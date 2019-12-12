Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:30

freeze написав:

Тот же Мосийчук сказал, что участвие в преднамеренных убийствах является для участников АТО отягчающим обстоятельством, так как позорят и дискредитируют всех участников АТО и добровольцев. Тот же Мосийчук сказал, что участвие в преднамеренных убийствах является для участников АТО отягчающим обстоятельством, так как позорят и дискредитируют всех участников АТО и добровольцев.

ну это уже явный бредтипа, есть какой то моральный кодекс участников АТО и добровольцев.вина государства, что в силу своей тогдашней импотентности, его пошли защищать все желающие. и они действовали решительнее, чем не желающие следовать уставу, а зачастую предавшие, служивые.а среди таких, ясен пень, народ разный бывает. кто и в мутной воде решил. да и методы тех, кто не мародёрил, зачастую....да и участники АТО, не добровольцы.буквально перед этим, когда ребёнка убили, где то так, типа, и было сказано - государство научило стрелять, а вернуть к мирной жизни не смогло. а мож не захотело, бросило на произвол.