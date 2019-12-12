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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 гру, 2019 23:21
vano80 написав:
Ты написал, что эффект был достигнут. Не мог бы сообщить, кто из журналистов после этого притих?
Такие дорогостоящие исследования бесплатно не делаю.
vano80 написав:
Ну а разговоры людей воевавших, в стиле - "вот этих праздных да под пули бы", это конечно можно сравнить с прямым действием.
Мне нравятся, когда идут попытки защиты какого-то шестикратно судимого быдла на том основании, что он воевал. Судим за разбой, вымогательство, хулиганство. Неплохо еще проверить в тех местах, где он бывал в зоне АТО не было ли случаев мародёрства, вымогательства, разбоя, нерасследованных убийств мирного населения, грабежей. Для него тюрьма дом родной, не надо палиться так, его жену и поймали за руку за закладкой взрывного устройства под машину, тоже никак не могла остановиться после военных действий. Тот же Мосийчук сказал, что участвие в преднамеренных убийствах является для участников АТО отягчающим обстоятельством, так как позорят и дискредитируют всех участников АТО и добровольцев.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Чет 12 гру, 2019 23:22
freeze написав:
Мизантрóп написав:Арсен Борисович хорошо себя зарекомендовал,может остаться))
Можно вызывать виночерпия
Пишут, что Борисович может не только остаться, но и пойти на повышение в кабмине, вплоть до
да,посмотрел право на владу ,стремится...
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Додано: Чет 12 гру, 2019 23:30
freeze
Питання в мотивах і замовнику. Якщо доведуть, що саме вони винні - сядуть. Але з мотивом явна лажа. Так в реальному житті не буває.
Зеля казав, що замовник є, точніше, що його треба знайти. Якось дивно, що люди не дзвонили замовнику, і ще більш дивне, який був мотив без замовника.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Чет 12 гру, 2019 23:35
lapay написав:freeze
Питання в мотивах і замовнику. Якщо доведуть, що саме вони винні - сядуть. Але з мотивом явна лажа. Так в реальному житті не буває.
Зеля казав, що замовник є, точніше, що його треба знайти. Якось дивно, що люди не дзвонили замовнику, і ще більш дивне, який був мотив без замовника.
Какой замовник может быть у психически больного человека, совершившего преступление ? Тот чьё имя нельзя называть вслух ?
Хотя поиск замовника уже идёт в соцсетях полным ходом, даже негодники Васю Грицака упоминают
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Чет 12 гру, 2019 23:37
freeze написав:
Мне нравятся, когда идут попытки защиты какого-то шестикратно судимого быдла на том основании, что он воевал. Судим за разбой, вымогательство, хулиганство. Неплохо еще проверить в тех местах, где он бывал в зоне АТО не было ли случаев мародёрства, вымогательства, разбоя, нерасследованных убийств мирного населения, грабежей. Для него тюрьма дом родной, не надо палиться так, его жену и поймали за руку за закладкой взрывного устройства под машину, тоже никак не могла остановиться после военных действий. Тот же Мосийчук сказал, что участвие в преднамеренных убийствах является для участников АТО отягчающим обстоятельством, так как позорят и дискредитируют всех участников АТО и добровольцев.
А мне не нравится, когда слова воевавших воспринимаются в буквальном смысле.
Надеюсь уголовку по Наденьке начнут заново, или история забыта уже?
Кстати, сегодня, публично, я призывал совершать насильственные действия относительно киевских водителей, неспособных запомнить несколько правил пдд. Этого достаточно для уголовного дела?
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vano80
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Додано: Чет 12 гру, 2019 23:39
Starikan написав: detroytred написав:
Старикан
Экономически - да.
И то -- шансы Польшей есть.
Место уже занято Польшей и прочими бывш. народными демократиями
Нюанс: Польша нам может не быть помехой, если мы нужны станем Германии.
Это как Китай под крылом США и Германии, поэтому другие не стали ему помехой.
По крайней мере, не догнать, а расти намного быстрее сможем.
При занятых местах.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 23:47
ЛАД написав:
:!:
Starikan написав: ЛАД написав:
К сожалению, Санкара плохо кончил. И к ещё большему сожалению, все его начинания были похерены. Хотя всё же некоторые результаты его правление принесло.
