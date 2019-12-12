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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4874487548764877> Додано: Чет 12 гру, 2019 23:21 vano80 написав: Ты написал, что эффект был достигнут. Не мог бы сообщить, кто из журналистов после этого притих? Ты написал, что эффект был достигнут. Не мог бы сообщить, кто из журналистов после этого притих?



Такие дорогостоящие исследования бесплатно не делаю.



vano80 написав: Ну а разговоры людей воевавших, в стиле - "вот этих праздных да под пули бы", это конечно можно сравнить с прямым действием. Ну а разговоры людей воевавших, в стиле - "вот этих праздных да под пули бы", это конечно можно сравнить с прямым действием.



Мне нравятся, когда идут попытки защиты какого-то шестикратно судимого быдла на том основании, что он воевал. Судим за разбой, вымогательство, хулиганство. Неплохо еще проверить в тех местах, где он бывал в зоне АТО не было ли случаев мародёрства, вымогательства, разбоя, нерасследованных убийств мирного населения, грабежей. Для него тюрьма дом родной, не надо палиться так, его жену и поймали за руку за закладкой взрывного устройства под машину, тоже никак не могла остановиться после военных действий. Тот же Мосийчук сказал, что участвие в преднамеренных убийствах является для участников АТО отягчающим обстоятельством, так как позорят и дискредитируют всех участников АТО и добровольцев. Такие дорогостоящие исследования бесплатно не делаю.Мне нравятся, когда идут попытки защиты какого-то шестикратно судимого быдла на том основании, что он воевал. Судим за разбой, вымогательство, хулиганство. Неплохо еще проверить в тех местах, где он бывал в зоне АТО не было ли случаев мародёрства, вымогательства, разбоя, нерасследованных убийств мирного населения, грабежей. Для него тюрьма дом родной, не надо палиться так, его жену и поймали за руку за закладкой взрывного устройства под машину, тоже никак не могла остановиться после военных действий. Тот же Мосийчук сказал, что участвие в преднамеренных убийствах является для участников АТО отягчающим обстоятельством, так как позорят и дискредитируют всех участников АТО и добровольцев. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14042 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3805 раз. Подякували: 5658 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2019 23:22 freeze написав: Мизантрóп написав: Арсен Борисович хорошо себя зарекомендовал,может остаться))

Можно вызывать виночерпия



Пишут, что Борисович может не только остаться, но и пойти на повышение в кабмине, вплоть до Пишут, что Борисович может не только остаться, но и пойти на повышение в кабмине, вплоть до

да,посмотрел право на владу ,стремится... да,посмотрел право на владу ,стремится... Витька,извинись,я всё прощу

http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Мизантрóп

Повідомлень: 3339 З нами з: 03.12.14 Подякував: 420 раз. Подякували: 467 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2019 23:30 freeze

Питання в мотивах і замовнику. Якщо доведуть, що саме вони винні - сядуть. Але з мотивом явна лажа. Так в реальному житті не буває.

Зеля казав, що замовник є, точніше, що його треба знайти. Якось дивно, що люди не дзвонили замовнику, і ще більш дивне, який був мотив без замовника. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9171 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1084 раз. Подякували: 1184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2019 23:35 lapay написав: freeze

Питання в мотивах і замовнику. Якщо доведуть, що саме вони винні - сядуть. Але з мотивом явна лажа. Так в реальному житті не буває.

Зеля казав, що замовник є, точніше, що його треба знайти. Якось дивно, що люди не дзвонили замовнику, і ще більш дивне, який був мотив без замовника. Питання в мотивах і замовнику. Якщо доведуть, що саме вони винні - сядуть. Але з мотивом явна лажа. Так в реальному житті не буває.Зеля казав, що замовник є, точніше, що його треба знайти. Якось дивно, що люди не дзвонили замовнику, і ще більш дивне, який був мотив без замовника.



Какой замовник может быть у психически больного человека, совершившего преступление ? Тот чьё имя нельзя называть вслух ?



