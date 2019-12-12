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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 гру, 2019 22:06
andrijk777 написав: detroytred написав:
Моё мнение и материализма --- рабовладельческий строй и прочий другой *свергли* новые средства производства. И те, кто ими ВЛАДЕЕТ.
Прежде всего новые средства производства и их владельцы.
Люди же пересичные (та же борьба рабов, бунты холопов, стачки рабочих) -- лишь возможно (именно лишь возможно, но отнюдь не обязательно) ускоряют в какой-то мере процесс *свержения*.
То есть проще: не рабы боролись, боролись и выбороли себе свободу.
Как это представляется совучением.
Глупа логіка, точніше її відсутність.Якщо б раби(робочі, пересічні) не боролись і сумлінно працювати, навіщо властьімущим міняти строй?
До сьогодні було б рабство в цьому випадку.
Вам с азов нужно начать))
С очевидных фактов.
О производительности труда когда-нибудь слышали?
Об исчерпании ресурсов роста?
О сумлинно працювали -- Вы сами придумали, чтобы хоть как-то обосновать свою глупость.
С моей стороны говорилось о борьбе работяг.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 12 гру, 2019 22:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 22:06
ЛАД написав:
Может, хватит во всем обвинять "совок"?
А пересiчнi, как уже писал sequence, хотят не низких тарифов, а тарифов, соответствующих доходам (или доходов, соответствующих тарифам).
Так доказів море. Можна зрівняти дві Кореї, чи дві Німеччини, а в нас бувші соцкраїни, де було більше комунізму, і де меньше. Теорія працює, значить вона правильна.
ЛАД написав:
Ещё одна ошибка. Природные ресурсы тогда точно так же уничтожались везде, а дешевизна в Союзе обеспечивалась низкими зарплатами.
На Заході ще в сімдесяті, після енергетичної кризи, почали перебудовуватись, а бровастий і його наступники тільки язиком ляпали про "Економіка повинна бути економною".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 22:10
freeze написав:
Про дестабилизацию это не версия - об этом прямо говорят фигуранты дословно в записях прослушек.
Шеремет вполне значительная известная фигура, которую уважали все журналисты в Украине, и эффект запугивания журналистов был достигнут
Ви вже визначіться - дестабілізація, чи залякування журналістів, бо це трохи різні мотиви. І яких журналістів залякали - патріотів чи ватанів? Це не версія, а курям на сміх.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 22:12
lapay написав:
Без замовника слабо віриться, якщо чесно.
замовника ЗЕ обіцяв в 3 сезоні
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Додано: Чет 12 гру, 2019 22:14
lapay написав:
Це не версія, а курям на сміх.
Эта не версия - об этом прямо говорят фигуранты дела открытым текстом и дословно.
Запугивание журналистов - это и есть прямая дестабилизация гражданского общества, вряд ли стоит это даже обсуждать, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 22:29
AlexxK написав: andrijk777"[quote="4815695:AlexxK написав: andrijk777 написав:
Глупа логіка, точніше її відсутність.Якщо б раби(робочі, пересічні) не боролись і сумлінно працювати, навіщо властьімущим міняти строй?
До сьогодні було б рабство в цьому випадку.
Властьимущие рабовладельцы экономически проиграли конкуренцию феодалам, и были свергнуты ими с властного Олимпа, в т.ч. благодаря восстаниям рабов и нападениям варваров
.
Властьимущие феодалы экономически проиграли конкуренцию капиталистам, и были свергнуты ими с властного Олимпа, в т.ч. благодаря Английским, Французским и иным буржуазным революциям, т.е. выступлениям тогдашних пересичных
.
Дякую за підтвердження моєї позиції.
Какое-то примитивное понимание исторических процессов.
Федальный строй сменил рабовладельческий не благодаря восстанию Спартака. Сколько их было! Но властимущие власть не отдавали, несмотря на восстания. Но как только изменились экономические условия (появились феоды и свободные пересичные, их обрабатывающие), властимущие рабовладельцы экономически им проиграли и канули в небытие вместе со своим строем.
Когда в Средневековой Европе появились мануфактуры, властьимущие феодалы экономически проиграли им со своим ручным трудом. И сколько бы ни было восстаний пересичных против феодалов, те власть не отдавали, ровно до тех пор, пока не изменились экономические условия. Капиталисты взяли власть у феодалов силой, опираясь, в том числе, понимаете, в том числе! – на пересичных, и пообещав им, а впоследствии и создав, лучшие условия существования.
Итого: до сих пор действительно было бы рабство, и не важно при этом, боролись бы «раби (робочі, пересічні)» или «не боролись а сумлінно працювали», ровно до тех пор, пока не изменились бы экономические условия и власть не захватили бы новые властьимущие. Экономически более успешные.[/quote]
+1 000 000 500
Кратко и очень доступно изложено.
Разве что добавлю (почти по Стругацким)): победившие восставшие рабы сами бы становились .... рабовладельцами.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 22:38
freeze написав: lapay написав:
Це не версія, а курям на сміх.
Эта не версия - об этом прямо говорят фигуранты дела открытым текстом и дословно.
Запугивание журналистов - это и есть прямая дестабилизация гражданского общества, вряд ли стоит это даже обсуждать, имхо.
Мне кажется, что дама Грищенко наркоманка, бухает или что-то подобное.
Но если у следствия нет реальных доказательств, то озвученные курам на смех.
Может для суда придержали.
Хотя товарищ меня убеждает, что это всё спектакль.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 22:42
Мосийчук пишет, кстати сам ставший жертвой аналогичного покушения и который до сих пор ходит с титановой пластиной в руке и хромает:
Веселі брате часи настали...
Якесь чмо збирається стріляти з Градів по нашому Києву, столиці воюючої України, місту де живуть мої діти, друзі, рідні...
Та за одні такі слова в часі війни розстрілюють...
"Лиса": И правильно сделают. Я очень хочу, чтобы это случилось. Мне этого Киева не жалко вообще.
"Марат": Чтобы этот Киев привести в норму, надо 4-5 кассет ГРАДов выпустить и все.
"Лиса": Ой, Киев такой ссыкливый, что тут полкассеты хватит.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 23:06
detroytred написав:
Старикан
Экономически - да.
И то -- шансы Польшей есть.
Место уже занято Польшей и прочими бывш. народными демократиями
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: Чет 12 гру, 2019 23:13
freeze написав: lapay написав:
Це не версія, а курям на сміх.
Эта не версия - об этом прямо говорят фигуранты дела открытым текстом и дословно.
Запугивание журналистов - это и есть прямая дестабилизация гражданского общества, вряд ли стоит это даже обсуждать, имхо.
Ты написал, что эффект был достигнут. Не мог бы сообщить, кто из журналистов после этого притих?
Ну а разговоры людей воевавших, в стиле - "вот этих праздных да под пули бы", это конечно можно сравнить с прямым действием.
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