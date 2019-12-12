Мотив - вознаграждение за работу, выплаченное заказчиком.
Заказчик, вероятно, известен, но его нельзя трогать. Поэтому накажут только исполнителей.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 04:21
Мотив - вознаграждение за работу, выплаченное заказчиком.
Заказчик, вероятно, известен, но его нельзя трогать. Поэтому накажут только исполнителей.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 07:21
Ляпы следствия.
|