь, а я всегда допускаю, что могу ошибаться, то может еще общество еще не созрело до объявления заказчика. Тут бы переваривать было пропавшее видео с допроса генпрокуратуры о том, как Бублик и батя Парасюка отстреливали полицейских на майдане.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:56

  lapay написав:.....,
Так чого хочуть пересічні? Низьких тарифів. Звідки це бажання? З часів Совка, ...

Может, хватит во всем обвинять "совок"?
А пересiчнi, как уже писал sequence, хотят не низких тарифов, а тарифов, соответствующих доходам (или доходов, соответствующих тарифам).

Те, що було при Совку дешевим, за рахунок варварського знищення природніх ресурсів. Так що впливає на нас совкофілія, і впливає сильно.

Ещё одна ошибка. Природные ресурсы тогда точно так же уничтожались везде, а дешевизна в Союзе обеспечивалась низкими зарплатами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 22:00

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Зачем активным людям заказчик ? Да еще психически нездоровым. Если Савченко хоть Раду заявляла гранатомётами накроет, то эти заявляют - просто Киев было не плохо накрыть.
Послушайте их разговоры.

Так триндіти можна про що завгодно. Про дестабілізацію дебільненька версія, якщо чесно. Шеремет не та фігура, і, коли не досягнутий результат, за звичай робиться друга спроба.
Я розумію мотиви, коли вбили Бузину, чи неданій замах на сепара Соболєва, там де не було замовника. Але тут не клеїться воно зовсім...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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