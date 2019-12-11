Додано: Чет 12 гру, 2019 22:29

AlexxK написав: andrijk777"[quote="4815695:AlexxK написав: andrijk777 написав: Глупа логіка, точніше її відсутність.

Якщо б раби(робочі, пересічні) не боролись і сумлінно працювати, навіщо властьімущим міняти строй? До сьогодні було б рабство в цьому випадку. Глупа логіка, точніше її відсутність.До сьогодні було б рабство в цьому випадку.

Властьимущие рабовладельцы экономически проиграли конкуренцию феодалам, и были свергнуты ими с властного Олимпа, в т.ч. благодаря восстаниям рабов и нападениям варваров.

Властьимущие феодалы экономически проиграли конкуренцию капиталистам, и были свергнуты ими с властного Олимпа, в т.ч. благодаря Английским, Французским и иным буржуазным революциям, т.е. выступлениям тогдашних пересичных.

Властьимущие рабовладельцы экономически проиграли конкуренцию феодалам, и были свергнуты ими с властного Олимпа, в т.ч.Властьимущие феодалы экономически проиграли конкуренцию капиталистам, и были свергнуты ими с властного Олимпа, в т.ч. благодаря Английским, Французским и иным буржуазным революциям, т.е.

Дякую за підтвердження моєї позиції. Дякую за підтвердження моєї позиції.

Какое-то примитивное понимание исторических процессов.Федальный строй сменил рабовладельческий не благодаря восстанию Спартака. Сколько их было! Но властимущие власть не отдавали, несмотря на восстания. Но как только изменились экономические условия (появились феоды и свободные пересичные, их обрабатывающие), властимущие рабовладельцы экономически им проиграли и канули в небытие вместе со своим строем.Когда в Средневековой Европе появились мануфактуры, властьимущие феодалы экономически проиграли им со своим ручным трудом. И сколько бы ни было восстаний пересичных против феодалов, те власть не отдавали, ровно до тех пор, пока не изменились экономические условия. Капиталисты взяли власть у феодалов силой, опираясь, в том числе, понимаете, в том числе! – на пересичных, и пообещав им, а впоследствии и создав, лучшие условия существования.Итого: до сих пор действительно было бы рабство, и не важно при этом, боролись бы «раби (робочі, пересічні)» или «не боролись а сумлінно працювали», ровно до тех пор, пока не изменились бы экономические условия и власть не захватили бы новые властьимущие. Экономически более успешные.[/quote]+1 000 000 500Кратко и очень доступно изложено.Разве что добавлю (почти по Стругацким)): победившие восставшие рабы сами бы становились .... рабовладельцами.