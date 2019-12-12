Додано: Чет 12 гру, 2019 22:42

Мосийчук пишет, кстати сам ставший жертвой аналогичного покушения и который до сих пор ходит с титановой пластиной в руке и хромает:



Веселі брате часи настали...



Якесь чмо збирається стріляти з Градів по нашому Києву, столиці воюючої України, місту де живуть мої діти, друзі, рідні...

Та за одні такі слова в часі війни розстрілюють...



"Лиса": И правильно сделают. Я очень хочу, чтобы это случилось. Мне этого Киева не жалко вообще.



"Марат": Чтобы этот Киев привести в норму, надо 4-5 кассет ГРАДов выпустить и все.



"Лиса": Ой, Киев такой ссыкливый, что тут полкассеты хватит.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.