Г-да любители Санкары, а вы готовы урезать свои доходы до $400, раздать нахомяченное бедным и ездить на велосипеде?
Вообще-то, идея коммунизма не во всеобщей бедности, а в приличном благосостоянии всех.
P.s. Для наших "антикоммунистов" стоит напомнить, что Санкара был марксистом-ленинцем. Но в отличие от тов. Сталина не устраивал массовый террор.
Поскольку большинство здесь - бизнесмены, они по определению "антикоммунисты" (и вы в том числе
).
Ваши определения абсолютно ошибочны.
Ни Маркс-Энгельс, ни Плеханов, ни Ленин не были нищими или даже особенно бедными.
P.s. Наш запрет компартии и "декоммунизация" в исполнении Вятровича - позор Украины.
Хотя партия Симоненко с коммунизмом ничего общего не имеет и запрета заслуживает.
По тону ваших постов в последнее время похоже, что вы собираетесь основывать новую правильную компартию.
И попытаться строить правильный коммунизм.
Не забудьте только закрыть границы.
И всех детей забрать в интернаты, лучшие советские фантасты хорошо понимали эту необходимость.
Востаннє редагувалось Starikan
в П'ят 13 гру, 2019 00:45, всього редагувалось 1 раз.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Starikan
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Додано: Чет 12 гру, 2019 23:49
vano80 написав: freeze написав:
Мне нравятся, когда идут попытки защиты какого-то шестикратно судимого быдла на том основании, что он воевал. Судим за разбой, вымогательство, хулиганство. Неплохо еще проверить в тех местах, где он бывал в зоне АТО не было ли случаев мародёрства, вымогательства, разбоя, нерасследованных убийств мирного населения, грабежей. Для него тюрьма дом родной, не надо палиться так, его жену и поймали за руку за закладкой взрывного устройства под машину, тоже никак не могла остановиться после военных действий. Тот же Мосийчук сказал, что участвие в преднамеренных убийствах является для участников АТО отягчающим обстоятельством, так как позорят и дискредитируют всех участников АТО и добровольцев.
А мне не нравится, когда слова воевавших воспринимаются в буквальном смысле.
Надеюсь уголовку по Наденьке начнут заново, или история забыта уже?
Кстати, сегодня, публично, я призывал совершать насильственные действия относительно киевских водителей, неспособных запомнить несколько правил пдд. Этого достаточно для уголовного дела?
Можете перечитывать допросы воевавших из Торнадо с использованием анальных методов. Вы похоже путаете слово воевавший со словом ангел, некоторые воюют не из светлых побуждений, а для удовлетворения неестественных надобностей, и некоторые волонтёрят, как и указанные сегодня персонажи, усиленно покупая дорогостоящие авто и недвижимость за время волонтёрства.
Поэтому важно нормальных и действительно героических людей отделить от жуликов и убийц, а то последние позорят первых.
То что вы призывали совершить насильственные действия относительно киевских водителей, я ж не знаю какая степень насилия вами предполагалась, надеюсь вы никого не взорвали как обсуждаемые сегодня персонажи
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 00:02
freeze написав:
Можете перечитывать допросы воевавших из Торнадо с использованием анальных методов. Вы похоже путаете слово воевавший со словом ангел, некоторые воюют не из светлых побуждений, а для удовлетворения неестественных надобностей, и некоторые волонтёрят, как и указанные сегодня персонажи, усиленно покупая дорогостоящие авто и недвижимость за время волонтёрства.
Поэтому важно нормальных и действительно героических людей отделить от жуликов и убийц, а то последние позорят первых.
То что вы призывали совершить насильственные действия относительно киевских водителей, я ж не знаю какая степень насилия вами предполагалась, надеюсь вы никого не взорвали как обсуждаемые сегодня персонажи
Отделять конечно надо. Поэтому надо подождать результатов расследования, а не валить бегом с одной головы на другую.
Здесь хватает налогичного, поэтому не стоит бежать впереди паровоза.
И все же, когда ты писал, что гибель Шеремета дала эффект среди журналистов, ты же не просто так написал? Примеры то можно, хоть какие?
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vano80
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