Хотя поиск замовника уже идёт в соцсетях полным ходом, даже негодники Васю Грицака упоминают Какой замовник может быть у психически больного человека, совершившего преступление ? Тот чьё имя нельзя называть вслух ?Хотя поиск замовника уже идёт в соцсетях полным ходом, даже негодники Васю Грицака упоминают Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14042 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3805 раз. Подякували: 5658 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2019 23:36 Re: Політичні дискусії freeze написав: Какой замовник может быть у психически больного человека, совершившего преступление ? Тот чьё имя нельзя называть вслух ? Какой замовник может быть у психически больного человека, совершившего преступление ? Тот чьё имя нельзя называть вслух ? Витька,извинись,я всё прощу

http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Мизантрóп

Повідомлень: 3339 З нами з: 03.12.14 Подякував: 420 раз. Подякували: 467 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2019 23:37 freeze написав: Мне нравятся, когда идут попытки защиты какого-то шестикратно судимого быдла на том основании, что он воевал. Судим за разбой, вымогательство, хулиганство. Неплохо еще проверить в тех местах, где он бывал в зоне АТО не было ли случаев мародёрства, вымогательства, разбоя, нерасследованных убийств мирного населения, грабежей. Для него тюрьма дом родной, не надо палиться так, его жену и поймали за руку за закладкой взрывного устройства под машину, тоже никак не могла остановиться после военных действий. Тот же Мосийчук сказал, что участвие в преднамеренных убийствах является для участников АТО отягчающим обстоятельством, так как позорят и дискредитируют всех участников АТО и добровольцев. Мне нравятся, когда идут попытки защиты какого-то шестикратно судимого быдла на том основании, что он воевал. Судим за разбой, вымогательство, хулиганство. Неплохо еще проверить в тех местах, где он бывал в зоне АТО не было ли случаев мародёрства, вымогательства, разбоя, нерасследованных убийств мирного населения, грабежей. Для него тюрьма дом родной, не надо палиться так, его жену и поймали за руку за закладкой взрывного устройства под машину, тоже никак не могла остановиться после военных действий. Тот же Мосийчук сказал, что участвие в преднамеренных убийствах является для участников АТО отягчающим обстоятельством, так как позорят и дискредитируют всех участников АТО и добровольцев.



А мне не нравится, когда слова воевавших воспринимаются в буквальном смысле.

Надеюсь уголовку по Наденьке начнут заново, или история забыта уже?

Кстати, сегодня, публично, я призывал совершать насильственные действия относительно киевских водителей, неспособных запомнить несколько правил пдд. Этого достаточно для уголовного дела? А мне не нравится, когда слова воевавших воспринимаются в буквальном смысле.Надеюсь уголовку по Наденьке начнут заново, или история забыта уже?Кстати, сегодня, публично, я призывал совершать насильственные действия относительно киевских водителей, неспособных запомнить несколько правил пдд. Этого достаточно для уголовного дела? vano80 Повідомлень: 1600 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2019 23:39 Starikan написав: detroytred написав: Старикан

Экономически - да.

И то -- шансы Польшей есть. СтариканЭкономически - да.И то -- шансы Польшей есть.

Место уже занято Польшей и прочими бывш. народными демократиями Место уже занято Польшей и прочими бывш. народными демократиями

Нюанс: Польша нам может не быть помехой, если мы нужны станем Германии.

Это как Китай под крылом США и Германии, поэтому другие не стали ему помехой.



По крайней мере, не догнать, а расти намного быстрее сможем.

При занятых местах. Нюанс: Польша нам может не быть помехой, если мы нужны станем Германии.Это как Китай под крылом США и Германии, поэтому другие не стали ему помехой.По крайней мере, не догнать, а расти намного быстрее сможем.При занятых местах. detroytred

Повідомлень: 22670 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2019 23:47 ЛАД написав: :!: Starikan написав: ЛАД написав: К сожалению, Санкара плохо кончил. И к ещё большему сожалению, все его начинания были похерены. Хотя всё же некоторые результаты его правление принесло.

