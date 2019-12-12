RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4874487548764877
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 00:05

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 781
З нами з: 08.09.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 04:21

  lapay написав:Питання в мотивах і замовнику. Якщо доведуть, що саме вони винні - сядуть. Але з мотивом явна лажа. Так в реальному житті не буває.
Зеля казав, що замовник є, точніше, що його треба знайти. Якось дивно, що люди не дзвонили замовнику, і ще більш дивне, який був мотив без замовника.


Мотив - вознаграждение за работу, выплаченное заказчиком.
Заказчик, вероятно, известен, но его нельзя трогать. Поэтому накажут только исполнителей.
Tegularius
 
Повідомлень: 1053
З нами з: 11.02.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4874487548764877
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6280)
13.12.2019 01:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.