К сожалению, Санкара плохо кончил. И к ещё большему сожалению, все его начинания были похерены. Хотя всё же некоторые результаты его правление принесло. Г-да любители Санкары, а вы готовы урезать свои доходы до $400, раздать нахомяченное бедным и ездить на велосипеде? Г-да любители Санкары, а вы готовы урезать свои доходы до $400, раздать нахомяченное бедным и ездить на велосипеде?

Вообще-то, идея коммунизма не во всеобщей бедности, а в приличном благосостоянии всех.

P.s. Для наших "антикоммунистов" стоит напомнить, что Санкара был марксистом-ленинцем. Но в отличие от тов. Сталина не устраивал массовый террор. Поскольку большинство здесь - бизнесмены, они по определению "антикоммунисты" (и вы в том числе ). Поскольку большинство здесь - бизнесмены, они по определению "антикоммунисты" (и вы в том числе).

Ваши определения абсолютно ошибочны.

Ни Маркс-Энгельс, ни Плеханов, ни Ленин не были нищими или даже особенно бедными.

P.s. Наш запрет компартии и "декоммунизация" в исполнении Вятровича - позор Украины.

Хотя партия Симоненко с коммунизмом ничего общего не имеет и запрета заслуживает. :!:Вообще-то, идея коммунизма не во всеобщей бедности, а в приличном благосостоянии всех.Ваши определения абсолютно ошибочны.Ни Маркс-Энгельс, ни Плеханов, ни Ленин не были нищими или даже особенно бедными.P.s. Наш запрет компартии и "декоммунизация" в исполнении Вятровича - позор Украины.Хотя партия Симоненко с коммунизмом ничего общего не имеет и запрета заслуживает.

По тону ваших постов в последнее время похоже, что вы собираетесь основывать новую правильную компартию.

И попытаться строить правильный коммунизм.

Не забудьте только закрыть границы.

И всех детей забрать в интернаты, лучшие советские фантасты хорошо понимали эту необходимость. По тону ваших постов в последнее время похоже, что вы собираетесь основывать новую правильную компартию.И попытаться строить правильный коммунизм.Не забудьте только закрыть границы.И всех детей забрать в интернаты, лучшие советские фантасты хорошо понимали эту необходимость. Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 13 гру, 2019 00:45, всього редагувалось 1 раз. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16499 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1605 раз. Подякували: 2547 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2019 23:49 vano80 написав: freeze написав: Мне нравятся, когда идут попытки защиты какого-то шестикратно судимого быдла на том основании, что он воевал. Судим за разбой, вымогательство, хулиганство. Неплохо еще проверить в тех местах, где он бывал в зоне АТО не было ли случаев мародёрства, вымогательства, разбоя, нерасследованных убийств мирного населения, грабежей. Для него тюрьма дом родной, не надо палиться так, его жену и поймали за руку за закладкой взрывного устройства под машину, тоже никак не могла остановиться после военных действий. Тот же Мосийчук сказал, что участвие в преднамеренных убийствах является для участников АТО отягчающим обстоятельством, так как позорят и дискредитируют всех участников АТО и добровольцев. Мне нравятся, когда идут попытки защиты какого-то шестикратно судимого быдла на том основании, что он воевал. Судим за разбой, вымогательство, хулиганство. Неплохо еще проверить в тех местах, где он бывал в зоне АТО не было ли случаев мародёрства, вымогательства, разбоя, нерасследованных убийств мирного населения, грабежей. Для него тюрьма дом родной, не надо палиться так, его жену и поймали за руку за закладкой взрывного устройства под машину, тоже никак не могла остановиться после военных действий. Тот же Мосийчук сказал, что участвие в преднамеренных убийствах является для участников АТО отягчающим обстоятельством, так как позорят и дискредитируют всех участников АТО и добровольцев.



А мне не нравится, когда слова воевавших воспринимаются в буквальном смысле.

Надеюсь уголовку по Наденьке начнут заново, или история забыта уже?

Кстати, сегодня, публично, я призывал совершать насильственные действия относительно киевских водителей, неспособных запомнить несколько правил пдд. Этого достаточно для уголовного дела? А мне не нравится, когда слова воевавших воспринимаются в буквальном смысле.Надеюсь уголовку по Наденьке начнут заново, или история забыта уже?Кстати, сегодня, публично, я призывал совершать насильственные действия относительно киевских водителей, неспособных запомнить несколько правил пдд. Этого достаточно для уголовного дела?



Можете перечитывать допросы воевавших из Торнадо с использованием анальных методов. Вы похоже путаете слово воевавший со словом ангел, некоторые воюют не из светлых побуждений, а для удовлетворения неестественных надобностей, и некоторые волонтёрят, как и указанные сегодня персонажи, усиленно покупая дорогостоящие авто и недвижимость за время волонтёрства.

Поэтому важно нормальных и действительно героических людей отделить от жуликов и убийц, а то последние позорят первых.



То что вы призывали совершить насильственные действия относительно киевских водителей, я ж не знаю какая степень насилия вами предполагалась, надеюсь вы никого не взорвали как обсуждаемые сегодня персонажи Можете перечитывать допросы воевавших из Торнадо с использованием анальных методов. Вы похоже путаете слово воевавший со словом ангел, некоторые воюют не из светлых побуждений, а для удовлетворения неестественных надобностей, и некоторые волонтёрят, как и указанные сегодня персонажи, усиленно покупая дорогостоящие авто и недвижимость за время волонтёрства.Поэтому важно нормальных и действительно героических людей отделить от жуликов и убийц, а то последние позорят первых.То что вы призывали совершить насильственные действия относительно киевских водителей, я ж не знаю какая степень насилия вами предполагалась, надеюсь вы никого не взорвали как обсуждаемые сегодня персонажи Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14042 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3805 раз. Подякували: 5658 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2019 00:02 freeze написав: Можете перечитывать допросы воевавших из Торнадо с использованием анальных методов. Вы похоже путаете слово воевавший со словом ангел, некоторые воюют не из светлых побуждений, а для удовлетворения неестественных надобностей, и некоторые волонтёрят, как и указанные сегодня персонажи, усиленно покупая дорогостоящие авто и недвижимость за время волонтёрства.

Поэтому важно нормальных и действительно героических людей отделить от жуликов и убийц, а то последние позорят первых.



То что вы призывали совершить насильственные действия относительно киевских водителей, я ж не знаю какая степень насилия вами предполагалась, надеюсь вы никого не взорвали как обсуждаемые сегодня персонажи Можете перечитывать допросы воевавших из Торнадо с использованием анальных методов. Вы похоже путаете слово воевавший со словом ангел, некоторые воюют не из светлых побуждений, а для удовлетворения неестественных надобностей, и некоторые волонтёрят, как и указанные сегодня персонажи, усиленно покупая дорогостоящие авто и недвижимость за время волонтёрства.Поэтому важно нормальных и действительно героических людей отделить от жуликов и убийц, а то последние позорят первых.То что вы призывали совершить насильственные действия относительно киевских водителей, я ж не знаю какая степень насилия вами предполагалась, надеюсь вы никого не взорвали как обсуждаемые сегодня персонажи



Отделять конечно надо. Поэтому надо подождать результатов расследования, а не валить бегом с одной головы на другую.

Здесь хватает налогичного, поэтому не стоит бежать впереди паровоза.

И все же, когда ты писал, что гибель Шеремета дала эффект среди журналистов, ты же не просто так написал? Примеры то можно, хоть какие? Отделять конечно надо. Поэтому надо подождать результатов расследования, а не валить бегом с одной головы на другую.Здесь хватает налогичного, поэтому не стоит бежать впереди паровоза.И все же, когда ты писал, что гибель Шеремета дала эффект среди журналистов, ты же не просто так написал? Примеры то можно, хоть какие? vano80 Повідомлень: 1600 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4874487548764877> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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